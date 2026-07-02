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Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (2)?

Tiago Leifert narra o jogo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
02/07/2026 08:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira (2), a casa de Silvio Santos irá passar o jogo entre Espanha e Áustria, às 16h (de Brasília).

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    O outro jogo da Espanha, transmitido pelo SBT, foi Uruguai x Espanha ainda fase de grupos. A partida marcou a saída da celeste olímpica da Copa e a classificação de Cabo Verde, estreante na Copa do Mundo que duelará com a atual campeã mundial, Argentina, por uma vaga nas oitavas de final do torneio, próxima fase do mata-mata.

    Tiago Leifert
    (Foto: Reprodução/Instagram)

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    Com narração de Tiago Leifert, Juninho Paulista, Raphael Rezende e Nadine Bastos comentam, enquanto André Galvão reporta.

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    Qual será o próximo jogo do SBT e N Sports na segunda fase da Copa do Mundo?

    Sexta-feira (03/07)

    1. Argentina x Cabo Verde - 19h00

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