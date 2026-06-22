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Resultados dos jogos da Copa: Espanha goleia, Uruguai e Bélgica decepcionam e Egito vence

Rodada foi marcada por goleada da Espanha e tropeços de Uruguai e Bélgica

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 00:25
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Oyarzabal comemora gol pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes / Getty Images/AFP)
Oyarzabal comemora gol pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes / Getty Images/AFP)

O décimo segundo dia da Copa do Mundo de 2026 foi marcado pela primeira vitória da Espanha, de goleada, um empate histórico para Cabo Verde contra Uruguai e a primeira vitória do Egito em Mundiais, liderada pelo ídolo Mohamed Salah. Em um domingo (21) de fortes emoções nos gramados da América do Norte, a "Fúria" deu um show ofensivo, enquanto o Grupo G segue como um dos mais equilibrados do torneio após um empate sem gols entre belgas e iranianos.

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    Espanha 4 x 0 Arábia Saudita: show de Yamal e Oyarzabal

    Mikel Oyarzabal comemora gol marcado pela Espanha contra a Arábia Saudita. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Em Atlanta, a Espanha não tomou conhecimento da Arábia Saudita e goleou por 4 a 0 após o empate sem gols contra Cabo Verde na primeira partida. O destaque foi o jovem Lamine Yamal que, pela primeira vez como titular, abriu o placar aos 10 minutos e entrou para o top 10 de jogadores mais jovens a marcar em Copas. Mikel Oyarzabal foi o nome do jogo com dois gols e uma assistência, redimindo-se de uma estreia discreta. Um gol contra de Al-Tambakti fechou a conta para os espanhóis, que agora lideram o Grupo H com quatro pontos.

    Uruguai 2 x 2 Cabo Verde: empate histórico e falha de Muslera

    Varela comemora gol do empate de Cabo Verde sobre o Uruguai na Copa do Mundo nos braços de seus companheiros
    Varela comemora gol do empate de Cabo Verde sobre o Uruguai na Copa do Mundo nos braços de seus companheiros (Foto: Chandan Khanna/AFP)

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    Em Miami, a seleção de Cabo Verde continuou seu "conto de fadas" ao segurar o empate em 2 a 2 contra o bicampeão mundial Uruguai. Kevin Pina abriu o placar para os africanos com um gol de falta "à la Roberto Carlos", o primeiro da história do país em Copas. A Celeste chegou a virar com gols de Maxi Araújo e Agustín Canobbio, do Fluminense, ainda no primeiro tempo. No entanto, uma falha do goleiro Muslera permitiu que Hélio Varela empatasse o confronto na etapa final, deixando o grupo totalmente aberto para a última rodada.

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    Egito 2 x 1 Nova Zelândia: O Faraó faz história

    Mohamed Salah (Imagem: Alex Grimm/Getty Images/AFP)

    ➡️ Arrascaeta está fora de 'decisão' contra a Espanha na Copa do Mundo

    O Egito finalmente desencantou e conquistou sua primeira vitória na história das Copas do Mundo ao vencer a Nova Zelândia de virada. Após sair atrás no placar, a equipe comandada por Hossam Hassan buscou o resultado com gols de Mostafa "Zico" e do capitão Mohamed Salah. Com este tento, Salah tornou-se o maior artilheiro isolado do Egito em Mundiais, somando três gols e superando a marca histórica de Abdelrahman Fawzi. A vitória coloca os egípcios em uma posição favorável para buscar uma classificação inédita.

    Bélgica 0 x 0 Irã: empate sem gols com ausência de Doku

    Bélgica ainda não venceu na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
    Bélgica ainda não venceu na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

    No SoFi Stadium, Bélgica e Irã protagonizaram um empate sem gols que manteve a indefinição no Grupo G. Apesar do placar zerado, a partida foi intensa, com grandes defesas de Courtois e Beiranvand. O Irã chegou a marcar com Taremi, mas o gol foi anulado por um impedimento milimétrico pelo VAR. A Bélgica ainda jogou parte do segundo tempo com um a menos após a expulsão do zagueiro Ngoy.

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    Cenário dos Grupos

    No Grupo G, a disputa segue aberta: o Egito assumiu a liderança com 4 pontos após vencer a Nova Zelândia por 2 a 1. Bélgica e Irã aparecem logo atrás com 2 pontos cada, após empatarem sem gols, enquanto os neozelandeses somam 1 ponto.

    No Grupo H, a Espanha lidera com 4 pontos após golear a Arábia Saudita por 4 a 0. Uruguai e Cabo Verde ocupam a sequência com 2 pontos cada, após o empate em 2 a 2, enquanto a Arábia Saudita tem 1 ponto. Com os resultados, todas as seleções destas chaves chegam à rodada decisiva com chances matemáticas de classificação.

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