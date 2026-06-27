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Craque da Holanda na Copa, Cody Gakpo anuncia morte do filho durante a gravidez da namorada

O casal está junto desde 2020 e tem um filho, Samuel, nascido em 2024

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 17:52
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Em alta, Cody Gakpo, atacante do Liverpool, é um dos destaques da equipe (Foto: Molly Darlington/Getty Images via AFP)
Em alta, Cody Gakpo, atacante do Liverpool, é um dos destaques da equipe (Foto: Molly Darlington/Getty Images via AFP)

O atacante Cody Gakpo, um dos destaques da Holanda na Copa do Mundo de 2026, revelou neste sábado (27) uma notícia que comoveu o mundo do futebol. O jogador do Liverpool e sua companheira, Noa van der Bij, anunciaram nas redes sociais que perderam o bebê que esperavam durante a gestação.

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    Em uma publicação conjunta, o casal compartilhou uma mensagem de despedida ao filho, que receberia o nome de Elijah Raphael Gakpo.

    — Com corações partidos, compartilhamos a notícia devastadora de que o nosso bebê morreu durante a gravidez. Obrigado pelo amor e pelo apoio. Elijah Raphael Gakpo, para sempre amado, para sempre nosso filho — disse em post nas redes sociais.

    Na sequência, Gakpo e Noa pediram respeito ao momento vivido pela família.

    — Este é um momento incrivelmente difícil para nossa família. Pedimos gentilmente que respeitem nossa privacidade e espaço. Agradecemos a compreensão — completou.

    Gakpo vive momento delicado durante a Copa do Mundo

    O anúncio acontece em meio à disputa da Copa do Mundo de 2026. Titular da seleção da Holanda, Gakpo esteve em campo nas três partidas da fase de grupos e tem sido uma das principais referências ofensivas da equipe na competição.

    A seleção holandesa volta a campo na próxima segunda-feira (29), quando enfrenta Marrocos pelos 16 avos de final do Mundial. Ainda não há informações sobre eventual mudança na programação do atacante após a notícia divulgada neste sábado.

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    Cody Gakpo e Noa van der Bij estão juntos desde 2020. O casal já é pai de Samuel, filho nascido em abril de 2024.

    Post de Instagram com a foto de um bebê e um recado para o filho falecido de Gakpo durante a gestação.
    Post de Noa van der Bij, companheira de Gakpo, para o filho falecido (Foto: Reprodução)

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