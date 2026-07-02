Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (02/07)? Veja as seleções que entram em campo nesta quinta-feira (02) e o horário da partida

A fase de 16-avos de final da Copa do Mundo continua nesta quinta-feira (2) com mais três confrontos que prometem movimentar o mata-mata do Mundial. A quinta-feira coloca em campo algumas das seleções mais tradicionais do futebol mundial. Espanha e Portugal tentam confirmar o favoritismo, enquanto Croácia, Áustria, Suíça e Argélia buscam seguir vivas na luta pelo título.

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Entre os destaques do dia está o encontro entre Portugal e Croácia, que coloca frente a frente dois dos principais nomes desta geração do futebol europeu: Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Antes, a Espanha encara a Áustria tentando confirmar o favoritismo após uma campanha consistente na fase de grupos. Fechando a programação, Suíça e Argélia disputam a última vaga do dia em um confronto entre uma seleção que liderou sua chave e outra que cresceu ao longo do torneio para alcançar o mata-mata.

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Espanha x Áustria - 16h

Espanha e Áustria se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo.

A atual campeã da Europa chega ao mata-mata embalada por uma campanha sólida. A equipe de Luis de la Fuente terminou a liderança do Grupo H invicta e sem sofrer gols, recuperando a confiança após a estreia sem gols diante de Cabo Verde e confirmando o favoritismo com vitórias sobre Arábia Saudita e Uruguai. Do outro lado, a Áustria disputa sua primeira Copa do Mundo desde 1998 e garantiu vaga ao avançar como vice-líder do Grupo J, atrás da Argentina.

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Baena celebra gol da Espanha contra o Uruguai (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

Portugal x Croácia - 20h

Portugal e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo.

O duelo reúne duas seleções que avançaram como segundas colocadas de seus grupos e coloca frente a frente duas das maiores referências do futebol mundial. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo busca manter vivo o sonho do título inédito por Portugal, enquanto Modric, de 40, tenta conduzir a Croácia a mais uma campanha de destaque em Mundiais, depois do vice-campeonato em 2018 e do terceiro lugar em 2022. Os portugueses chegam após um empate com a Colômbia na última rodada, enquanto os croatas reagiram da derrota para a Inglaterra na estreia com vitórias sobre Panamá e Gana para garantir a classificação.

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Suíça x Argélia - 0h

Suíça e Argélia se enfrentam à 0h de sexta-feira (3), encerrando a programação desta quinta-feira (2), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo.

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A seleção suíça confirmou a liderança do Grupo B depois de crescer ao longo da primeira fase, deixando para trás o empate na estreia contra o Catar e embalando com vitórias sobre Bósnia e Canadá. A Argélia, por sua vez, superou um início complicado após a derrota para a Argentina, reagiu diante da Jordânia e conquistou a classificação como uma das melhores terceiras colocadas ao arrancar um empate eletrizante contra a Áustria. O confronto também marca o reencontro do técnico Vladimir Petkovic com a Suíça, seleção que comandou entre 2014 e 2021.

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