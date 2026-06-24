Tuchel defende astro após discussão com treinador adversário na Copa Jude Bellingham se envolveu em confusão com o banco de reservas de Gana

O técnico Thomas Tuchel saiu em defesa de Jude Bellingham após a discussão envolvendo o meia inglês e o treinador de Gana, Carlos Queiroz, durante o intervalo do empate sem gols, na terça-feira (23), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. O episódio ocorreu após um lance ríspido de Bellingham sobre Jerome Opoku e provocou um princípio de confusão entre jogadores e integrantes das comissões técnicas no caminho para os vestiários.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As imagens da transmissão mostraram o meio-campista da Inglaterra discutindo com Queiroz e membros da comissão ganesa, enquanto era contido pelo companheiro Morgan Rogers. Apesar do clima de tensão, a situação não resultou em cartões ou punições disciplinares.

Tuchel minimiza episódio

Após a partida, Tuchel afirmou que o jogador apenas reagiu em defesa própria e da equipe, destacando que situações de tensão fazem parte de partidas de alto nível. O treinador inglês, porém, ressaltou que o elenco precisa evitar que episódios extracampo interfiram no desempenho dentro das quatro linhas.

continua após a publicidade

— Houve uma troca de emoções, e Jude se defendeu e defendeu sua equipe. As emoções fazem parte do jogo, mas não queremos nos distrair com coisas que possam nos atrapalhar — afirmou o treinador da seleção inglesa.

Thomas Tuchel coversa com Jude Bellingham no duelo entre Inglaterra e Gana pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Queiroz explica origem da discussão

Do lado ganês, Carlos Queiroz afirmou que a confusão teve início após uma reação de Bellingham a provocações vindas do banco de reservas de Gana. A tensão aumentou após uma falta cometida pelo inglês sobre Jerome Opoku nos minutos finais do primeiro tempo. O desentendimento prosseguiu após o apito para o intervalo, enquanto jogadores e membros das comissões técnicas se dirigiam ao túnel do Gillette Stadium, em Boston.

continua após a publicidade

— Ele teve uma reação negativa com alguns nomes feios e foi por isso que a história começou — revelou Carlos.

Jude Bellingham, da Inglaterra, cumprimenta Jordan Ayew, de Gana, pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Bellingham admite erro em lance

Após a partida, o próprio Bellingham reconheceu que a jogada que originou o desentendimento foi uma entrada desnecessária. O meia explicou que tentou recuperar a posse de bola, mas acabou atingindo o adversário. O jogador afirmou que conversou com Opoku depois do lance e disse que a situação escalou quando integrantes do banco ganês passaram a pedir um cartão amarelo para ele.

— Foi quando eu fiz um desarme bobo, para ser sincero. Eu estava tentando ganhar a bola, e acabei acertando o rapaz. Conversei com ele depois, e aí o banco deles se levantou, tentando me dar um cartão amarelo — contou Jude. O meia também destacou o respeito que tem por Carlos Queiroz, ex-auxiliar técnico do Manchester United.

— Acho que reconheci o técnico deles. Ele é obviamente o mesmo que trabalhava no Manchester United, então tenho muito respeito por ele, e só existe uma competitividade entre nós dois — completou

Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.