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Jogador da Inglaterra coloca mão na boca em discussão e não é expulso

Bellingham foi flagrado pelas câmeras, mas não recebeu cartão vermelho como aconteceu com Almirón do Paraguai

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
24/06/2026 08:53
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Seleção da Inglaterra não saiu de um empate sem gols contra Gana (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
Seleção da Inglaterra não saiu de um empate sem gols contra Gana (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
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Jude Bellingham cobriu a boca durante jogo, trazendo o debate sobre a 'Lei Vinicius Júnior'.
Paraguai protestou contra interpretação da regra após expulsão de Miguel Almirón.
A regra visa coibir insultos em campo, exigindo punições severas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A imagem de Jude Bellingham levando a mão à boca durante o empate sem gols entre Inglaterra e Gana gerou uma nova discussão na Copa do Mundo. O meio-campista inglês se envolveu em diversas polêmicas com jogadores e membros da comissão técnica de Gana, mas uma ação específica acendeu o debate sobre a aplicação de uma regra que ainda não está clara para quem acompanha o Mundial.

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    Durante o jogo da Inglaterra em Boston, as câmeras flagraram o jogador do Real Madrid cobrindo a boca enquanto trocava palavras com Jordan Ayew. O gesto lembrou a punição aplicada dias antes a Miguel Almirón, que recebeu cartão vermelho direto na partida entre Paraguai e Turquia por uma ação semelhante.

    O Paraguai não gostou da diferença de interpretação. A Federação Paraguaia de Futebol apresentou protesto formal à FIFA, argumentando que as novas regras não estão sendo aplicadas com o mesmo rigor a todas as equipes. A regra estabelece que, se um jogador cobrir a boca para insultar verbalmente um adversário, o árbitro deve expulsá-lo com cartão vermelho.

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    O jogador paraguaio tornou-se o primeiro da história a ser expulso em uma Copa do Mundo por violar a regra que proíbe os atletas de cobrirem a boca ao se dirigirem a um adversário. Conhecida como "Lei Vinicius Jr.", a norma visa impedir que possíveis insultos ou comentários discriminatórios passem despercebidos pelas câmeras e pelo sistema VAR.

    Essa regra foi introduzida após confusão na Liga dos Campeões, quando Gianluca Prestianni, do Benfica, atacou o brasileiro Vinicius Júnior, e o protocolo antirracismo foi acionado, gerando intenso debate sobre a necessidade de controles mais rígidos nessas situações.

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    A ideia é punir o jogador que cobre os lábios durante uma discussão com um adversário, mas conversas entre companheiros de equipe são permitidas.

    Bellingham 'recusa' prêmio da Fifa após empate da Inglaterra

    Além da polêmica sobre a "Lei Vinícius Júnior", Bellingham não gostou de sua atuação no confronto da Inglaterra contra Gana. Após o jogo, o jogador afirmou não considerar justa sua escolha como melhor jogador da partida. O camisa 10 inglês recebeu a honraria em votação popular promovida pela Fifa, mas destacou a atuação da equipe africana e elogiou especialmente o desempenho do sistema defensivo ganês.

    Segundo Bellingham, um dos defensores de Gana deveria ter sido premiado pelo destaque em campo. A seleção africana neutralizou o ataque da Inglaterra durante os 90 minutos e garantiu resultado importante na disputa por uma vaga na próxima fase do Mundial.

    Jude Bellingham venceu o prêmio de melhor jogador da partida entre Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo
    Jude Bellingham venceu o prêmio de melhor jogador da partida entre Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Fifa)

    A declaração do astro inglês repercutiu após o confronto, evidenciando o reconhecimento ao esforço coletivo de Gana em uma das partidas mais equilibradas da rodada da Copa do Mundo 2026.

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