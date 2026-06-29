Técnico do Japão faz reverência ao elenco após eliminação na Copa do Mundo Treinador agradece torcida, assume culpa pela queda e vê evolução da seleção japonesa

A eliminação do Japão diante do Brasil, nesta segunda-feira (29), ficou marcada por uma das cenas mais emocionantes da Copa do Mundo. Logo após o apito final da derrota por 2 a 1, em Houston, o técnico Hajime Moriyasu reuniu todo o elenco ainda no gramado, discursou aos jogadores, fez uma reverência como forma de respeito e assumiu publicamente a responsabilidade pelo fim da campanha japonesa no torneio

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Visivelmente emocionado, o treinador pediu desculpas aos torcedores pelo objetivo não alcançado e agradeceu o apoio recebido ao longo da competição. Segundo Moriyasu, a frustração pela eliminação é grande justamente porque a equipe acreditava ser capaz de ir mais longe no Mundial.

Hajime Moriyasu tem contrato com o Japão até o fim fe julho de 2026 (Foto: Reuters/Folhapress)

— Como treinador, sinto que a responsabilidade é minha e quero pedir desculpas a todos. Lamento profundamente não termos conseguido entregar essa vitória aos torcedores - afirmou o comandante japonês após a partida.

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Ele também fez questão de agradecer aos milhares de japoneses que compareceram ao estádio em Houston e aos que acompanharam o confronto durante a madrugada no Japão e em outros países.

As imagens da transmissão oficial mostraram o momento em que Moriyasu encerra o discurso com uma reverência diante dos jogadores. O gesto foi imediatamente retribuído com aplausos do elenco, em uma demonstração de respeito ao treinador, que comanda a seleção japonesa desde 2018 e participou de sua terceira Copa do Mundo no cargo.

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Na entrevista coletiva, Moriyasu destacou o empenho dos atletas durante toda a preparação e lamentou o desfecho cruel da partida. Depois de sair na frente do placar, o Japão sofreu o empate ainda no segundo tempo e acabou eliminado com o gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos.

O treinador classificou a derrota como "dolorosa" e ressaltou que sua equipe esteve perto de alcançar um resultado histórico diante de uma das maiores seleções do futebol mundial. Apesar da frustração, elogiou a coragem, a disciplina e a personalidade demonstradas pelos jogadores ao longo do confronto.

Mesmo com a eliminação, Moriyasu preferiu destacar a evolução do futebol japonês. Na avaliação do treinador, o desempenho diante do Brasil mostrou que a distância para as principais potências do futebol mundial diminuiu significativamente, embora ainda existam aspectos importantes a serem aperfeiçoados, como a manutenção da posse de bola e as transições ofensivas diante de adversários de alto nível.

O comandante também reafirmou a ambição que vem defendendo desde o início de seu trabalho na seleção. Para ele, o Japão não deve abandonar o sonho de conquistar uma Copa do Mundo.

— Se o Japão continuar estabelecendo como objetivo tornar-se campeão do mundo, acredito que um dia conseguiremos alcançar esse sonho - declarou.

Apesar da eliminação, a campanha japonesa deixa sinais positivos para o futuro. Os Samurais Azuis fizeram jogo duro contra o Brasil, chegaram a liderar o placar e estiveram a poucos minutos de conquistar a primeira vitória de sua história em um confronto eliminatório de Copa do Mundo.

Além da despedida do Mundial, Moriyasu admitiu que seu futuro à frente da seleção ainda será discutido com a Federação Japonesa de Futebol. O treinador afirmou que nenhuma decisão foi tomada até o momento, embora o próximo grande compromisso da equipe seja a disputa da Copa da Ásia, em 2027.

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