Resultados do dia: veja os placares do 3° dia da Copa do Mundo Brasil tropeça contra Marrocos; Austrália e Catar surpreendem

O terceiro dia da Copa do Mundo foi marcado pela estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos em jogo válido pela 1ª rodada do Grupo C. Além da equipe de Carlo Ancelotti, outras três partidas também foram realizadas nos Estados Unidos, neste sábado (13).

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Catar x Suíça pelo Grupo B da Copa do Mundo

No primeiro jogo do dia, a Suíça era ampla favorita para derrotar o Catar e abriu o placar com apenas 16 minutos de jogo com um pênalti convertido por Embolo. Os europeus pressionaram, mas o goleiro Abunada resolveu defender todos os chutes na direção do gol. E nos acréscimos do segundo tempo, os asiáticos arrancaram um empate graças a um gol contra de Muheim.

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Brasil vacila contra Marrocos, e Escócia vence o Haiti pelo Grupo C

No segundo jogo do dia, o Brasil estreava contra Marrocos, mas saiu atrás do placar com 20 minutos de jogo por conta de um golaço de cobertura de Saibari. No entanto, os comandados por Ancelotti reagiram quase imediatamente com Vini Jr dando o troco com outro lindo gol aos 31 minutos da etapa inicial. No entanto, o resultado foi decepcionante em um duelo muito equilibrado, mas que terminou empatado por 1 a 1.

No jogo seguinte, a Escócia sofreu diversos sustos do Haiti, mas encerrou o dia na liderança do Grupo C após vencer o rival por 1 a 0. Com um gol chorado na etapa inicial, McGinn aproveitou uma rebatida da defesa dentro da área, finalizou sem força, mas o desvio de um defensor matou as chances do goleiro Placide defender. Com isso, os britânicos largam na frente em busca de uma vaga no mata-mata.

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McGinn comemora gol da vitória da Escócia sobre o Haiti, pela Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

Austrália surpreende e vence bem a Turquia no Grupo D

Em uma noite inspirada do goleiro Beach, a Austrália derrotou a Turquia por 2 a 0 na madrugada de domingo (14), pelo Grupo D. Os Socceroos abriram o placar na etapa inicial com Irankunda, enquanto Metcalfe deu números finais ao confronto no segundo tempo, mas o arqueiro da equipe da Oceania foi o grande nome do jogo com sete defesas importantes.

Metcalfe comemora gol da Austrália sobre a Turquia, pela Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Socceroos)

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