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Jornais argentinos celebram virada sobre a Inglaterra: 'Puro coração'

Decisão será contra a Espanha

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 19:26
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Messi com as mãos para o alto
Lionel Messi disputará sua terceira final de Copa do Mundo (Foto: Reuters/Folhapress)

A Argentina está classificada para a final da Copa do Mundo e a imprensa do país não poupou elogios ao feito. Após vencer a Inglaterra por 2x1 de virada na semifinal, os comandados de Luis Scaloni enfrentarão a Espanha na grande decisão, que será realizada no próximo domingo (19) no MetLife Stadium.

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    Jornais argentinos como o Olé, o Clarín e o La Nación avaliaram a vitória sobre a Inglaterra como uma remontada histórica, exalaram a atitude dos jogadores que buscaram o resultado nos minutos finais e relembraram a Guerra das Malvinas, confronto bélico de grande representatividade entre os países na década de 1980.

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    Veja a repercussão dos jornais argentinos após a classificação para a final da Copa do Mundo:

    Capa do Ole sobre a Argentina
    Jornal Olé classificou a virada da Argentina como histórica e mencionou a Guerra das Malvinas (Foto: Reprodução/Olé)
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    • Capa do jornal Clarín da Argentina com a foto de Enzo Fernandez
    Jornal Clarín destacou a postura dos jogadores como 'puro coração' na virada sobre a Inglaterra na semifinal (Foto: Reprodução/Clarin)
    Capa do La Nación sobre a classificação da Argentina
    Jornal La Nacion celebrou a classificação para a decisão da Copa do Mundo e afirmou ter sido um triunfo eterno sobre os ingleses (Foto: Reprodução/La Nacion)

    Como foi o jogo entre Inglaterra e Argentina pela semifinal da Copa do Mundo?

    A partida começou truncada, com bate-boca entre os jogadores logo aos dois minutos, após falta dura de Enzo Fernández em Elliot Anderson. Mesmo com a bola rolando pouco, as duas seleções tiveram equilíbrio na posse de bola, mas sem ter muita efetividade. Após a pausa para a hidratação, a Inglaterra levou perigo em duas faltas alçadas na área, mas foi a Argentina que levou perigo em chute de Enzo Fernández, que quase marcou golaço, mas a finalização foi para fora.

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    Antes do intervalo, a partida segiu pegada, com muitas faltas, mas com a Inglaterra ocupando mais o campo de ataque. Porém, a Argentina conseguiu se defender e levar a partida empatada ao segundo tempo.

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    Sem alterações no intervalo, a Argentina voltou melhor e teve duas grandes chances com Julián Alvarez, mas Jordan Pickford fez duas defesas para salvar os ingleses. Os argentinos seguiram pressionando, em transição rápida da Inglaterra, Morgan Rogers recebeu na ponta-esquerda e cruzou para área. Na segunda trave, Anthony Gordon se antecipou a marcação para completar o cruzamento e abrir o placar aos Leões.

    No lance seguinte ao gol, a Argentina foi ao ataque com Guiliano Simeone, que saiu livre nas costas da marcação inglesa. Porém, Djed Spence se recuperou e conseguiu desarmar o meia argentino no momento da finalização e evitar o perigo de gol. Os argentinos seguiram pressionando em busca do empate e, após cruzamento de Messi, Nico González cabeceou perto da pequena área, mas Jordan Pickford realizou grande defesa para evitar o gol.

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    Após a pausa para a hidratação, a Argentina seguiu na pressão e quase empatou com Mac Allister, que recebeu cruzamento de De Paul, mas acertou a trave. A Inglaterra seguiu se recuando, com substituições defensivas, mas a Argentina conseguiu chegar ao gol de empate com golaço de Enzo Fernández, que arriscou de fora da área para superar Pickford e deixar tudo igual em Atlanta aos 41 minutos.

    Nos acréscimos, a Argentina seguiu sem deixar a Inglaterra respirar e ficou perto de virar com chute de fora da área de Mac Allister, mas acertou a trave. Porém, no rebote, Lionel Messi cruzou para a área e encontrou Lautaro Martínez na segunda trave, que cabeceou livre para marcar o gol da vitória e da classificação da Argentina.

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    A Inglaterra tentou empate no fim, mas a Argentina não sofreu sustos e conseguiu se garantir na decisão da Copa do Mundo de 2026 para encarar a Espanha.

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