logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

'Maracanazo' e semi de sete gols: as 10 viradas mais emocionantes das Copas do Mundo

O Lance! relembra as principais reviravoltas da história dos Mundiais

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 22:16
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Bélgica se dirigem a Tielemans, que se joga no chão para comemorar o gol da vitória contra Senegal na Copa do Mundo
Jogadores da Bélgica foram tomados pela euforia com o gol da virada contra Senegal (Foto: Foto por ALEX GRIMM / GETTY IMAGES)

A cada edição de Copa do Mundo, a máxima de que um jogo só termina no apito final se mantém ainda mais viva diante de reviravoltas expressivas e, por muitas vezes, inesperadas. O Lance! relembra nesta lista alguns dos duelos mais emocionantes dos Mundiais, em que, por dado momento, uma seleção esteve atrás no placar, mas se recuperou e saiu vitoriosa.

continua após a publicidade
  • Lukaku comemora gol da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Dê suas notas: Bélgica vence Senegal em virada histórica na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 minutos
  • Sorridente, Tielemans corre após marcar o gol do empate da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Com emoção: sete gols da segunda fase da Copa do Mundo saíram nos minutos finais

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • image_placeholder-1-aspect-ratio-512-320

    O que foi o Maracanazo? Entenda o termo criado na final da Copa do Mundo de 1950

    Lancepédia
    Há 1 ano

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    As 10 viradas mais emocionantes da história das Copas

    Brasil 1 x 2 Uruguai (1950)

  • Balogun comemora gol em Estados Unidos x Bósnia

    Comemoração de Balogun em Estados Unidos x Bósnia ganha destaque: 'Lendária'

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 minutos
  • Lukaku comemora gol da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Dê suas notas: Bélgica vence Senegal em virada histórica na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 minutos
  • Lukaku durante partida entre Bélgica e Senegal, pela Copa do Mundo (Foto: IMAGO/Folhapress)

    Lukaku revela motivo para não cobrar pênalti decisivo em classificação da Bélgica

    Copa do Mundo 2026
    Há 37 minutos

    • Na primeira Copa do Mundo realizada em solo brasileiro, a Seleção acabou derrotada pelo Uruguai por 2 a 1 na final de 1950, no então recém-inaugurado Maracanã. Após abrir o placar com o atacante Friaça, o Brasil sofreu o empate com Schiaffino e a virada com Ghiggia, aos 34 do segundo tempo. O episódio foi apelidado pela imprensa uruguaia de Maracanazo.

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Alemanha 3 x 2 Hungria (1954)

    Na edição seguinte, Alemanha e Hungria fizeram uma decisão eletrizante, que ficou conhecida como "O Milagre de Berna". A equipe de Puskás estava invicta há 31 jogos, um deles sendo a goleada de 8 a 3 sobre os alemães na fase de grupos do torneio, e confirmou o favoritismo ao abrir 2 a 0 com oito minutos. Porém, a Alemanha conseguiu a virada, marcando o gol do título aos 39 da segunda etapa.

    continua após a publicidade

    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia (1962)

    O bi mundial do Brasil, em 1962, veio junto com uma final emocionante. A Tchecoslováquia fez 1 a 0 e ainda comemorava quando a Canarinho empatou com Amarildo. Em seguida, Zito e Vavá balançaram as redes outras duas vezes e garantiram a permanência da Taça Jules Rimet.

    Portugal 5 x 3 Coreia do Norte (1966)

    O caminho de Portugal até o vice-campeonato de 1966 foi mais complexo do que se esperava. Nas quartas de final, o adversário foi a Coreia do Norte, que protagonizou uma das maiores "zebras" da Copa ao eliminar a Itália na fase de grupos. A seleção portuguesa saiu perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, mas virou para 5 a 3, com quatro gols de Eusébio.

    continua após a publicidade

    Itália 4 x 3 Alemanha (1970)

    Antes de enfrentar o Brasil na decisão de 1970, a Itália passou apuros diante da Alemanha na semifinal, mas venceu por 4 a 3. No que ficou conhecido como "O Jogo do Século", o empate da seleção alemã aconteceu aos 47 do segundo tempo, seguido de uma prorrogação de cinco gols, que terminou com a classificação dos italianos.

    Inglaterra 3 x 2 Camarões (1990)

    Em outro duelo de favoritismo claro, a Inglaterra saiu na frente nas quartas de final de 1990 contra Camarões. Os africanos reagiram e fizeram 2 a 1, mas, com os minutos se esgotando, o English Team teve um pênalti marcado a favor, que foi convertido pelo centroavante Gary Lineker. Aos 15 da prorrogação, o goleador inglês marcou em nova cobrança e carimbou o passaporte da sua equipe para a semifinal com a vitória por 3 a 2, de virada.

    França 2 x 1 Croácia (1998)

    A Copa do Mundo de 1998 gerou uma enorme expectativa nos franceses pelo título inédito, que quase foi frustrada na semifinal. Jogando em casa, a França, de Zidane e Henry, levou o primeiro gol da Croácia, surpresa daquela edição. No entanto, Thuram marcou duas vezes e levou os anfitriões à final, onde conquistariam a taça diante do Brasil.

    Brasil 2 x 1 Inglaterra (2002)

    Nas quartas da Copa de 2002, a Seleção Brasileira tomou um susto com o gol inaugural do placar, marcado por Michael Owen, para a Inglaterra. Contudo, um jovem e inspirado Ronaldinho Gaúcho ajudou o time comandado pelo técnico Felipão a virar e avançar à semifinal. Primeiro, com uma arrancada seguida de assistência para Rivaldo; depois, com um golaço de falta do meio-campo.

    Bélgica 3 x 2 Japão (2018)

    Na Copa da Rússia, em 2018, a Bélgica foi responsável pela primeira virada em uma fase de mata-mata da competição em 52 anos. Em seu auge, a poderosa geração belga viu o Japão fazer dois gols em quatro minutos no início do segundo tempo, ficando próxima da eliminação nas oitavas de final. Vertonghen, Fellaini e Chadli, nos acréscimos, confirmaram a histórica classificação do time belga às quartas para enfrentar o Brasil.

    Bélgica 3 x 2 Senegal (2026)

    O cenário de 2018 se repetiu oito anos depois, nos Estados Unidos. Depois de sair perdendo por 2 a 0 e parecer eliminada, a Bélgica reagiu nos minutos finais do tempo normal, levou a partida para a prorrogação e venceu Senegal por 3 a 2, em jogo válido pela segunda fase do Mundial. Lukaku e Tielemans (2) marcaram os gols de mais uma virada épica da seleção belga, que se garantiu nas oitavas do torneio.

    Bola vai em direção ao gol do Brasil na final da Copa do Mundo de 1950; Barbosa pula, mas não alcança o chute de Ghiggia, do Uruguai
    Maracanazo: Brasil 1 x 2 Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950 (Foto: Divulgação/Fifa)

    Brasil x Noruega
    🏆 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Brasil contra a Noruega com odd aumentada @1.96
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores da Bélgica se dirigem a Tielemans, que se joga no chão para comemorar o gol da vitória contra Senegal na Copa do Mundo

    Copa do Mundo

    Craques da Bélgica discutiram minutos antes de salvarem a equipe; veja

    Há 1 hora
    Brasil x Bélgica em 2018

    Copa do Mundo

    Revanche? Veja quando Brasil e Bélgica podem se enfrentar na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal

    Copa do Mundo 2026

    Remanescentes da 'geração ouro' da Bélgica mantêm viva esperança de título

    Há 1 hora
    Sorridente, Tielemans corre após marcar o gol do empate da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Com emoção: sete gols da segunda fase da Copa do Mundo saíram nos minutos finais

    Há 2 horas
    Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Bélgica x Senegal: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Tielemans comemora com símbolo de coração com as mãos após gol na Copa do Mundo.

    Copa do Mundo 2026

    Bélgica pega quem na próxima fase da Copa do Mundo?

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Jogadores de Senegal reclamam com arbitragem durante confronto contra Bélgica pela Copa do Mundo

    Decisão de VAR brasileiro em Bélgica x Senegal gera debate: 'Tinha que ser'

    Técnico da Espanha em coletiva

    Técnico da Espanha abre o jogo sobre futuro de Yamal em decisão

    Portugal x Croácia pelos 16 avos da Copa do Mundo.

    Portugal × Croácia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Lukaku comemora após gol na Copa do Mundo contra Senegal.

    Por que Lukaku, herói da Bélgica na Copa, sabe falar português fluentemente?

    Lukaku comemora gol da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Bélgica conquista virada histórica no último minuto contra Senegal e avança na Copa do Mundo

    Romelu Lukaku celebrando o gol marcado contra a Nova Zelândia, último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo

    Jogo entre Bélgica e Senegal na Copa entra para a história: 'Loucura'

    Técnico da Argentina, Scaloni põe a mão na cabeça durante treino visando o jogo contra Cabo Verde

    Argentina tem uma dúvida para enfrentar Cabo Verde na Copa do Mundo

    Fãs de Harry Styles assistem a Inglaterra x República Democrática do Congo pela Copa do Mundo antes de show do cantor inglês

    Harry Styles exibe jogo da Inglaterra em Wembley e 'explode' com gol de Kane

    Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo

    Artilheiros da Premier League, Haaland e Igor Thiago podem se reencontrar na Copa do Mundo