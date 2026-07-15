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Messi iguala Pelé, Ronaldo e Cafu e chega em 3ª final de Copa do Mundo

Camisa 10 busca segundo título de Copa do Mundo na carreira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 18:46
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Messi comemora vitória da Argentina sobre a Inglaterra e classificação à final da Copa do Mundo
Messi comemora vitória da Argentina sobre a Inglaterra e classificação à final da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Lionel Messi chega em sua 3ª final de Copa do Mundo na carreira e iguala os feitos de Pelé, Ronaldo Fenômeno, Cafu, Matthaus e Littbarski. O camisa 10 busca o bicampeonato consecutivo com a Argentina diante da Espanha, no domingo (19).

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    No entanto, apenas Cafu entrou em campo em três finais de Copas do Mundo em 1994, 1998 e 2002, quando ergueu o título do pentacampeonato da Seleção Brasileira. Com a Argentina, Messi jogou nas decisões de 2014 e 2022 e vive a expectativa por voltar ao maior palco do futebol.

    Na decisão, Messi tem a oportunidade de conquistar seu segundo título de Copa do Mundo na carreira, o que o igualaria ao compatriota Daniel Passarella, além de diversos jogadores brasileiros e italianos. Aos 39 anos, o camisa 10 da Argentina é o grande protagonista da Scaloneta no Mundial de 2026.

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    3. Mais participações em gols na história da Copa do Mundo - 33
    4. Maior número de vitórias em Copas do Mundo - 23 vitórias
    5. Maior número de finais de Copas do Mundo - 3 finais
    6. Maior participações em Copas do Mundo - 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026)
    7. Mais gols em jogos consecutivos de Copa do Mundo - 9 jogos
    8. Mais gols em jogos consecutivos de mata-mata de Copa do Mundo - 6 jogos

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    Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo
    Lionel Messi comemora de joelhos a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)
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