Suécia perde titular absoluto por lesão antes de jogo contra a França Defensor se machucou sozinho contra o Japão

A caminhada da Suécia na Copa do Mundo de 2026 sofreu um duro golpe na tarde deste sábado (27). O zagueiro Isak Hien teve seu corte confirmado do restante do torneio após sofrer uma ruptura muscular na parte de trás da coxa esquerda.

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O defensor usou suas plataformas digitais para expressar a tristeza de deixar a delegação antes da hora, aproveitando o espaço para demonstrar gratidão pelas mensagens de apoio recebidas do público e de seus companheiros.

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— Vivi um objetivo de vida real, mas que, tristemente, acaba mais cedo para mim. Agradeço imensamente ao povo sueco pelo suporte incondicional. Vocês são fantásticos. Muito obrigado ao elenco e ao corpo técnico por me proporcionarem a melhor vivência que um atleta pode experimentar — desabafou o atleta.

O momento da contusão

Hien vinha sendo peça fundamental no esquema tático sueco. Ele participou da vitória na primeira rodada diante da Tunísia e também atuou no confronto contra a Holanda.

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Isak Hien sente o músculo da coxa esquerda durante o duelo contra o Japão e vira o primeiro corte oficial da Suécia (Foto: Paul Ellis / AFP)

No entanto, no dia 25 de junho, durante o embate contra o Japão, o defensor acabou se machucando sozinho logo aos 35 minutos do período inicial. Ele desabou no gramado e precisou de auxílio dos profissionais de saúde para conseguir caminhar até o banco de reservas.

Os próximos passos da Suécia na Copa do Mundo

Mesmo com o tropeço no fechamento da fase inicial, o esquadrão comandado pelo técnico Graham Potter garantiu sua permanência na competição internacional. A equipe carimbou o passaporte ao se consolidar como uma das melhores terceiras colocadas da tabela geral.

A trajetória sueca na fase de grupos teve de tudo: uma vitória elástica por 5 a 1 sobre os tunisianos, uma derrota pelo mesmo placar de 5 a 1 contra os holandeses e o empate em 1 a 1 com os japoneses, somando quatro pontos. O próximo desafio, já sem Hien, será um teste de fogo no dia 30 de junho, contra a poderosa França, em Nova Jersey, valendo vaga direta nas oitavas de final.

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