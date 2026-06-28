Quem foi o principal personagem da fase de grupos da Copa do Mundo 2026? Messi, heróis improváveis, goleiros, promessas e zebras marcaram a primeira fase

A fase de grupos chegou ao fim e deixou muito mais do que os 32 classificados para o mata-mata. Craques consagrados ampliaram seus legados, estreantes fizeram história, goleiros brilharam, azarões surpreenderam e novos personagens ganharam o mundo. Com mais da metade da Copa do Mundo disputada, o torneio já revelou protagonistas de todos os tipos.

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Personagem da estreia, Wilton Pereira Sampaio dá cartão vermelho para o jogador da África do Sul no jogo contra o México, partida de abertura da Copa do Mundo 2026 (Foto: Yuri Cortez / AFP)

De grandes craques assumindo o protagonismo até heróis improváveis de seleções estreantes, passando por goleiros decisivos, jovens promessas, árbitros roubando a cena, histórias tocantes e também alguns momentos para se lamentar. Não faltou personagem capaz de marcar a edição da Copa do Mundo de 2026 até o momento. Mas, na sua opinião, quem foi o principal nome da fase de grupos?

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A fase eliminatória já começa logo nesse domingo (28), com o confronto entre África do Sul e Canadá, às 16h (de Brasília). Até o próximo dia 3 de julho, serão realizados 16 jogos em mata-mata que definirão as seleções que seguirão na Copa do Mundo para a disputa das oitavas de final. Confira todos os jogos da 2ª fase da Copa do Mundo de 2026:

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28 de junho, domingo

África do Sul x Canadá - 16h

29 de junho, segunda-feira

Brasil x Japão - 14h

Alemanha x Paraguai - 17h30

Holanda x Marrocos - 22h

30 de junho, terça-feira

Costa do Marfim x Noruega - 14h

França x Suécia - 18h

México x Equador - 22h

1º de julho, quarta-feira

Inglaterra x RD Congo - 13h

Bélgica x Senegal - 17h

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina - 21h

2 de julho, quinta-feira

Espanha x Áustria - 16h

Portugal x Croácia - 20h

3 de julho, sexta-feira

Suíça x Argélia - 00h

Austrália x Egito - 15h

Argentina x Cabo Verde - 19h

Colômbia x Gana - 22h30

* Todos os horários informados correspondem ao fuso de Brasília.

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