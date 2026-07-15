Messi iguala Pelé, Ronaldo e Cafu e chega em 3ª final de Copa do Mundo
Camisa 10 busca segundo título de Copa do Mundo na carreira
Lionel Messi chega em sua 3ª final de Copa do Mundo na carreira e iguala os feitos de Pelé, Ronaldo Fenômeno, Cafu, Matthaus e Littbarski. O camisa 10 busca o bicampeonato consecutivo com a Argentina diante da Espanha, no domingo (19).
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No entanto, apenas Cafu entrou em campo em três finais de Copas do Mundo em 1994, 1998 e 2002, quando ergueu o título do pentacampeonato da Seleção Brasileira. Com a Argentina, Messi jogou nas decisões de 2014 e 2022 e vive a expectativa por voltar ao maior palco do futebol.
Na decisão, Messi tem a oportunidade de conquistar seu segundo título de Copa do Mundo na carreira, o que o igualaria ao compatriota Daniel Passarella, além de diversos jogadores brasileiros e italianos. Aos 39 anos, o camisa 10 da Argentina é o grande protagonista da Scaloneta no Mundial de 2026.
Números de Messi em Copas do Mundo
- Maior artilheiro da história da Copa do Mundo - 21 gols
- Maior número de assistências na Copa do Mundo - 12 assistências
- Mais participações em gols na história da Copa do Mundo - 33
- Maior número de vitórias em Copas do Mundo - 23 vitórias
- Maior número de finais de Copas do Mundo - 3 finais
- Maior participações em Copas do Mundo - 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
- Mais gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo - 9 jogos
- Mais gols em jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo - 6 jogos
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