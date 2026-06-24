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Tuchel defende astro após discussão com treinador adversário na Copa

Jude Bellingham se envolveu em confusão com o banco de reservas de Gana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 18:23
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Thomas Tuchel, treinador da Inglaterra, de casaco preto, cruza os braços durante partida contra Gana, pela Copa do Mundo
Treinador da Inglaterra, Thomas Tuchel em partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

O técnico Thomas Tuchel saiu em defesa de Jude Bellingham após a discussão envolvendo o meia inglês e o treinador de Gana, Carlos Queiroz, durante o intervalo do empate sem gols, na terça-feira (23), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. O episódio ocorreu após um lance ríspido de Bellingham sobre Jerome Opoku e provocou um princípio de confusão entre jogadores e integrantes das comissões técnicas no caminho para os vestiários.

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    As imagens da transmissão mostraram o meio-campista da Inglaterra discutindo com Queiroz e membros da comissão ganesa, enquanto era contido pelo companheiro Morgan Rogers. Apesar do clima de tensão, a situação não resultou em cartões ou punições disciplinares.

    Tuchel minimiza episódio

    Após a partida, Tuchel afirmou que o jogador apenas reagiu em defesa própria e da equipe, destacando que situações de tensão fazem parte de partidas de alto nível. O treinador inglês, porém, ressaltou que o elenco precisa evitar que episódios extracampo interfiram no desempenho dentro das quatro linhas.

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    — Houve uma troca de emoções, e Jude se defendeu e defendeu sua equipe. As emoções fazem parte do jogo, mas não queremos nos distrair com coisas que possam nos atrapalhar — afirmou o treinador da seleção inglesa.

    Thomas Tuchel coversa com Jude Bellingham no duelo entre Inglaterra e Gana pela Copa do Mundo
    Thomas Tuchel coversa com Jude Bellingham no duelo entre Inglaterra e Gana pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Queiroz explica origem da discussão

    Do lado ganês, Carlos Queiroz afirmou que a confusão teve início após uma reação de Bellingham a provocações vindas do banco de reservas de Gana. A tensão aumentou após uma falta cometida pelo inglês sobre Jerome Opoku nos minutos finais do primeiro tempo. O desentendimento prosseguiu após o apito para o intervalo, enquanto jogadores e membros das comissões técnicas se dirigiam ao túnel do Gillette Stadium, em Boston.

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    — Ele teve uma reação negativa com alguns nomes feios e foi por isso que a história começou — revelou Carlos.

    Jude Bellingham, da Inglaterra, cumprimenta Jordan Ayew, de Gana, pela Copa do Mundo
    Jude Bellingham, da Inglaterra, cumprimenta Jordan Ayew, de Gana, pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Bellingham admite erro em lance

    Após a partida, o próprio Bellingham reconheceu que a jogada que originou o desentendimento foi uma entrada desnecessária. O meia explicou que tentou recuperar a posse de bola, mas acabou atingindo o adversário. O jogador afirmou que conversou com Opoku depois do lance e disse que a situação escalou quando integrantes do banco ganês passaram a pedir um cartão amarelo para ele.

    — Foi quando eu fiz um desarme bobo, para ser sincero. Eu estava tentando ganhar a bola, e acabei acertando o rapaz. Conversei com ele depois, e aí o banco deles se levantou, tentando me dar um cartão amarelo — contou Jude. O meia também destacou o respeito que tem por Carlos Queiroz, ex-auxiliar técnico do Manchester United.

    — Acho que reconheci o técnico deles. Ele é obviamente o mesmo que trabalhava no Manchester United, então tenho muito respeito por ele, e só existe uma competitividade entre nós dois — completou

    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo
    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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