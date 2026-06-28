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Argélia x Áustria: veja os melhores momentos do jogo do Grupo J da Copa do Mundo

Seleções se enfrentaram neste sábado (27)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 02:08
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Em uma das partidas mais dramáticas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Argélia e Áustria empataram por 3 a 3 na noite deste sábado (27), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, resultado que garantiu a classificação das duas seleções para o mata-mata do torneio.

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  • Argélia e Áustria se classificam para a próxima fase da Copa do Mundo. (Foto: Reuters/Folhapress)

    Dois gols nos acréscimos classificam Áustria e Argélia no mata-mata da Copa do Mundo

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    O confronto, que inicialmente atraía menos atenção por acontecer simultaneamente ao jogo da Argentina, ganhou contornos históricos nos minutos finais. Dois gols marcados nos acréscimos alteraram a classificação do Grupo J e decretaram a eliminação do Irã.

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    Com o empate, a Áustria terminou na segunda colocação da chave e enfrentará a Espanha na próxima fase. Já a Argélia avançou entre os melhores terceiros colocados e terá pela frente a Suíça.

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    Como foi a partida?

    Texto de: João Brandão.

    Para a rodada decisiva da fase de grupos, os dois treinadores optaram por mudanças em suas equipes. A Argélia promoveu quatro alterações em relação ao time que superou a Jordânia por 2 a 1, enquanto a Áustria teve três novidades após o revés diante da Argentina. Com a mesma pontuação na tabela antes de a bola rolar, as seleções iniciaram o confronto separadas apenas pelos critérios de desempate, aumentando a importância do duelo na definição das posições finais do Grupo J.

    Com a situação do grupo favorecendo os dois lados, o confronto teve um início de poucas emoções em Kansas City. Durante boa parte da etapa inicial, Argélia e Áustria adotaram uma postura cautelosa, sem conseguir transformar a posse de bola em oportunidades claras. O cenário só mudou após a parada para hidratação. Aos 27 minutos, Alaba encontrou Arnautovic com um lançamento preciso. O atacante dominou e finalizou de maneira pouco convencional, mas suficiente para superar Benbot e colocar os europeus em vantagem.

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    Mesmo atrás no marcador, a Argélia não se abalou. A equipe africana passou a frequentar mais o campo ofensivo e esteve perto do empate em uma finalização de Chaïbi que explodiu na trave. O crescimento argelino foi recompensado pouco antes do intervalo. Em uma jogada iniciada por Mahrez pela direita, a bola permaneceu em campo por centímetros após tocar na bandeira de escanteio. A sequência da jogada terminou nos pés de Belghali, que aproveitou a sobra para deixar tudo igual e recolocar as duas seleções em posição confortável na luta pela classificação.

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    A volta dos vestiários seguiu em ritmo lento, com poucas investidas perigosas de ambos os lados. No entanto, a primeira oportunidade mais aguda da segunda etapa acabou resultando em gol. Aos dez minutos, Laimer arrancou pela direita, venceu a disputa com a marcação e chegou ao fundo antes de cruzar rasteiro para a área. A bola passou por Gregoritsch, mas encontrou Sabitzer livre na sequência. O meio-campista finalizou de primeira, sem chances para Benbot, recolocando a Áustria na frente.

    A resposta argelina, porém, foi praticamente imediata. Quatro minutos depois, Aouar recebeu aberto pela esquerda, levou vantagem sobre Posch e levantou a cabeça antes de cruzar rasteiro para a área. A bola atravessou a defesa austríaca e encontrou Mahrez livre na segunda trave. Referência técnica e capitão da equipe, o camisa 7 apenas completou para o fundo das redes e o jogo ficou empatado novamente, agora por 2 a 2.

    Argélia e Áustria se classificam para a próxima fase da Copa do Mundo. (Foto: Reuters/Folhapress)

    Os minutos finais reservaram um desfecho digno de roteiro cinematográfico. Quando tudo indicava que o empate seria o resultado definitivo, a Argélia construiu uma longa troca de passes já nos acréscimos. Mahrez recebeu dentro da área, ficou frente a frente com Schlager e bateu de primeira para virar a partida. O gol alterava completamente a classificação do Grupo J, colocava os argelinos na segunda posição e eliminava a Áustria naquele momento.

    A resposta, porém, veio imediatamente. No último ataque do jogo, Sabitzer avançou pela esquerda e cruzou para Gregoritsch, que ajeitou de cabeça para trás na segunda trave. Kalajdzic, recém-saído do banco de reservas, apareceu livre para finalizar e decretar o empate por 3 a 3, resultado que classificou as duas seleções para o mata-mata e deixou o Irã fora das oitavas de final.

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