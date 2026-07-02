Cherki, da França, lida com problemas pessoais durante a Copa do Mundo Meia francês atravessa momento delicado fora de campo, recebeu apoio do elenco e é acompanhado de perto pela comissão

Um dos grandes nomes da estrelada seleção francesa nesta Copa do Mundo, o meia Rayan Cherki está atravessando um momento delicado no extracampo, algo que pode justificar suas atuações tímidas na Copa do Mundo. Segundo canais da imprensa francesa, Cherki lida com uma situação complicada fora de campo, que está, inclusive, provocando o jogador a passar noites sem dormir. A comissão técnica da França está acompanhando de perto a situação que envolve o atleta.

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Episódio pós-vitória contra a Suécia

Uma imagem que chamou a atenção e repercutiu mundo afora e pode refletir o momento instável de Cherki. O meia, após a vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia, que deu a vaga às oitavas de final à seleção francesa, Cherki foi visto aparentemente ignorando os cumprimentos do técnico Didier Deschamps. O jogador pareceu irritado no fim da partida, e o episódio gerou bastante repercussão entre torcedores e na própria imprensa.

O técnico da França, Didier Deschamps, e o atacante francês Rayan Cherki (camisa 24) reagem ao final da partida da segunda fase da Copa do Mundo de 2026 entre França e Suécia. (Foto: Franck Fife / AFP)

Fontes ligadas ao jogador afirmam que a decisão não teve qualquer relação com os companheiros, a comissão técnica ou o treinador. O gesto teria sido consequência da frustração pessoal de Cherki com seu desempenho e com o momento vivido na carreira.

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Ainda segundo o jornal francês L'Équipe, a situação foi rapidamente contornada internamente após a partida contra a Suécia. O elenco prestou apoio ao meio-campista, enquanto a comissão técnica acompanha de perto seu momento pessoal e adota uma postura de proteção ao jogador durante a continuidade da competição.

Influência em campo

Apesar da baixa minutagem, Cherki segue muito prestigiado dentro do elenco, sendo considerado um dos jogadores mais comentados do elenco francês. O próprio jogador, antes do início do torneio, chamou a atenção após declarar, em entrevista à TF1, que a França não era apenas favorita na Copa do Mundo, mas que ia "esmagar todo mundo" na competição.

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Em meio à instabilidade envolvendo Cherki, a França agora se prepara para enfrentar o Paraguai no próximo sábado (4), às 18h (de Brasília), na Filadélfia, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção segue em busca do tricampeonato e caminha com seu favoritismo para chegar à terceira final consecutiva de Copa do Mundo.