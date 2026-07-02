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Tuchel pede que pais deixem crianças verem jogo da Inglaterra na Copa

Treinador inglês brinca com pais sobre jogo de madrugada e reconhece vantagem física dos mexicanos no Azteca

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 08:57
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Thomas Tuchel comemora vitória da Ingaterra sobre a RD Congo na Copa do Mundo
Thomas Tuchel comemora vitória da Ingaterra sobre a RD Congo na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

O técnico Thomas Tuchel fez um apelo bem-humorado aos pais ingleses para que deixem as crianças ficarem acordadas até mais tarde para acompanhar o duelo entre Inglaterra e México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva realizada após a vitória sobre a RD Congo, o treinador reconheceu que a seleção inglesa terá uma desvantagem importante no Estadio Azteca por conta da altitude, mas afirmou que o grupo está preparado para enfrentar o desafio.

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    Recado aos pais ingleses

    A partida entre Inglaterra e México será disputada na madrugada de segunda-feira (6), no horário britânico, o que pode impedir muitas crianças de acompanharem o confronto por causa das aulas. Questionado sobre qual mensagem deixaria aos pais, Tuchel respondeu em tom descontraído.

    — Escrevam uma desculpa para faltar à escola e deixem as crianças assistirem. Tem muita escola pela frente, mas a Copa do Mundo acontece apenas a cada quatro anos. Precisamos do apoio de todos, especialmente das crianças.

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    • A declaração repercutiu na Inglaterra, onde algumas escolas já estudam alternativas para que os alunos acompanhem a partida sem prejudicar a rotina escolar.

    Tuchel em entrevista durante a Copa do Mundo
    Thomas Tuchel concede entrevista após vitória da Inglaterra sobre a Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Desvantagem pela altitude

    Além do apoio da torcida, Tuchel falou sobre outro desafio que a equipe terá diante do México: a altitude da Cidade do México. O treinador admitiu que a seleção inglesa não terá tempo suficiente para se adaptar aos mais de 2.200 metros acima do nível do mar antes da partida.

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    — A altitude será uma grande desvantagem porque não conseguimos nos adaptar fisicamente a ela. Isso leva muito tempo. Temos apenas três dias entre os jogos e, fisicamente, é impossível se adaptar nessas condições.

    A Inglaterra chegará à capital mexicana apenas dois dias antes do confronto, enquanto o México disputou todas as partidas da Copa do Mundo em estádios de altitude, incluindo três jogos no Estadio Azteca.

    — Essa é uma enorme vantagem que o México terá. Mais obstáculos podem surgir, mas estamos preparados para isso. É algo com que teremos que lidar, e acho que mostramos que estamos prontos.

    O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo
    O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

    Confiança no grupo

    Após a classificação sobre a RD Congo, conquistada com dois gols de Harry Kane, Tuchel também minimizou a possibilidade de que a pressão pela conquista da Copa do Mundo esteja afetando o desempenho da equipe.

    — Não vi nada disso. Seria muito fácil aceitar essa narrativa, mas não foi o que aconteceu. Não vi esse peso sobre os jogadores, e isso é um sinal muito, muito bom.

    Thomas Tuchel comemora vitória da Ingaterra sobre a RD Congo na Copa do Mundo
    Thomas Tuchel comemora vitória da Ingaterra sobre a RD Congo na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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