Bia Ferreira é ouro na Copa do Mundo de Boxe em nova categoria Brasileira venceu inglesa na final e garantiu o topo do pódio em solo chinês

O boxe olímpico brasileiro tem motivos de sobra para comemorar. Quase dois anos após sua última aparição na modalidade em Paris-2024, Bia Ferreira carimbou o seu retorno em grande estilo. Neste domingo (21), a pugilista conquistou a medalha de ouro na etapa da China da Copa do Mundo de Boxe, brilhando em um novo desafio na carreira.

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Beatriz Ferreira comemora o bicampeonato na categoria -60kg (Foto: IBA/Divulgação)

A conquista é ainda mais emblemática por marcar a estreia de Bia na categoria até 65kg. Histórica e amplamente vitoriosa nos 60kg — peso que hoje tem Rebeca Lima como a grande realidade do país —, Bia subiu de categoria para retomar sua carreira "híbrida" (dividida entre os ringues profissionais e olímpicos) e mostrou que o instinto de campeã continua o mesmo.

— Primeiro campeonato nesse peso, nessa categoria nova, e consegui sair campeã. Foram quatro lutas e quatro vitórias. É bem diferente, meninas que eu nunca tinha enfrentado, nunca tinha lutado… Foi muito bom e sinto que estou de volta cada vez mais forte. É só o começo — celebrou a boxeadora.

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O caminho até o topo do pódio

Bia Ferreira não teve vida fácil em solo chinês, mas justificou o status de uma das maiores pugilistas da história do esporte global. Ao todo, a brasileira subiu ao ringue quatro vezes e saiu vitoriosa em todas as oportunidades.

Após superar a dona da casa Li Shu nas quartas de final e passar com autoridade pela cazaque Aida Abikeyeva na semifinal, o ápice veio na grande decisão. Diante da inglesa Sacha Hickey, Bia deu um show de técnica e intensidade, vencendo por decisão unânime dos juízes para garantir o lugar mais alto do pódio.

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Bicampeã mundial e dona de duas medalhas olímpicas na categoria até 60kg, Bia Ferreira inicia o ciclo rumo aos próximos desafios mostrando que a mudança de peso não diminuiu seu poder de fogo. O ouro na China é o cartão de visitas perfeito para avisar ao mundo: a braba está de volta, e agora nos 65kg.

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