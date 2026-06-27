Reserva, Memphis tem conversa individual com técnico da Holanda Maior artilheiro da história da seleção, atacante vem ficando no banco

O técnico da Holanda, Ronald Koeman, teve uma conversa individual com o atacante Memphis Depay durante o treino da equipe na sexta-feira (26), em Kansas, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo jornalista Jeroen Kapteijns, do jornal De Telegraaf.

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No dia seguinte à vitória por 3 a 1 sobre a Tunísia, os jogadores que não atuaram os 90 minutos e os reservas fizeram um treino normal no campo. Enquanto isso, os titulares ficaram na academia e realizaram um trabalho mais leve à beira do gramado.

No meio da atividade, Koeman chamou Memphis para uma conversa mais longa. Em determinado momento, o ídolo holandês Mark van Bommel, que visitava a concentração, participou do diálogo.

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Maior artilheiro da história da Holanda, Memphis Depay vem sendo reserva na Copa do Mundo. O camisa 10 entrou em três partidas saindo do banco de reservas e soma 51 minutos em campo, com uma assistência.

O atacante registra 8,3 ações com a bola por jogo e média de 5,0 passes certos. Também soma 0,7 passes decisivos por partida e 0,3 faltas sofridas por jogo. Nos números disciplinares e de avaliação, Memphis recebeu um cartão amarelo e aparece com nota média de 6,43 no Sofascore.

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Memphis pela Holanda na história

111 jogos (91 titular) 55 gols 33 assistências 93 minutos para participar de gol

Memphis Depay durante participação na Copa do Mundo 2026 (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

Holanda na próxima fase da Copa do Mundo

A Holanda já sabe todos os detalhes do confronto diante do Marrocos, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. As confirmações aconteceram após as partidas de quarta-feira (24) e quinta-feira (25).

A partida será disputada na próxima segunda-feira (29), às 22h (de Brasília). O confronto acontece no estádio El Gigante de Acero, casa do Monterrey, no México. Será a primeira vez que a Holanda deixará os Estados Unidos para disputar uma partida da Copa do Mundo de 2026.

📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)

📍 Local: El Gigante de Acero, em Guadalupe, Estados Unidos

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Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três.

A Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

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