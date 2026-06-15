Quem é o craque da seleção espanhola? Conheça os líderes da Fúria Jovem atacante e capitão são as referências da Espanha na Copa

A Espanha chega à Copa do Mundo de 2026 com um elenco repleto de talentos, mas dois jogadores se destacam como as principais referências da equipe: Lamine Yamal e Pedri. Companheiros de Barcelona e símbolos da nova geração espanhola, eles combinam técnica e juventude em uma seleção que chega ao Mundial entre as favoritas ao título.

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Lamine Yamal é a estrela do ataque

Lamine Yamal é o principal nome ofensivo da seleção. Aos 18 anos, o atacante já é considerado um dos jogadores mais promissores do futebol mundial. Com velocidade, habilidade e capacidade de decidir partidas, ele foi peça importante na conquista da Eurocopa de 2024 e se transformou em uma das maiores esperanças da torcida espanhola para a Copa do Mundo.

No entanto, Yamal chega à competição cercado de expectativa por conta de uma lesão na coxa esquerda sofrida antes do torneio. A comissão técnica trabalha para ter o atacante em plenas condições físicas ainda durante a fase de grupos.

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Pedri comemora gol com Yamal em Barcelona x Girona (Foto: Josep LAGO / AFP)

Pedri é o cérebro da Espanha no meio-campo

Se Yamal representa a criatividade no ataque, Pedri é o responsável por dar fluidez ao meio-campo espanhol. Aos 23 anos, o jogador do Barcelona se consolidou como uma das peças mais importantes da equipe de Luis de la Fuente graças à visão de jogo, qualidade nos passes e inteligência tática.

Campeão da Eurocopa de 2024, Pedri é o elo entre defesa e ataque e tem papel decisivo na construção das jogadas da Espanha. Sua capacidade de controlar o ritmo das partidas e encontrar espaços entre as linhas adversárias faz dele uma das principais referências técnicas da seleção.

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Ao lado de Yamal, o meia simboliza a renovação da Fúria e carrega a expectativa de conduzir a Espanha na busca pelo segundo título mundial de sua história.

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