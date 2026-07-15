Paredes faz forte discurso sobre obsessão da Argentina pelo tetra mundial Inglaterra e França disputam o terceiro lugar

Em mais uma virada heroica rumo ao tetra mundial, a Argentina garantiu vaga na grande final da Copa do Mundo nesta quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA). Após a vitória épica por 2 a 1 sobre a Inglaterra, o meio-campista Leandro Paredes ressaltou em entrevista que a busca pelo tetra mundial se tornou uma verdadeira obsessão para o elenco.

➡️ Rumo ao tetra! Argentina chega à final da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento

— Ninguém quer vencer a Copa do Mundo tanto quanto nós, ninguém tem essa obsessão de lutar por ela até o fim. Isso foi demonstrado em todos os jogos que jogamos. Acho que hoje controlamos o jogo todo, só sofremos no lance do gol. Mas, mesmo assim, acreditávamos que podíamos passar. Tínhamos consciência do que este jogo significava para todo o país, para a nossa gente, para o nosso povo. Tentamos representar o nosso país, a nossa bandeira, todos aqueles que estiveram naquele momento triste da nossa história… para que se sintam identificados conosco, e acho que conseguimos.

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Lionel Messi e Harry Kane se cumprimentam após virada da Argentina sobre a Inglaterra (Foto: Odd ANDERSEN/AFP) Odd ANDERSEN/AFP













Ao fim da entrevista, Paredes lembrou de uma frase dita recentemente pelo capitão Messi, que afirmou acreditar que "Deus tinha algo preparado". Compartilhando da mesma visão do companheiro, Paredes disse acreditar que o destino quer alinhar os caminhos da Argentina pelo tetra.

Final da Copa do Mundo: Argentina busca o tetra, e Espanha quer a segunda

No próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), o MetLife Stadium, em Nova Iorque, será o palco da grande final da Copa do Mundo de 2026. De um lado do gramado estará a Argentina, atual campeã, que busca o tetra mundial para consolidar uma era de ouro sob o comando de Lionel Messi. Do outro, a Espanha, embalada por um futebol vistoso e pela juventude de suas estrelas, tenta garantir a sua segunda taça na história.

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