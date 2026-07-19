Imprensa europeia repercute derrota da França na Copa do Mundo
Jornais de diferentes países destacaram o jogo de 10 gols
A derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, ganhou destaque na imprensa internacional neste sábado (18). O confronto, disputado no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), chamou atenção pelo alto número de gols e pela intensidade da partida.
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Mesmo sem a taça em disputa, o duelo protagonizado por ingleses e franceses foi apontado por diversos veículos como um dos jogos mais eletrizantes do Mundial. Com o resultado, a Inglaterra garantiu a medalha de bronze, enquanto a França encerrou sua participação fora do pódio.
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Imprensa destaca espetáculo de gols
Na Argentina, o jornal Olé definiu o confronto como uma "loucura de gols", destacando a vitória inglesa por 6 a 4.
Já o The Athletic, do Reino Unido, ressaltou que a Inglaterra conquistou o terceiro lugar após um confronto emocionante marcado por dez gols.
Na França, o RMC Sport lamentou o desfecho para os Bleus, afirmando que a equipe reagiu durante a partida, mas não conseguiu assegurar um lugar no pódio.
Também francês, o L'Équipe resumiu o duelo como "um espetáculo de fogos de artifício para encerrar" a campanha da seleção no Mundial.
Jornais ingleses celebram o bronze
A imprensa britânica também deu amplo destaque ao resultado. O Daily Mail chamou a partida de "alucinante" e destacou o gol marcado nos instantes finais que fechou o placar em 6 a 4.
O Mirror exaltou a atuação decisiva de Bukayo Saka, autor de três gols, enquanto a Sky Sports definiu o confronto como um "jogo emocionante com 10 gols", celebrando a conquista do terceiro lugar pela Inglaterra.
Espanha e Portugal também repercutem
Na Espanha, o jornal AS resumiu a eliminação francesa com a manchete "O amargo feito de Mbappé", direcionando o foco para o atacante francês.
O Marca, por sua vez, classificou a partida como um terceiro lugar "que não será esquecido", destacando o placar elástico.
Em Portugal, o diário A Bola também repercutiu o duelo e ressaltou o espetáculo proporcionado pelas duas seleções na despedida da Copa do Mundo de 2026.
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