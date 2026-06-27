logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Reserva, Memphis tem conversa individual com técnico da Holanda

Maior artilheiro da história da seleção, atacante vem ficando no banco

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/06/2026 11:51
Favorite o Lance! no Google
Memphis teve conversa individual com Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Reuters/Hannah Mckay/FolhaPress)
Memphis teve conversa individual com Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Reuters/Hannah Mckay/FolhaPress)

O técnico da Holanda, Ronald Koeman, teve uma conversa individual com o atacante Memphis Depay durante o treino da equipe na sexta-feira (26), em Kansas, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo jornalista Jeroen Kapteijns, do jornal De Telegraaf.

continua após a publicidade
  • Memphis olha para frente durante partida da Holanda

    Lateral da Holanda revela conversa com Memphis sobre o Corinthians

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Jogadores da Holanda comemoram classificação na Copa do Mundo

    Holanda x Marrocos: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 horas
  • Ronald Koeman acena para a torcida durante jogo

    Koeman evita favoritismo da Holanda contra Marrocos: ‘Não sei se somos’

    Copa do Mundo 2026
    Há 22 horas

    • No dia seguinte à vitória por 3 a 1 sobre a Tunísia, os jogadores que não atuaram os 90 minutos e os reservas fizeram um treino normal no campo. Enquanto isso, os titulares ficaram na academia e realizaram um trabalho mais leve à beira do gramado.

    No meio da atividade, Koeman chamou Memphis para uma conversa mais longa. Em determinado momento, o ídolo holandês Mark van Bommel, que visitava a concentração, participou do diálogo.

    continua após a publicidade

    Maior artilheiro da história da Holanda, Memphis Depay vem sendo reserva na Copa do Mundo. O camisa 10 entrou em três partidas saindo do banco de reservas e soma 51 minutos em campo, com uma assistência.

    O atacante registra 8,3 ações com a bola por jogo e média de 5,0 passes certos. Também soma 0,7 passes decisivos por partida e 0,3 faltas sofridas por jogo. Nos números disciplinares e de avaliação, Memphis recebeu um cartão amarelo e aparece com nota média de 6,43 no Sofascore.

    continua após a publicidade

    ➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

    Memphis pela Holanda na história

    1. 111 jogos (91 titular)
    2. 55 gols
    3. 33 assistências
    4. 93 minutos para participar de gol
    Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda
    Memphis Depay durante participação na Copa do Mundo 2026 (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

    Holanda na próxima fase da Copa do Mundo

    Holanda já sabe todos os detalhes do confronto diante do Marrocos, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. As confirmações aconteceram após as partidas de quarta-feira (24) e quinta-feira (25).

    A partida será disputada na próxima segunda-feira (29), às 22h (de Brasília). O confronto acontece no estádio El Gigante de Acero, casa do Monterrey, no México. Será a primeira vez que a Holanda deixará os Estados Unidos para disputar uma partida da Copa do Mundo de 2026.

    📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: El Gigante de Acero, em Guadalupe, Estados Unidos

    ➡️Holanda vence a Tunísia, avança em primeiro e 'foge' do Brasil na Copa do Mundo

    Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três.

    Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

    💰 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória dos Países Baixos @2.10 contra Marrocos
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Scaloni ao lado do jornalista Enrique Macaya Márquez, de 91 anos
    Copa do Mundo 2026Quem é o jornalista que cobriu 18 Copas e 'obrigou' Scaloni a fazer revelação sobre MessiHá 4 minutos
    Neymar e Lucas Paquetá em altinha antes do treino da Seleção Brasileira começar
    Seleção BrasileiraSem Raphinha, Brasil treina forte para duelo com o Japão na Copa do MundoHá 5 minutos
    Alisson e Natália Becker comemoram aniversário de casamento durante torneio (Foto: Reprodução/Instagram)
    Fora de CampoNatália Becker, esposa de Alisson, comemora conquista durante CopaHá 10 minutos
    O meio-campista do Uruguai, Giorgian De Arrascaeta (nº 10), e o defensor do Uruguai, Guillermo Varela (nº 13), reagem após a derrota na partida de futebol contra a Espanha pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2026, no Guadalajara Stadium, em Zapopan (Foto: Ulises Ruiz / Afp)
    Copa do Mundo 2026Decepção? Astros do Flamengo e Palmeiras passam a Copa inteira no bancoHá 19 minutos
    Copa do Mundo 2026Seleção do Irã deixa mensagem pedindo fair play no futebol: 'teste de caráter'Há 42 minutos
    Mehdi Taremi, do Irã, aplaude os torcedores após o empate em 1 a 1 na partida do Grupo G da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Egito e Irã, no Seattle Stadium (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)
    Copa do Mundo 2026'Essa Copa do Mundo é um desastre': desabafa capitão do IrãHá 43 minutos

    Mais LANCE!

    Capitão do Irã detona Fifa após empate contra o Egito: 'É um desastre'
    Harry Kane lamenta gol perdido em Inglaterra x Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do Mundo: veja o que está em jogo no último dia da fase de grupos
    Sonho de enfrentar Messi se torna realidade para Cabo Verde
    Atacante e atriz assistiram a Brasil x Haiti juntos (Foto: Reprodução/Instagram)
    Rodrygo e Maisa reacendem rumores de affair em jogo da Seleção Brasileira
    Jude Bellingham, da Inglaterra, cumprimenta Jordan Ayew, de Gana, pela Copa do Mundo
    Três seleções se classificaram ao mata-mata da Copa mesmo antes de entrarem em campo
    senegal copa do mundo
    Senegal aplica goleada inédita de cinco gols e carimba vaga no mata-mata da Copa
    Flamengo De la Cruz Arrascaeta Varela
    Trio do Flamengo é eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
    Portugal, Argentina e Inglaterra: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (27/06)?
    Com jogos da fase de mata-mata já definidos, Brasil se prepara para encarar o Japão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Copa do Mundo: veja os jogos já definidos do mata-mata
    Muslera pede perdão por fiascos na Copa e desabafa: 'Nunca sofri tanto'
    Brasil x Escócia - terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
    Seleção, Argentina e Portugal desafiam preços abusivos e lotam estádios na Copa
    Memphis olha para frente durante partida da Holanda
    Lateral da Holanda revela conversa com Memphis sobre o Corinthians
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste sábado (27/6)