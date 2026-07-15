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Tuchel se defende após eliminação da Inglaterra: 'Sem arrependimentos'

Técnico admite frustração com derrota para a Argentina, mas defende mudanças feitas durante a partida

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 19:14
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Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

A eliminação da Inglaterra para a Argentina, por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), deixou Thomas Tuchel frustrado pela forma como sua equipe perdeu a vaga na final da Copa do Mundo. Após abrir o placar com Anthony Gordon, os ingleses sofreram a virada nos minutos finais, com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, ambos após assistências de Lionel Messi. Apesar do resultado, o treinador afirmou que não se arrepende das decisões tomadas durante o jogo e acredita que a equipe esteve muito próxima da classificação.

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    Passividade após o gol e mudanças na defesa

    Na avaliação de Tuchel, a Inglaterra perdeu o controle da partida logo depois de abrir o placar. O treinador afirmou que sua equipe passou a sofrer uma sequência de cruzamentos e finalizações da Argentina, o que motivou a alteração para uma linha com cinco defensores. Segundo ele, a mudança buscava fechar os espaços pelo centro e aumentar a força da equipe no jogo aéreo.

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    — Estamos desapontados. Estivemos tão perto, mas ficamos muito passivos depois do gol. Sofremos muitos cruzamentos, chances e chutes. Estivemos perto, mas não conseguimos manter o nível depois de marcar.

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    • O treinador também justificou as alterações feitas durante a segunda etapa e assumiu a responsabilidade pelas escolhas. Para Tuchel, o problema não foi tático, mas sim a incapacidade da equipe de recuperar a posse de bola e aliviar a pressão exercida pelos argentinos.

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    — Optamos por jogar com cinco defensores porque os espaços eram muito grandes e precisávamos ser fortes no jogo aéreo. Logo após o gol, sem substituições, sofremos muitos cruzamentos. Tentamos ajudar os jogadores, mas a responsabilidade é do treinador.

    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Sem arrependimentos e confiança no grupo

    Mesmo eliminado, Tuchel afirmou que não mudaria suas decisões. O comandante inglês destacou que, pelas circunstâncias da partida, considerou a atuação uma das melhores da equipe no torneio e ressaltou o comprometimento demonstrado pelos jogadores diante da atual campeã mundial.

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    — Sem arrependimentos, pelo menos por enquanto. Estivemos muito perto, merecíamos estar vencendo por 1 a 0. Fizemos uma das nossas melhores partidas, talvez a nossa melhor partida nas circunstâncias do jogo.

    Questionado se a equipe apresentada no Mundial representou a identidade de uma "Inglaterra de Thomas Tuchel", o treinador preferiu evitar uma avaliação mais ampla da campanha e afirmou que o momento ainda era de digerir a eliminação.

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    — Não tenho resposta para essa pergunta porque realmente não sei o que isso significa. Superamos muitos obstáculos durante o torneio e estivemos muito, muito perto hoje. Não é o momento para analisar toda a campanha, porque acabamos de ser eliminados em um jogo decisivo.

    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo
    Thomas Tuchel em Inglaterra 1x2 Argentina pela semifinal da Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

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