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Quem foi o principal personagem da fase de grupos da Copa do Mundo 2026?

Messi, heróis improváveis, goleiros, promessas e zebras marcaram a primeira fase

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 14:30
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Vinicius Jr. celebrando o segundo gol dele na partida contra a Escócia.
Vinicius Jr. celebrando o segundo gol dele na partida contra a Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A fase de grupos chegou ao fim e deixou muito mais do que os 32 classificados para o mata-mata. Craques consagrados ampliaram seus legados, estreantes fizeram história, goleiros brilharam, azarões surpreenderam e novos personagens ganharam o mundo. Com mais da metade da Copa do Mundo disputada, o torneio já revelou protagonistas de todos os tipos. 

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    Wilton Pereira Sampaio dá cartão vermelho para o jogador da África do Sul no jogo contra o México, partida de abertura da Copa do Mundo 2026
    Personagem da estreia, Wilton Pereira Sampaio dá cartão vermelho para o jogador da África do Sul no jogo contra o México, partida de abertura da Copa do Mundo 2026 (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    De grandes craques assumindo o protagonismo até heróis improváveis de seleções estreantes, passando por goleiros decisivos, jovens promessas, árbitros roubando a cena, histórias tocantes e também alguns momentos para se lamentar. Não faltou personagem capaz de marcar a edição da Copa do Mundo de 2026 até o momento. Mas, na sua opinião, quem foi o principal nome da fase de grupos?

    ➡️Qual a diferença do Brasil do primeiro para o terceiro jogo da Copa?

    A fase eliminatória já começa logo nesse domingo (28), com o confronto entre África do Sul e Canadá, às 16h (de Brasília). Até o próximo dia 3 de julho, serão realizados 16 jogos em mata-mata que definirão as seleções que seguirão na Copa do Mundo para a disputa das oitavas de final. Confira todos os jogos da 2ª fase da Copa do Mundo de 2026:

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    28 de junho, domingo

    África do Sul x Canadá - 16h

    29 de junho, segunda-feira 

    Brasil x Japão - 14h 

    Alemanha x Paraguai - 17h30

    Holanda x Marrocos - 22h 

    30 de junho, terça-feira 

    Costa do Marfim x Noruega - 14h

    França x Suécia - 18h 

    México x Equador - 22h 

    1º de julho, quarta-feira 

    Inglaterra x RD Congo - 13h

    Bélgica x Senegal - 17h 

    Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina - 21h 

    2 de julho, quinta-feira

    Espanha x Áustria - 16h 

    Portugal x Croácia - 20h 

    3 de julho, sexta-feira 

    Suíça x Argélia - 00h

    Austrália x Egito - 15h 

    Argentina x Cabo Verde - 19h 

    Colômbia x Gana - 22h30

    * Todos os horários informados correspondem ao fuso de Brasília.

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