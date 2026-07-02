Cherki, da França, lida com problemas pessoais durante a Copa do Mundo
Meia francês atravessa momento delicado fora de campo, recebeu apoio do elenco e é acompanhado de perto pela comissão
Um dos grandes nomes da estrelada seleção francesa nesta Copa do Mundo, o meia Rayan Cherki está atravessando um momento delicado no extracampo, algo que pode justificar suas atuações tímidas na Copa do Mundo. Segundo canais da imprensa francesa, Cherki lida com uma situação complicada fora de campo, que está, inclusive, provocando o jogador a passar noites sem dormir. A comissão técnica da França está acompanhando de perto a situação que envolve o atleta.
Campeão da Copa do Mundo com a França, Henry se rende a Olise: ‘É um monstro’
Mbappé elogia seleção da França na Copa do Mundo: ‘Eu sei o que preciso fazer’
Barcola coloca Olise como ‘gênio’ após mais um recital pela França na Copa
➡️Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (02/07)?
Episódio pós-vitória contra a Suécia
Uma imagem que chamou a atenção e repercutiu mundo afora e pode refletir o momento instável de Cherki. O meia, após a vitória da França por 3 a 0 sobre a Suécia, que deu a vaga às oitavas de final à seleção francesa, Cherki foi visto aparentemente ignorando os cumprimentos do técnico Didier Deschamps. O jogador pareceu irritado no fim da partida, e o episódio gerou bastante repercussão entre torcedores e na própria imprensa.
Fontes ligadas ao jogador afirmam que a decisão não teve qualquer relação com os companheiros, a comissão técnica ou o treinador. O gesto teria sido consequência da frustração pessoal de Cherki com seu desempenho e com o momento vivido na carreira.
➡️Surpresa de Ancelotti pode pintar na vaga de Paquetá no Brasil
Ainda segundo o jornal francês L'Équipe, a situação foi rapidamente contornada internamente após a partida contra a Suécia. O elenco prestou apoio ao meio-campista, enquanto a comissão técnica acompanha de perto seu momento pessoal e adota uma postura de proteção ao jogador durante a continuidade da competição.
Influência em campo
Apesar da baixa minutagem, Cherki segue muito prestigiado dentro do elenco, sendo considerado um dos jogadores mais comentados do elenco francês. O próprio jogador, antes do início do torneio, chamou a atenção após declarar, em entrevista à TF1, que a França não era apenas favorita na Copa do Mundo, mas que ia "esmagar todo mundo" na competição.
Em meio à instabilidade envolvendo Cherki, a França agora se prepara para enfrentar o Paraguai no próximo sábado (4), às 18h (de Brasília), na Filadélfia, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção segue em busca do tricampeonato e caminha com seu favoritismo para chegar à terceira final consecutiva de Copa do Mundo.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Imprensa inglesa aponta pausa para hidratação como trunfo da Inglaterra em virada na CopaHá 2 minutos
Copa do Mundo 2026
Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (02/07)Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Tuchel pede que pais deixem crianças verem jogo da Inglaterra na CopaHá 1 hora
Seleção Brasileira
Surpresa de Ancelotti pode pintar na vaga de Paquetá no BrasilHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo x Modric: parceria histórica dá lugar a 'última dança' na CopaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Thomas Tuchel faz apelo aos pais antes de Inglaterra x MéxicoHá 1 hora
Mais LANCE!