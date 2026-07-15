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Messi faz mistério sobre futuro na Argentina após a Copa do Mundo: 'Difícil'

Camisa 10 chega em sua 3ª final de Copa do Mundo na carreira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 20:22
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Lionel Messi celebra vitória da Argentina sobre a Inglaterra com o braço erguido
Lionel Messi celebra vitória da Argentina sobre a Inglaterra com o braço erguido (Foto: Paul Ellis/AFP)

Protagonista na vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra, Messi fez mistério sobre seu futuro na Argentina após a Copa do Mundo. Questionado sobre o que fará após a partida contra a Espanha, o camisa 10 não definiu sua vida e desviou da pergunta em entrevista à "DSports".

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    - É difícil. Chego cansado. Meus companheiros dão o máximo em cada partida, jogando 120 minutos em várias partidas. Mas resta um passinho a mais, um jogo a mais e vamos seguir tentando, lutando e tentar de recuperar e dar o máximo sempre.

    Na sequência, Lionel Messi reafirmou a confiança no elenco da Argentina por mais uma final de Copa do Mundo. O camisa 10 afirmou que a equipe chegava sob dúvidas por conta da presença de atletas lesionados, mas nunca deixou de acreditar na qualidade e na força do plantel.

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    - Chegamos com muitas dúvidas e muitos duvidavam da gente. Nunca duvidei do nosso rendimento, nunca me passou pela cabeça não estar entre os quatro melhores. Chegamos com dúvidas, mas você vê que quando esse grupo se junta, se tira algo especial. Tudo se transforma. Fizemos o que todos queríamos. Estar até o último dia e jogar mais uma final de Copa do Mundo.

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    • Neste domingo (19), Argentina e Espanha se enfrentam na decisão da Copa do Mundo, no MetLife Stadium, às 16h (de Brasília). Lionel Messi busca seu segundo título da competição na carreira após ter vencido em 2022.

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    Veja outras respostas de Messi, camisa 10 da Argentina

    Celebração pela vitória sobre a Inglaterra

    - Estou orgulho do que a gente vem conseguindo e somos felizes pelas pessoas aproveitarem como estão aproveitando, que vivam como estão vivendo. Não era só mais um jogo, era um jogo muito especial para todos os argentino. Não queríamos perder e conseguimos dar uma alegria mais aos fãs.

    Plano de Deus

    - Já não podemos pedir mais com tudo o que vivemos. Deus sempre tem algo a mais, mas não posso pedir mais. Sou um agradecido pelo que me deu no plano esportivo e pessoal. E será o que Deus quiser.

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    Hino da Argentina

    - Embora tivéssemos dito antes que era apenas uma partida de futebol, acho que durante o hino nacional começamos a sentir coisas diferentes, especiais, sem esquecer que era um jogo. Ninguém queria perder, e o povo argentino queria essa alegria; não queria perder para a Inglaterra. Foi assim que vivenciamos. Graças a Deus, conseguimos, eliminamos a Inglaterra e jogamos outra final de Copa do Mundo. Foi um dia muito feliz para todos os argentinos.

    Elenco da Argentina

    - É uma loucura o que esse grupo consegue. São cinco finais seguidas. Uma final de Copa do Mundo mais uma vez. Doa o que doer, esse grupo mostra que dentro do campo vamos competir, jogar com muito amor próprio. Fizemos um grande partido hoje. Orgulhoso e feliz em poder dar mais uma alegria ao povo argentino.

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