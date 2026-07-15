Tuchel se defende após eliminação da Inglaterra: 'Sem arrependimentos'
Técnico admite frustração com derrota para a Argentina, mas defende mudanças feitas durante a partida
A eliminação da Inglaterra para a Argentina, por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), deixou Thomas Tuchel frustrado pela forma como sua equipe perdeu a vaga na final da Copa do Mundo. Após abrir o placar com Anthony Gordon, os ingleses sofreram a virada nos minutos finais, com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, ambos após assistências de Lionel Messi. Apesar do resultado, o treinador afirmou que não se arrepende das decisões tomadas durante o jogo e acredita que a equipe esteve muito próxima da classificação.
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Passividade após o gol e mudanças na defesa
Na avaliação de Tuchel, a Inglaterra perdeu o controle da partida logo depois de abrir o placar. O treinador afirmou que sua equipe passou a sofrer uma sequência de cruzamentos e finalizações da Argentina, o que motivou a alteração para uma linha com cinco defensores. Segundo ele, a mudança buscava fechar os espaços pelo centro e aumentar a força da equipe no jogo aéreo.
— Estamos desapontados. Estivemos tão perto, mas ficamos muito passivos depois do gol. Sofremos muitos cruzamentos, chances e chutes. Estivemos perto, mas não conseguimos manter o nível depois de marcar.
O treinador também justificou as alterações feitas durante a segunda etapa e assumiu a responsabilidade pelas escolhas. Para Tuchel, o problema não foi tático, mas sim a incapacidade da equipe de recuperar a posse de bola e aliviar a pressão exercida pelos argentinos.
— Optamos por jogar com cinco defensores porque os espaços eram muito grandes e precisávamos ser fortes no jogo aéreo. Logo após o gol, sem substituições, sofremos muitos cruzamentos. Tentamos ajudar os jogadores, mas a responsabilidade é do treinador.
Sem arrependimentos e confiança no grupo
Mesmo eliminado, Tuchel afirmou que não mudaria suas decisões. O comandante inglês destacou que, pelas circunstâncias da partida, considerou a atuação uma das melhores da equipe no torneio e ressaltou o comprometimento demonstrado pelos jogadores diante da atual campeã mundial.
— Sem arrependimentos, pelo menos por enquanto. Estivemos muito perto, merecíamos estar vencendo por 1 a 0. Fizemos uma das nossas melhores partidas, talvez a nossa melhor partida nas circunstâncias do jogo.
Questionado se a equipe apresentada no Mundial representou a identidade de uma "Inglaterra de Thomas Tuchel", o treinador preferiu evitar uma avaliação mais ampla da campanha e afirmou que o momento ainda era de digerir a eliminação.
— Não tenho resposta para essa pergunta porque realmente não sei o que isso significa. Superamos muitos obstáculos durante o torneio e estivemos muito, muito perto hoje. Não é o momento para analisar toda a campanha, porque acabamos de ser eliminados em um jogo decisivo.
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