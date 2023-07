Copa do Mundo do Catar: Favoritos



Todo mundo sabe que a Copa do Mundo é uma caixinha de surpresas. Entretanto, já dá para indicar vários favoritos entre as 32 seleções, assim como alguns azarados e possíveis zebras que vão dar muita alegria para quem apostar na Copa do Mundo do Catar.



O formato clássico vai ser especialmente importante pois será seu último ano. Assim, a partir da próxima Copa do Mundo, serão 48 seleções e o dobro de grupos: 16, ao total. Isso vai impactar profundamente as apostas, pois o número de partidas vai aumentar bastante.



Mas isso será somente em 2026, não se aplicando ao torneio desse ano. Por isso, agora você precisará ficar atento apenas aos 8 grupos e as 64 partidas que virão nos próximos meses de Copa do Mundo.



Em termos de favoritos, os holofotes vão estar na atual campeã, a França.



E não é nenhuma surpresa dizer isso, já que ela não apenas se destacou na última Copa do Mundo como suas principais estrelas estão com desempenhos absurdos em seus clubes. Por isso, é fácil indicar os franceses nas dicas de aposta Copa do Mundo.



Todavia, há outros grandes elencos que também vão entrar fortes na disputa. É o caso do Brasil, Inglaterra e Espanha. Dessa forma, todos os três tiveram desempenhos decepcionantes no último campeonato. Além disso, será a última Copa do Mundo de Tite, o que merece a atenção de quem vai apostar na copa.



Zebras da Copa do Mundo do Catar



Sem muito favoritismo, mas que não vão surpreender tanto se chegarem a final, Alemanha e Argentina provavelmente terão odds mais chamativas. Aliás, vale acompanhar os desfalques em ambos os elencos, já que possuem grandes estrelas com idade mais avançada.



Por fim, como zebras, Portugal virá com Cristiano Ronaldo provavelmente competindo pela última vez no torneio. Semelhantemente, Bélgica, Holanda e Uruguai são seleções com jogadores de nível mundial e grande peso na história do futebol.



Quem vai apostar na copa, precisa ficar de olho nessas seleções e nas dicas de aposta Copa do Mundo.