Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (2)? Tiago Leifert narra o jogo

O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira (2), a casa de Silvio Santos irá passar o jogo entre Espanha e Áustria, às 16h (de Brasília).

➡️ Veja o chaveamento da Copa do Mundo após jogos desta quarta-feira (1°)

O outro jogo da Espanha, transmitido pelo SBT, foi Uruguai x Espanha ainda fase de grupos. A partida marcou a saída da celeste olímpica da Copa e a classificação de Cabo Verde, estreante na Copa do Mundo que duelará com a atual campeã mundial, Argentina, por uma vaga nas oitavas de final do torneio, próxima fase do mata-mata.

(Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Decisão de Claus em jogo da Copa viraliza: 'Quero ver'

Com narração de Tiago Leifert, Juninho Paulista, Raphael Rezende e Nadine Bastos comentam, enquanto André Galvão reporta.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Qual será o próximo jogo do SBT e N Sports na segunda fase da Copa do Mundo?

Sexta-feira (03/07)

Argentina x Cabo Verde - 19h00

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável