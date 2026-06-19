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Técnico da Escócia adota papel de azarão em duelo que pode valer classificação histórica

Duelo contra o Marrocos é válido pela segunda rodada do Grupo C

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
19/06/2026 10:04
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Steve Clarke, técnico da Escócia, durante entrevista coletiva antes do duelo contra o Marrocos
Steve Clarke, técnico da Escócia, durante entrevista coletiva antes do duelo contra o Marrocos (Fotos: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O técnico da Escócia, Steve Clarke, concedeu entrevista coletiva pré-jogo contra o Marrocos. O confronto que acontece nesta sexta-feira (19) é importante para manter o sonho vivo dos escoceses de chegar pela primeira vez em mata-mata na Copa do Mundo. E, para isso, o comandante entende que o status de azarão para o duelo é positivo para a equipe, carregando um pouco da "psique escocesa".

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    • — Às vezes, a psique escocesa... nos sentimos mais à vontade quando somos os azarões — afirmou o comandante Steve Clarke.

    Nesse sentido, o capitão Andy Robertson, também em entrevista coletiva ao lado do treinador, afirmou que a equipe sabe que é inferior na partida desta sexta-feira, mas entende estarem bem treinados para pontuar e sair com a classificação encaminhada. Líder do Grupo C com três pontos, um empate para os escoceses pode significar um novo capítulo na história da seleção.

    — Sabemos o quão difícil será, estamos jogando contra uma das melhores equipes do mundo, mas acreditamos que podemos tornar qualquer jogo difícil e, se conseguirmos fazer isso, apresentando nosso melhor desempenho, então acredito que podemos alcançar o que queremos e, com sorte, sermos nós a fazer história — ressaltou o capitão e lateral-esquerdo da seleção escocesa.

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    O comandante da equipe ainda destaca, em complemento ao capitão, que podem ser perigosos contra os marroquinos, mas para isso precisam ter controle em campo, com posse de bola, atributo que, segundo o técnico, é uma qualidade da equipe e precisa ser utilizada na partida.

    — Só podemos falar sobre o que podemos controlar em campo, que é sermos bons com a posse de bola e sem ela. Se conseguirmos fazer isso direito, temos chances de obter um bom resultado — destacou o técnico Steve Clarke.

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    Situação do Grupo C

    O Grupo C, que é formado por Brasil, Escócia, Marrocos e Haiti, se prepara para a segunda rodada da fase de grupos, que ainda pode mudar a classificação. De momento, antes de iniciar o confronto entre Escócia x Marrocos e Brasil x Haiti, a seleção escocesa é líder do grupo com três pontos, seguida por Marrocos e Brasil, ambos com um ponto, e, por último, Haiti, que segue zerado.

    A última rodada para definir os classificados para a próxima fase será disputada na quarta-feira (24), com os duelos entre Brasil x Escócia e Marrocos x Haiti.

    Andy Robertson durante a entrevista coletiva pré-jogo da Escócia contra o Marrocos
    Andy Robertson durante a entrevista coletiva pré-jogo da Escócia contra o Marrocos (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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