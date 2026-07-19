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Imprensa europeia repercute derrota da França na Copa do Mundo

Jornais de diferentes países destacaram o jogo de 10 gols

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 05:10
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Declan Rice, Djed Spence e Kylian Mbappé disputando bola em França e Inglaterra
Declan Rice, Djed Spence e Kylian Mbappé disputando bola em França e Inglaterra (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, ganhou destaque na imprensa internacional neste sábado (18). O confronto, disputado no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), chamou atenção pelo alto número de gols e pela intensidade da partida.

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    Mesmo sem a taça em disputa, o duelo protagonizado por ingleses e franceses foi apontado por diversos veículos como um dos jogos mais eletrizantes do Mundial. Com o resultado, a Inglaterra garantiu a medalha de bronze, enquanto a França encerrou sua participação fora do pódio.

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    Imprensa destaca espetáculo de gols

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    • Na Argentina, o jornal Olé definiu o confronto como uma "loucura de gols", destacando a vitória inglesa por 6 a 4.

    Olé repercute jogaço entre França e Inglaterra
    Olé repercute jogaço entre França e Inglaterra (Foto: Reprodução/Olé)

    Já o The Athletic, do Reino Unido, ressaltou que a Inglaterra conquistou o terceiro lugar após um confronto emocionante marcado por dez gols.

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    The Athletic repercute jogaço entre França e Inglaterra
    The Athletic repercute jogaço entre França e Inglaterra (Foto: Reprodução/The Athletic)

    Na França, o RMC Sport lamentou o desfecho para os Bleus, afirmando que a equipe reagiu durante a partida, mas não conseguiu assegurar um lugar no pódio.

    RMC Sport repercute jogaço entre França e Inglaterra
    RMC Sport repercute jogaço entre França e Inglaterra (Foto: Reprodução/RMC)

    Também francês, o L'Équipe resumiu o duelo como "um espetáculo de fogos de artifício para encerrar" a campanha da seleção no Mundial.

    L'Équipe repercute jogaço entre França e Inglaterra
    L'Équipe repercute jogaço entre França e Inglaterra (Foto: Reprodução/L'Équipe)

    Jornais ingleses celebram o bronze

    A imprensa britânica também deu amplo destaque ao resultado. O Daily Mail chamou a partida de "alucinante" e destacou o gol marcado nos instantes finais que fechou o placar em 6 a 4.

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    Daily Mail repercute jogaço entre França e Inglaterra
    Daily Mail repercute jogaço entre França e Inglaterra (Foto: Reprodução/Daily Mail)

    O Mirror exaltou a atuação decisiva de Bukayo Saka, autor de três gols, enquanto a Sky Sports definiu o confronto como um "jogo emocionante com 10 gols", celebrando a conquista do terceiro lugar pela Inglaterra.

    Mirror repercute jogaço entre França e Inglaterra
    Mirror repercute jogaço entre França e Inglaterra (Foto: Reprodução/Mirror)

    Espanha e Portugal também repercutem

    Na Espanha, o jornal AS resumiu a eliminação francesa com a manchete "O amargo feito de Mbappé", direcionando o foco para o atacante francês.

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    AS repercute jogaço entre França e Inglaterra
    AS repercute jogaço entre França e Inglaterra (Foto: Reprodução/AS)

    O Marca, por sua vez, classificou a partida como um terceiro lugar "que não será esquecido", destacando o placar elástico.

    Marca repercute jogaço entre França e Inglaterra (Foto: Reprodução/Marca)
    Marca repercute jogaço entre França e Inglaterra (Foto: Reprodução/Marca)

    Em Portugal, o diário A Bola também repercutiu o duelo e ressaltou o espetáculo proporcionado pelas duas seleções na despedida da Copa do Mundo de 2026.

    A Bola repercute jogaço entre França e Inglaterra
    A Bola repercute jogaço entre França e Inglaterra (Foto: Reprodução/A Bola)

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