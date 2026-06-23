logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Bellingham 'recusa' prêmio da Fifa após empate: 'Não mereci'

Meia inglês elogia sistema defensivo de Gana após tropeço

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 21:58
Favorite o Lance! no Google
Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo
Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O meia Jude Bellingham afirmou que não merecia o prêmio de melhor jogador da partida após o empate sem gols entre Inglaterra e Gana, nesta terça-feira (23), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Eleito por votação popular promovida pela Fifa, o camisa 10 inglês avaliou que um dos defensores ganeses deveria ter recebido a honraria em razão da atuação da equipe africana, que conseguiu neutralizar o ataque inglês durante os 90 minutos.

continua após a publicidade
  • Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo

    Kane lamenta empate contra Gana na Copa do Mundo: ‘Decepcionados’

    Copa do Mundo 2026
    Há 55 minutos
  • Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Dê suas notas: Inglaterra tropeça diante de Gana na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo

    Kane perde gol claro, e Inglaterra empata sem gols com Gana na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Apesar do reconhecimento individual, Bellingham admitiu ter encontrado dificuldades para participar do jogo diante da forte marcação de Gana. A Inglaterra teve amplo domínio da posse de bola e passou boa parte da partida no campo ofensivo, mas não conseguiu transformar o controle das ações em gols.

    — Sinceramente, eu não mereci. Deveria ter ido para um dos jogadores de defesa deles, que se defenderam muito bem. Tive alguns momentos difíceis, foi complicado entrar no jogo e agradeço a quem votou, mas deveria ter ido para um dos jogadores deles — declarou Jude.

    continua após a publicidade
    Jude Bellingham venceu o prêmio de melhor jogador da partida entre Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo
    Jude Bellingham venceu o prêmio de melhor jogador da partida entre Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Fifa)

    Elogios à estratégia de Gana

    Ao analisar a partida, Bellingham destacou a organização defensiva da seleção ganesa e afirmou que o adversário executou com eficiência o plano traçado para o confronto. Segundo o meia, a postura adotada por Gana dificultou a criação de espaços para a Inglaterra ao longo do jogo. O jogador também ressaltou que compreende a estratégia utilizada pela equipe africana, que priorizou a solidez defensiva e conseguiu conter as principais ações ofensivas inglesas.

    — Acho que eles jogaram pelo empate, o que teria garantido a classificação. Parabéns para eles. Fizeram um ótimo trabalho. Acho que eles entraram para o empate porque isso faria eles irem à próxima fase, e tudo bem. Eles tiveram méritos — analisou o meia.

    continua após a publicidade

    Mesmo mantendo a liderança do Grupo L ao lado de Gana, com quatro pontos, Bellingham reconheceu que a Inglaterra ficou abaixo do que apresentou na estreia da competição. O meia afirmou que a equipe não conseguiu encontrar soluções para superar a defesa adversária e classificou o resultado como frustrante.

    — Muito frustrante. É a "febre" do segundo jogo. Em todos os torneios foi a mesma coisa: uma excelente performance no primeiro e, no segundo, uma atuação decepcionante. Créditos para eles, fizeram o que queriam. Não conseguimos quebrá-los — desabafou.

    Jude Bellingham, da Inglaterra, cumprimenta Jordan Ayew, de Gana, pela Copa do Mundo
    Jude Bellingham, da Inglaterra, cumprimenta Jordan Ayew, de Gana, pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Confiança para a sequência da Copa

    Apesar do tropeço, o jogador procurou minimizar o impacto do empate e reforçou a confiança da seleção inglesa para a sequência do Mundial. Bellingham destacou a importância de manter o ambiente positivo antes do confronto com o Panamá, na última rodada da fase de grupos.

    — Não fiquem muito negativos. Vamos nos preparar, vamos analisar e nos preparar para o jogo contra o Panamá. Sem estresse, sem preocupação. Vamos manter uma boa atmosfera. Não é o fim do mundo. São quatro pontos, uma boa colocação. Vamos nos recuperar e jogar novamente — finalizou.

    Além das declarações após a partida, o duelo contra Gana marcou uma data importante para o meia do Real Madrid. Aos 22 anos, Bellingham completou 50 partidas com a camisa da seleção inglesa e se tornou o jogador mais jovem a alcançar essa marca pela equipe nacional.

    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo
    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Marrocos e Haiti se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026
    Onde AssistirMarrocos x Haiti: horário e onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 1 minuto
    Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF
    Copa do Mundo 2026Ronaldo diz qual seleção Brasil não pode enfrentar na Copa: 'Tem que fugir'Há 16 minutos
    Croata Budimir abre o placar contra o Panamá
    Copa do Mundo 2026Quem é Ante Budimir, o herói da Croácia que nasceu na Bósnia?Há 17 minutos
    Cristiano Ronaldo sorrindo durante a partida contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Repórter da 'CazéTV de Portugal' pede aumento a Cristiano Ronaldo após goleadaHá 20 minutos
    Brasil e Escócia se enfrentam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026
    Onde AssistirEscócia x Brasil: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do MundoHá 55 minutos
    Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Kane lamenta empate contra Gana na Copa do Mundo: 'Decepcionados'Há 55 minutos

    Mais LANCE!

    Bastian Schweinsteiger cumprimenta Lionel Messi após o título da Alemanha em 2014, no Maracanã
    Alemão Schweinsteiger, algoz do Brasil, é acusado de racismo
    Técnico Beccacece, do Equador, com expressão séria
    Técnico de seleção deve ser demitido após fim da Copa
    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Inglaterra x Gana: veja os melhores momentos do jogo do Grupo L da Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo e Messi
    Messi x Cristiano Ronaldo: interminável rivalidade abrilhanta mais uma Copa do Mundo
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Está assistindo com atenção a esta Copa do Mundo? Responda ao quiz
    Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
    Kane perde gol na pequena área e assusta torcedores: 'Pode custar'
    Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Dê suas notas: Inglaterra tropeça diante de Gana na Copa do Mundo
    Goleiro da Argentina, Emiliano Martinez, na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria
    Saiba quais são as quatro seleções que não sofreram gol na Copa
    Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo
    Kane perde gol claro, e Inglaterra empata sem gols com Gana na Copa do Mundo
    Brasil x Escócia: Fan Fest fecha por condições climáticas e tem policiamento reforçado
    Bruna Biancardi revela bastidores da relação com Neymar em podcast
    Bruna Biancardi revela ultimato em Neymar: 'Meu limite'
    Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo
    Arbitragem é criticada em jogos da Argentina na Copa; especialista vê erros
    Galvão Bueno narra a Copa do Mundo pelo SBT e NSports
    Galvão desabafa sobre estrutura na Copa do Mundo: 'Nunca vi nada tão ruim'