logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Bia Ferreira é ouro na Copa do Mundo de Boxe em nova categoria

Brasileira venceu inglesa na final e garantiu o topo do pódio em solo chinês

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 22:55
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
brasileira venceu quatro combates na categoria até 65kg para garantir o título em solo chinês (Foto: Wander Roberto / COB)
brasileira venceu quatro combates na categoria até 65kg para garantir o título em solo chinês (Foto: Wander Roberto / COB)

O boxe olímpico brasileiro tem motivos de sobra para comemorar. Quase dois anos após sua última aparição na modalidade em Paris-2024, Bia Ferreira carimbou o seu retorno em grande estilo. Neste domingo (21), a pugilista conquistou a medalha de ouro na etapa da China da Copa do Mundo de Boxe, brilhando em um novo desafio na carreira.

continua após a publicidade
  • rebeca andrade

    Namorada? Rebeca Andrade publica foto se declarando, e web reage: ‘Chocada’

    Fora de Campo
    Há 36 minutos
  • Rayssa Leal durante a Copa do Mundo de Skate em Roma

    De volta, Rayssa Leal fica fora do pódio na Copa do Mundo de Roma

    Mais Esportes
    Há 5 horas
  • Lance!

    Serena Williams confirma retorno para disputar Grand Slam após quatro anos

    Mais Esportes
    Há 6 horas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    beatriz ferreira boxe
    Beatriz Ferreira comemora o bicampeonato na categoria -60kg (Foto: IBA/Divulgação)

    A conquista é ainda mais emblemática por marcar a estreia de Bia na categoria até 65kg. Histórica e amplamente vitoriosa nos 60kg — peso que hoje tem Rebeca Lima como a grande realidade do país —, Bia subiu de categoria para retomar sua carreira "híbrida" (dividida entre os ringues profissionais e olímpicos) e mostrou que o instinto de campeã continua o mesmo.

    — Primeiro campeonato nesse peso, nessa categoria nova, e consegui sair campeã. Foram quatro lutas e quatro vitórias. É bem diferente, meninas que eu nunca tinha enfrentado, nunca tinha lutado… Foi muito bom e sinto que estou de volta cada vez mais forte. É só o começo — celebrou a boxeadora.

    continua após a publicidade

    O caminho até o topo do pódio

    Bia Ferreira não teve vida fácil em solo chinês, mas justificou o status de uma das maiores pugilistas da história do esporte global. Ao todo, a brasileira subiu ao ringue quatro vezes e saiu vitoriosa em todas as oportunidades.

    Após superar a dona da casa Li Shu nas quartas de final e passar com autoridade pela cazaque Aida Abikeyeva na semifinal, o ápice veio na grande decisão. Diante da inglesa Sacha Hickey, Bia deu um show de técnica e intensidade, vencendo por decisão unânime dos juízes para garantir o lugar mais alto do pódio.

    continua após a publicidade

    Bicampeã mundial e dona de duas medalhas olímpicas na categoria até 60kg, Bia Ferreira inicia o ciclo rumo aos próximos desafios mostrando que a mudança de peso não diminuiu seu poder de fogo. O ouro na China é o cartão de visitas perfeito para avisar ao mundo: a braba está de volta, e agora nos 65kg.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    rebeca andrade
    Fora de CampoNamorada? Rebeca Andrade publica foto se declarando, e web reage: 'Chocada'Há 1 hora
    Rayssa Leal durante a Copa do Mundo de Skate em Roma
    Mais EsportesDe volta, Rayssa Leal fica fora do pódio na Copa do Mundo de RomaHá 5 horas
    Mais EsportesSerena Williams confirma retorno para disputar Grand Slam após quatro anosHá 6 horas
    Hugo Calderano defende o título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa
    Mais EsportesCalderano resiste, mas fica com o vice no WTT da EslovêniaHá 7 horas
    João Fonseca na vitória sobre o norueguês Casper Ruud em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
    TênisJoão Fonseca atinge melhor marca da carreira no ranking de duplasHá 9 horas
    Hugo Calderano no WTT de Chongqing, na China (Foto: World Table Tennis)
    Mais EsportesVeja os lances do vice-campeonato de Calderano no WTT da EslovêniaHá 10 horas

    Mais LANCE!

    Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
    Após ouro no Pan, Rebeca Andrade revela próxima competição
    A central Diana ataca durante jogo entre Brasil e Alemanha na VNL
    Brasil sofre contra a Alemanha e perde a invencibilidade na VNL
    Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
    Rebeca Andrade leva ouro em primeira competição após pausa de dois anos
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
    Qual o próximo torneio de João Fonseca? Veja quando o brasileiro volta à quadra
    O brasileiro João Fonseca deixa a quadra após perder para o tcheco Jakub Mensik ao final da partida de quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)
    Quanto João Fonseca ganhou com o vice-campeonato de duplas no ATP 500 de Halle?
    Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
    Com Rebeca Andrade, Brasil fecha o Pan com nove medalhas
    Hugo Calderano em uma das vitórias na Copa do Mundo em Macau (Foto: Divulgação/ITTF)
    Hugo Calderano na final do WTT da Eslovênia: veja horário e onde assistir
    João Fonseca é vice-campeão de duplas no ATP 500 de Halle
    Jogadoras do Brasil comemoram ponto na vitória sobre a China pela VNL
    Veja os lances da derrota do Brasil para a Alemanha na VNL feminina
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    João Fonseca na final de duplas: veja os melhores lances do vice-campeonato em Halle
    Jogadoras da seleção feminina de vôlei durante a vitória sobre a China na VNL
    Brasil encara Alemanha na VNL feminina; horário e onde assistir
    Manel Kape derrotou Kyoji Horiguchi no UFC Vegas 119 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)
    Bia Mesquista e Lokdog brilham em noite de UFC. Kape desbanca parceiro de Pantoja
    Bia Mesquista durante pesagem cerimonial para o UFC Rio (Foto: Anna Ramos/Lance!)
    Estrangeiros exaltam atuação de brasileira no UFC: 'Nova campeã'