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Quando Brasil e Alemanha podem se enfrentar no mata-mata da Copa do Mundo?

Entenda em que momento da competição Brasil e Alemanha podem se encontrar na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 19:21
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Sané pela Alemanha contra o Equador
Leroy Sané pela Alemanha contra o Equador na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A seleção da Alemanha foi derrotada pelo Equador na terceira rodada da Copa do Mundo 2026. Mesmo com o resultado, os alemães conseguiram permanecer em primeiro no Grupo D da competição, enquanto o Equador conseguiu uma virada heroica e venceu por 2 a 1 com gols de Nilson Angulo e de Gonzalo Plata, atacante do Flamengo. Enquanto a Alemanha passa em primeiro e Costa do Marfim em segundo, os equatorianos ficam em terceiro com 4 pontos e saldo de gols bom o suficiente para avançar de fase.

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    O zagueiro equatoriano Joel Ordonez e o atacante alemão Kai Havertz disputam a bola durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Equador e Alemanha
    Joel Ordonez e Kai Havertz disputam a bola durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Equador e Alemanha (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

    As chances de Brasil e Alemanha se cruzarem na Copa do Mundo dependem do bom desempenho de cada seleção nos jogos eliminatórios. Isso porque os dois países estarão em chaves opostas, o que significa que só há chance de enfrentamento na final da Copa do Mundo de 2026.

    O Brasil deve enfrentar nos 16 avos de final a segunda colocada do Grupo F, que deve ficar entre Holanda, Japão e Suécia. Enquanto isso, do outro lado da chave, a Alemanha deve enfrentar a terceira colocada do mesmo grupo. No momento, o Brasil enfrenta o Japão, que fica atrás da Holanda pelo saldo de gols, enquanto a Alemanha teria um confronto com a Suécia, que é a terceira colocada com três pontos.

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    Tanto a Alemanha quanto o Brasil precisariam percorrer todo o caminho rumo a final para se enfrentarem na edição de 2026. Seria a reedição da final da Copa do Mundo de 2002, quando a Seleção Brasileira conquistou o penta da Copa do Mundo vencendo por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo Fenômeno.

    Também seria uma oportunidade para os brasileiros se vingarem pela derrota sofrida na Copa do Mundo de 2014, o famoso 7 a 1. Desde então, os países não voltaram a se enfrentar na competição.

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    O Brasil volta à campo na segunda-feira (29), às 14h, com adversário ainda à definir. Se vencer, chega às oitavas de final da competição. Se perder, estará eliminada.

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