A Espanha disputou nesta quinta-feira (4) o penúltimo amistoso de preparação para a Copa do Mundo e empatou com o Iraque no Riazor, em La Coruña, utilizando time alternativo. Ao fim do duelo, o técnico Luis de la Fuente analisou a partida e valorizou as oportunidades aos atletas com menos espaço no grupo.

continua após a publicidade

— Eles mereceram. Estamos muito gratos. Criamos uma oportunidade para todos jogarem, e isso nos deixa muito felizes. Alguns deles logo estarão na equipe principal — disse o técnico da seleção espanhola, em entrevista coletiva.

Diante do Iraque, a Fúria abriu o placar cedo com Ferran Torres, mas viu o goleiro Joan García falhar no empate após finalização de Doski. Apesar de um jogo de controle de ações, o segundo tempo proporcionou poucas oportunidades. De la Fuente não contou com nomes como Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Zubimendi, Fabián Ruiz, Cucurella, Rodri, Pedri e Oyarzabal.

continua após a publicidade

+ Qual seleção é favorita para ganhar a Copa do Mundo? Vote!

A delegação da Espanha que irá à Copa do Mundo viajará nesta sexta-feira (5) para os Estados Unidos, e fechará o calendário diante do Peru, na segunda-feira (8), em Puebla no México. A Espanha está no Grupo H com Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

— O plano era mais físico, focado na percepção de jogo. E não houve lesões. Entramos em uma nova fase a partir de amanhã. Chegamos aos Estados Unidos e isso nos faz ver as coisas de forma diferente — analisou o técnico Luis de la Fuente.

continua após a publicidade

Espanha empatou com o Iraque em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Ander Gillenea / AFP)

Veja mais respostas de Luis de la Fuente:

Time para estreia na Copa

— Temos uma ideia clara, mas ainda faltam onze dias, mais um jogo e muitos treinos. Veremos.

Merino de volta

— São ótimas notícias, notícias fantásticas. E continuarão a crescer com o tempo.

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.