Técnico da Escócia reprova atuação contra o Brasil: 'Dificultamos para nós mesmos' Após a derrota para o Brasil, treinador da Escócia reconheceu falhas da equipe e afirmou que os próprios erros facilitaram a vida da Seleção Brasileira

O Brasil conseguiu uma vitória consistente sobre a Escócia na noite desta quarta-feira (24) e avançou à Segunda Fase da Copa do Mundo. No entanto, o técnico adversário, Steve Clarke, deixou o gramado de Miami decepcionado com a atuação de sua equipe na derrota por 3 a 0.

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— Dificultamos para nós mesmos. É isso. Demos a ele os gols, demos a eles o jogo que queriam. É uma decepção — disse o treinador da Escócia, após a partida.

A Escócia terminou a primeira fase com três pontos no Grupo C, na terceira colocação, e aguarda pelo encerramento para saber se avançará à Segunda Fase da Copa do Mundo ou se despedirá do Mundial de forma precoce. Neste momento, a Escócia está entre as oito melhores terceiras colocadas, ou seja, garantiria a vaga.

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Vaga da Escócia não está garantida

— Eu nem penso nisso (chances de classificação) — falou Clarke, disse o treinador que demonstrava bastante irritação.

Na entrevista coletiva depois do confronto, o técnico da Escócia foi questionado sobre o Brasil e deu sua opinião. Para Clarke, a Seleção Brasileira deve chegar longe nesta edição da Copa do Mundo.

— Eles vão ser muito competitivos. Eu esperaria que eles (Brasil) fossem longe, seja semifinal ou final. Eles certamente têm qualidade no terço final do campo para fazer isso — completou o técnico.

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Brasil aguarda por adversário

Com a vitória nesta terceira rodada, aliada à vitória do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo C e agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário (Holanda, Japão ou Suécia). O próximo compromisso da Seleção será na segunda-feira (29), em Houston, em busca de mais um passo rumo ao sonho do hexacampeonato.

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Steve Clarke, técnico da Escócia, durante partida contra o Brasil (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)



