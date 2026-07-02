Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (2)?
Tiago Leifert narra o jogo
O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira (2), a casa de Silvio Santos irá passar o jogo entre Espanha e Áustria, às 16h (de Brasília).
Estados Unidos x Bósnia: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos desta quarta-feira (1°)
Estados Unidos vencem a Bósnia e pegam a Bélgica nas oitavas da Copa do Mundo
➡️ Veja o chaveamento da Copa do Mundo após jogos desta quarta-feira (1°)
O outro jogo da Espanha, transmitido pelo SBT, foi Uruguai x Espanha ainda fase de grupos. A partida marcou a saída da celeste olímpica da Copa e a classificação de Cabo Verde, estreante na Copa do Mundo que duelará com a atual campeã mundial, Argentina, por uma vaga nas oitavas de final do torneio, próxima fase do mata-mata.
➡️ Decisão de Claus em jogo da Copa viraliza: 'Quero ver'
Com narração de Tiago Leifert, Juninho Paulista, Raphael Rezende e Nadine Bastos comentam, enquanto André Galvão reporta.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Qual será o próximo jogo do SBT e N Sports na segunda fase da Copa do Mundo?
Sexta-feira (03/07)
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Portugal acumulou vitórias e o gol 900 de CR7 diante da Croácia; relembreHá 1 minuto
Seleção Brasileira
Gabriel Magalhães lidera estatística e se destaca na Copa do MundoHá 7 minutos
Copa do Mundo 2026
Maior artilheiro em mata-mata das Copas, Mbappé supera nomes históricos; vejaHá 32 minutos
Copa do Mundo 2026
Japonês que criticou Neymar dispara contra brasileiros: 'Bastante tempo livre'Há 52 minutos
Copa do Mundo 2026
Possível rival do Brasil na Copa do Mundo, Inglaterra vive dependência de Harry KaneHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Sabe tudo sobre Cristiano Ronaldo? Responda ao quiz da Copa do MundoHá 1 hora
Mais LANCE!