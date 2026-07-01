'Maracanazo' e semi de sete gols: as 10 viradas mais emocionantes das Copas do Mundo O Lance! relembra as principais reviravoltas da história dos Mundiais

A cada edição de Copa do Mundo, a máxima de que um jogo só termina no apito final se mantém ainda mais viva diante de reviravoltas expressivas e, por muitas vezes, inesperadas. O Lance! relembra nesta lista alguns dos duelos mais emocionantes dos Mundiais, em que, por dado momento, uma seleção esteve atrás no placar, mas se recuperou e saiu vitoriosa.

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As 10 viradas mais emocionantes da história das Copas

Brasil 1 x 2 Uruguai (1950)

Na primeira Copa do Mundo realizada em solo brasileiro, a Seleção acabou derrotada pelo Uruguai por 2 a 1 na final de 1950, no então recém-inaugurado Maracanã. Após abrir o placar com o atacante Friaça, o Brasil sofreu o empate com Schiaffino e a virada com Ghiggia, aos 34 do segundo tempo. O episódio foi apelidado pela imprensa uruguaia de Maracanazo.

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Alemanha 3 x 2 Hungria (1954)

Na edição seguinte, Alemanha e Hungria fizeram uma decisão eletrizante, que ficou conhecida como "O Milagre de Berna". A equipe de Puskás estava invicta há 31 jogos, um deles sendo a goleada de 8 a 3 sobre os alemães na fase de grupos do torneio, e confirmou o favoritismo ao abrir 2 a 0 com oito minutos. Porém, a Alemanha conseguiu a virada, marcando o gol do título aos 39 da segunda etapa.

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Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia (1962)

O bi mundial do Brasil, em 1962, veio junto com uma final emocionante. A Tchecoslováquia fez 1 a 0 e ainda comemorava quando a Canarinho empatou com Amarildo. Em seguida, Zito e Vavá balançaram as redes outras duas vezes e garantiram a permanência da Taça Jules Rimet.

Portugal 5 x 3 Coreia do Norte (1966)

O caminho de Portugal até o vice-campeonato de 1966 foi mais complexo do que se esperava. Nas quartas de final, o adversário foi a Coreia do Norte, que protagonizou uma das maiores "zebras" da Copa ao eliminar a Itália na fase de grupos. A seleção portuguesa saiu perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, mas virou para 5 a 3, com quatro gols de Eusébio.

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Itália 4 x 3 Alemanha (1970)

Antes de enfrentar o Brasil na decisão de 1970, a Itália passou apuros diante da Alemanha na semifinal, mas venceu por 4 a 3. No que ficou conhecido como "O Jogo do Século", o empate da seleção alemã aconteceu aos 47 do segundo tempo, seguido de uma prorrogação de cinco gols, que terminou com a classificação dos italianos.

Inglaterra 3 x 2 Camarões (1990)

Em outro duelo de favoritismo claro, a Inglaterra saiu na frente nas quartas de final de 1990 contra Camarões. Os africanos reagiram e fizeram 2 a 1, mas, com os minutos se esgotando, o English Team teve um pênalti marcado a favor, que foi convertido pelo centroavante Gary Lineker. Aos 15 da prorrogação, o goleador inglês marcou em nova cobrança e carimbou o passaporte da sua equipe para a semifinal com a vitória por 3 a 2, de virada.

França 2 x 1 Croácia (1998)

A Copa do Mundo de 1998 gerou uma enorme expectativa nos franceses pelo título inédito, que quase foi frustrada na semifinal. Jogando em casa, a França, de Zidane e Henry, levou o primeiro gol da Croácia, surpresa daquela edição. No entanto, Thuram marcou duas vezes e levou os anfitriões à final, onde conquistariam a taça diante do Brasil.

Brasil 2 x 1 Inglaterra (2002)

Nas quartas da Copa de 2002, a Seleção Brasileira tomou um susto com o gol inaugural do placar, marcado por Michael Owen, para a Inglaterra. Contudo, um jovem e inspirado Ronaldinho Gaúcho ajudou o time comandado pelo técnico Felipão a virar e avançar à semifinal. Primeiro, com uma arrancada seguida de assistência para Rivaldo; depois, com um golaço de falta do meio-campo.

Bélgica 3 x 2 Japão (2018)

Na Copa da Rússia, em 2018, a Bélgica foi responsável pela primeira virada em uma fase de mata-mata da competição em 52 anos. Em seu auge, a poderosa geração belga viu o Japão fazer dois gols em quatro minutos no início do segundo tempo, ficando próxima da eliminação nas oitavas de final. Vertonghen, Fellaini e Chadli, nos acréscimos, confirmaram a histórica classificação do time belga às quartas para enfrentar o Brasil.

Bélgica 3 x 2 Senegal (2026)

O cenário de 2018 se repetiu oito anos depois, nos Estados Unidos. Depois de sair perdendo por 2 a 0 e parecer eliminada, a Bélgica reagiu nos minutos finais do tempo normal, levou a partida para a prorrogação e venceu Senegal por 3 a 2, em jogo válido pela segunda fase do Mundial. Lukaku e Tielemans (2) marcaram os gols de mais uma virada épica da seleção belga, que se garantiu nas oitavas do torneio.

Maracanazo: Brasil 1 x 2 Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950 (Foto: Divulgação/Fifa)

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