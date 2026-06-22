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Tempestades e risco de raios colocam jogo entre Noruega e Senegal sob alerta na Copa do Mundo

Partida em Nova Jersey acontece durante aviso de instabilidade meteorológica com potencial de chuvas fortes e descargas elétricas

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
22/06/2026 14:55
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Noruega venceu o Iraque na estreia da Copa do Mundo, em Boston. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)
Noruega venceu o Iraque na estreia da Copa do Mundo, em Boston. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)

A partida entre Noruega e Senegal, marcada para a noite desta segunda-feira (22), às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pode ser diretamente afetada pelas condições climáticas previstas para a região metropolitana de Nova York.

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    • O duelo, válido pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo, coincide com um período de instabilidade meteorológica que levou autoridades dos Estados Unidos a emitirem alertas preventivos.

    O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (National Weather Service) colocou áreas de Nova Jersey sob aviso de risco de enchentes entre a tarde e o fim da noite, com possibilidade de chuvas fortes, tempestades elétricas e descargas atmosféricas frequentes. A previsão indica precipitações intensas, capazes de atingir volumes elevados em curtos intervalos, o que aumenta a chance de alagamentos pontuais e redução de visibilidade.

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    MetLife Stadium será o palco da final da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Divulgação/ FIFA)
    MetLife Stadium será o palco da final da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Divulgação/ FIFA)

    Além da chuva, o ponto de maior atenção está na atividade elétrica prevista na região do estádio. Em competições organizadas pela Fifa em território norte-americano, há protocolos rígidos de segurança que determinam a suspensão temporária ou até o adiamento de partidas quando há registro de raios em um raio considerado perigoso para jogadores, arbitragem e público.

    O alerta se estende justamente ao condado de Hudson, onde está localizado o palco da partida, o MetLife Stadium, aumentando a preocupação com o deslocamento dos torcedores e a ocupação das arquibancadas no horário do jogo.

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    Até o momento, não houve qualquer mudança oficial na programação. A Fifa e as autoridades locais seguem monitorando a evolução das condições climáticas ao longo do dia, enquanto o cenário segue em observação constante.

    Em meio ao cenário de instabilidade, a presença de tempestades com potencial de raios mantém o duelo entre noruegueses e senegaleses sob atenção redobrada, sendo mais um possível teste para os protocolos meteorológicos adotados na competição realizada nos Estados Unidos.

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