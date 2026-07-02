Tuchel pede que pais deixem crianças verem jogo da Inglaterra na Copa
Treinador inglês brinca com pais sobre jogo de madrugada e reconhece vantagem física dos mexicanos no Azteca
O técnico Thomas Tuchel fez um apelo bem-humorado aos pais ingleses para que deixem as crianças ficarem acordadas até mais tarde para acompanhar o duelo entre Inglaterra e México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva realizada após a vitória sobre a RD Congo, o treinador reconheceu que a seleção inglesa terá uma desvantagem importante no Estadio Azteca por conta da altitude, mas afirmou que o grupo está preparado para enfrentar o desafio.
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Recado aos pais ingleses
A partida entre Inglaterra e México será disputada na madrugada de segunda-feira (6), no horário britânico, o que pode impedir muitas crianças de acompanharem o confronto por causa das aulas. Questionado sobre qual mensagem deixaria aos pais, Tuchel respondeu em tom descontraído.
— Escrevam uma desculpa para faltar à escola e deixem as crianças assistirem. Tem muita escola pela frente, mas a Copa do Mundo acontece apenas a cada quatro anos. Precisamos do apoio de todos, especialmente das crianças.
A declaração repercutiu na Inglaterra, onde algumas escolas já estudam alternativas para que os alunos acompanhem a partida sem prejudicar a rotina escolar.
Desvantagem pela altitude
Além do apoio da torcida, Tuchel falou sobre outro desafio que a equipe terá diante do México: a altitude da Cidade do México. O treinador admitiu que a seleção inglesa não terá tempo suficiente para se adaptar aos mais de 2.200 metros acima do nível do mar antes da partida.
— A altitude será uma grande desvantagem porque não conseguimos nos adaptar fisicamente a ela. Isso leva muito tempo. Temos apenas três dias entre os jogos e, fisicamente, é impossível se adaptar nessas condições.
A Inglaterra chegará à capital mexicana apenas dois dias antes do confronto, enquanto o México disputou todas as partidas da Copa do Mundo em estádios de altitude, incluindo três jogos no Estadio Azteca.
— Essa é uma enorme vantagem que o México terá. Mais obstáculos podem surgir, mas estamos preparados para isso. É algo com que teremos que lidar, e acho que mostramos que estamos prontos.
Confiança no grupo
Após a classificação sobre a RD Congo, conquistada com dois gols de Harry Kane, Tuchel também minimizou a possibilidade de que a pressão pela conquista da Copa do Mundo esteja afetando o desempenho da equipe.
— Não vi nada disso. Seria muito fácil aceitar essa narrativa, mas não foi o que aconteceu. Não vi esse peso sobre os jogadores, e isso é um sinal muito, muito bom.
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