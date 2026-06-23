Bellingham 'recusa' prêmio da Fifa após empate: 'Não mereci' Meia inglês elogia sistema defensivo de Gana após tropeço

O meia Jude Bellingham afirmou que não merecia o prêmio de melhor jogador da partida após o empate sem gols entre Inglaterra e Gana, nesta terça-feira (23), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Eleito por votação popular promovida pela Fifa, o camisa 10 inglês avaliou que um dos defensores ganeses deveria ter recebido a honraria em razão da atuação da equipe africana, que conseguiu neutralizar o ataque inglês durante os 90 minutos.

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Apesar do reconhecimento individual, Bellingham admitiu ter encontrado dificuldades para participar do jogo diante da forte marcação de Gana. A Inglaterra teve amplo domínio da posse de bola e passou boa parte da partida no campo ofensivo, mas não conseguiu transformar o controle das ações em gols.

— Sinceramente, eu não mereci. Deveria ter ido para um dos jogadores de defesa deles, que se defenderam muito bem. Tive alguns momentos difíceis, foi complicado entrar no jogo e agradeço a quem votou, mas deveria ter ido para um dos jogadores deles — declarou Jude.

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Jude Bellingham venceu o prêmio de melhor jogador da partida entre Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Fifa)

Elogios à estratégia de Gana

Ao analisar a partida, Bellingham destacou a organização defensiva da seleção ganesa e afirmou que o adversário executou com eficiência o plano traçado para o confronto. Segundo o meia, a postura adotada por Gana dificultou a criação de espaços para a Inglaterra ao longo do jogo. O jogador também ressaltou que compreende a estratégia utilizada pela equipe africana, que priorizou a solidez defensiva e conseguiu conter as principais ações ofensivas inglesas.

— Acho que eles jogaram pelo empate, o que teria garantido a classificação. Parabéns para eles. Fizeram um ótimo trabalho. Acho que eles entraram para o empate porque isso faria eles irem à próxima fase, e tudo bem. Eles tiveram méritos — analisou o meia.

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Mesmo mantendo a liderança do Grupo L ao lado de Gana, com quatro pontos, Bellingham reconheceu que a Inglaterra ficou abaixo do que apresentou na estreia da competição. O meia afirmou que a equipe não conseguiu encontrar soluções para superar a defesa adversária e classificou o resultado como frustrante.

— Muito frustrante. É a "febre" do segundo jogo. Em todos os torneios foi a mesma coisa: uma excelente performance no primeiro e, no segundo, uma atuação decepcionante. Créditos para eles, fizeram o que queriam. Não conseguimos quebrá-los — desabafou.

Jude Bellingham, da Inglaterra, cumprimenta Jordan Ayew, de Gana, pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Confiança para a sequência da Copa

Apesar do tropeço, o jogador procurou minimizar o impacto do empate e reforçou a confiança da seleção inglesa para a sequência do Mundial. Bellingham destacou a importância de manter o ambiente positivo antes do confronto com o Panamá, na última rodada da fase de grupos.

— Não fiquem muito negativos. Vamos nos preparar, vamos analisar e nos preparar para o jogo contra o Panamá. Sem estresse, sem preocupação. Vamos manter uma boa atmosfera. Não é o fim do mundo. São quatro pontos, uma boa colocação. Vamos nos recuperar e jogar novamente — finalizou.

Além das declarações após a partida, o duelo contra Gana marcou uma data importante para o meia do Real Madrid. Aos 22 anos, Bellingham completou 50 partidas com a camisa da seleção inglesa e se tornou o jogador mais jovem a alcançar essa marca pela equipe nacional.

Jude Bellingham lamenta empate da Inglaterra contra Gana na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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