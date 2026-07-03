Torcedores vão à loucura com gol de Messi na Copa em São Paulo; veja vídeo
Torcedores se reuniram em um bar de São Paulo para apoiar a Argentina
Torcedores brasileiros e argentinos se reuniram no bar Moocaires, em São Paulo, para apoiar a Argentina na partida contra Cabo Verde na segunda fase da Copa do Mundo. O confronto é eliminatório e vale vaga nas oitavas de final da competição. Messi marcou o gol da partida logo no primeiro tempo, e os torcedores presentes no local foram à loucura.
O nome do bar une os nomes Mooca e Buenos Aires, e é 'um pedaço da Argentina na Zona Leste de São Paulo'. Os torcedores costumam se reunir para assistir aos jogos da Albiceleste na Copa no local. Nesta sexta-feira (3) não é diferente. O bar abriu às 17h (de Brasília), duas horas antes de a bola rolar para o duelo entre Argentina e Cabo Verde, em Miami, em partida que vale vaga para as oitavas de final do Mundial. No momento do gol de Messi, os torcedores foram à loucura
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Veja o vídeo dos torcedores comemorando o gol de Messi em Argentina x Cabo Verde na Copa
À medida que os anos passam, o bar ganha mais frequentadores, principalmente em época de torneios oficiais, como a Copa do Mundo e Copa América. Assim como o posto de gasolina localizado em frente ao bar, que também se tornou um ponto de encontro de torcedores.
No bar, no entanto, há algumas regras básicas: camisa de seleção só se for a da Argentina, assim como as de clubes brasileiros também não são permitidas. Nas redes sociais do local se recomenda o uso de camisa de times apenas do país vizinho para evitar conflitos. Mas, é claro, é permito ir ao local com roupas neutras de todas as cores.
O cardápio em dias de jogos da Argentina é reduzido, mas os principais pratos típicos estão à disposição, como empanadas e choripán. Nesta partida de mata-mata também haverá venda do ícone argentino fernet (licor amargo e aromático feito a partir de uma infusão de ervas, raízes e especiarias envelhecido em barris de carvalho).
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