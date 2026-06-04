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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Técnico da Espanha analisa empate e sequência para a Copa do Mundo

Fúria terá último amistoso antes do Mundial, contra a seleção peruana

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/06/2026
20:46
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Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
imagem cameraLuis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
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A Espanha disputou nesta quinta-feira (4) o penúltimo amistoso de preparação para a Copa do Mundo e empatou com o Iraque no Riazor, em La Coruña, utilizando time alternativo. Ao fim do duelo, o técnico Luis de la Fuente analisou a partida e valorizou as oportunidades aos atletas com menos espaço no grupo.

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— Eles mereceram. Estamos muito gratos. Criamos uma oportunidade para todos jogarem, e isso nos deixa muito felizes. Alguns deles logo estarão na equipe principal — disse o técnico da seleção espanhola, em entrevista coletiva.

Diante do Iraque, a Fúria abriu o placar cedo com Ferran Torres, mas viu o goleiro Joan García falhar no empate após finalização de Doski. Apesar de um jogo de controle de ações, o segundo tempo proporcionou poucas oportunidades. De la Fuente não contou com nomes como Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Zubimendi, Fabián Ruiz, Cucurella, Rodri, Pedri e Oyarzabal. 

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A delegação da Espanha que irá à Copa do Mundo viajará nesta sexta-feira (5) para os Estados Unidos, e fechará o calendário diante do Peru, na segunda-feira (8), em Puebla no México. A Espanha está no Grupo H com Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

— O plano era mais físico, focado na percepção de jogo. E não houve lesões. Entramos em uma nova fase a partir de amanhã. Chegamos aos Estados Unidos e isso nos faz ver as coisas de forma diferente — analisou o técnico Luis de la Fuente.

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Espanha empatou com o Iraque em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Ander Gillenea / AFP)
Espanha empatou com o Iraque em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Ander Gillenea / AFP)

Veja mais respostas de Luis de la Fuente:

Time para estreia na Copa

— Temos uma ideia clara, mas ainda faltam onze dias, mais um jogo e muitos treinos. Veremos.

Merino de volta

— São ótimas notícias, notícias fantásticas. E continuarão a crescer com o tempo.

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