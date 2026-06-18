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Thierry Henry dispara contra Cristiano Ronaldo: 'Não precisam de você'

Ex-atacante do Arsenal detonou a atuação do camisa 7 da seleção portuguesa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
18/06/2026 10:56
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Portugal empatou por 1 a 1 com a RD Congo (Foto: Philippe LOPEZ / AFP)

Thierry Henry, ex-atacante do Arsenal, polemizou após dar uma dura crítica a Cristiano Ronaldo. O jogador português virou alvo após a estreia apagada da seleção no empate por 1 a 1 com a RD Congo.

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    • - O time precisa fazer gol, não você. Como você queria fazer o gol, cruzou o caminho de Bruno Fernandes. Assim é mais fácil defender - disparou em entrevista à FOX Sports.

    Cristiano Ronaldo apresentou números apagados nesta estreia. Na disputa da sua sexta Copa do Mundo, o camisa 7 teve apenas 25 ações com a bola, um volume baixo para um jogador que costuma ser o centro das ações ofensivas da equipe. Além disso, finalizou três vezes, todas para fora, e não conseguiu exigir nenhuma defesa do goleiro adversário.

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    Francês disparou contra Cristiano Ronaldo (Foto: Franck FIFE / AFP)

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    Veja como foi o empate de Portugal e RD Congo

    Em mais um capítulo da "Copa das zebras", Portugal tropeçou na estreia e ficou apenas no empate por 1 a 1 com a RD Congo. Com Cristiano Ronaldo passando em branco e uma atuação abaixo do esperado dos portugueses, a seleção africana voltou a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos e já entrou para a história ao conquistar um resultado marcante diante de uma das favoritas do Grupo K.

    A partida também marcou a sexta estreia de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Desta vez, o camisa 7 passou em branco e não conseguiu balançar as redes na vitória de Portugal sobre a RD Congo. A equipe africana, por sua vez, entra na história com o primeiro gol na história da competição.

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    A seleção portuguesa volta a campo na próxima terça-feira (23), quando enfrenta o Uzbequistão pela segunda rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília). Enquanto isso, a Colômbia enfrenta a RD Congo, no mesmo dia, às 23h (de Brasília).

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