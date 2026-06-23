Técnico da França é sincero após atuação de Dembélé: 'Precisa se readaptar' Deschamps valou após a vitória dos Bleus

A França terminou a noite da segunda-feira (22) com vitória por 3 a 0 sobre o Iraque, classificação antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo e uma defesa pública de Didier Deschamps a Ousmane Dembélé. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador ironizou as críticas recebidas pelo atacante nos últimos dias e afirmou esperar que a atuação desta segunda-feira mude o foco das cobranças.

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Dembélé participou diretamente da vitória francesa, marcando um gol e dando assistência. Para Deschamps, não existia preocupação em relação ao camisa 7, que ainda se adapta ao esquema utilizado pela seleção.

— Quem sabe agora deixem ele em paz e encontrem outro alvo. Não há problema algum com o Ousmane Dembélé. Ele precisa se readaptar a um sistema em que não joga durante toda a temporada. Quando está bem fisicamente, como está agora, é apenas uma questão de ajustes. Ele não é um jogador que duvida de si mesmo. Mas era importante fazer o que fez hoje, porque é um atleta decisivo. Foi muito bom para ele e para a equipe — disse Deschamps, que falou sobre as dificuldades com o clima:

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— Ficamos esperando porque os horários eram alterados a todo momento. O mais importante era garantir os 20 minutos de aquecimento para evitar qualquer risco. Com toda aquela chuva, era preciso esperar as condições melhorarem. É a primeira vez que passo por isso e espero que seja a última. Foi uma noite muito longa, ainda mais sabendo que temos outro jogo em quatro dias.

Com a vitória da Noruega sobre Senegal, França e noruegueses chegam à última rodada já classificados. O confronto de sexta-feira (26), porém, valerá a liderança do Grupo I.

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— Eu já imaginava que o terceiro jogo seria decisivo para definir a ordem do grupo. Isso muda deslocamentos e até possíveis adversários. Nunca pensei em escolher caminho. O objetivo será terminar em primeiro. A Noruega é uma excelente seleção, mostrou isso nas Eliminatórias e continua demonstrando aqui. Tem enorme capacidade ofensiva e muita eficiência. Está entre as melhores equipes desta Copa.

Deschamps também exaltou o poder ofensivo dos Bleus, que marcaram seis gols nos dois primeiros jogos do Mundial, todos anotados por atacantes.

— Somos uma equipe ofensiva. Criamos muitas oportunidades e poderíamos até ter feito mais gols hoje. Gostei da maneira como colocamos o adversário em dificuldade. Ainda precisamos melhorar alguns aspectos do posicionamento, ocupar melhor os espaços e sermos menos previsíveis, mas estamos no caminho certo.

Questionado sobre Kylian Mbappé, que atingiu a marca de 100 jogos pela seleção e vive grande início de Mundial, o treinador foi enfático ao defender seu capitão.

— Conhecendo o Kylian, sei o quanto ele é exigente consigo mesmo. Não tenho qualquer preocupação. Ele está aqui para fazer gols e continua fazendo. Além disso, exerce muito bem a função de capitão dentro e fora de campo.

Deschamps também rebateu críticas antigas ao atacante.

— Ouvi muita gente dizer que ele era egoísta, mas isso não corresponde à realidade. Ele é um exemplo para todo o grupo. Os recordes existem para serem quebrados e ele certamente ainda marcará muitos gols. Messi, Cristiano Ronaldo… Não sei se Kylian jogará até a mesma idade deles, mas enquanto estiver em campo continuará empurrando esses números cada vez mais para cima.

Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O que vem por aí para a França?

Com a vitória por 3 a 0, a França ficou na liderança do Grupo I. Adversária na sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), a Noruega está empatada em pontos com os Bleus. O time de Haaland bateu Senegal por 3 a 2 e tem um gol a menos de saldo. O confronto decide o vencedor do grupo.

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