Quem foi o principal personagem da fase de grupos da Copa do Mundo 2026?
Messi, heróis improváveis, goleiros, promessas e zebras marcaram a primeira fase
A fase de grupos chegou ao fim e deixou muito mais do que os 32 classificados para o mata-mata. Craques consagrados ampliaram seus legados, estreantes fizeram história, goleiros brilharam, azarões surpreenderam e novos personagens ganharam o mundo. Com mais da metade da Copa do Mundo disputada, o torneio já revelou protagonistas de todos os tipos.
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De grandes craques assumindo o protagonismo até heróis improváveis de seleções estreantes, passando por goleiros decisivos, jovens promessas, árbitros roubando a cena, histórias tocantes e também alguns momentos para se lamentar. Não faltou personagem capaz de marcar a edição da Copa do Mundo de 2026 até o momento. Mas, na sua opinião, quem foi o principal nome da fase de grupos?
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A fase eliminatória já começa logo nesse domingo (28), com o confronto entre África do Sul e Canadá, às 16h (de Brasília). Até o próximo dia 3 de julho, serão realizados 16 jogos em mata-mata que definirão as seleções que seguirão na Copa do Mundo para a disputa das oitavas de final. Confira todos os jogos da 2ª fase da Copa do Mundo de 2026:
28 de junho, domingo
África do Sul x Canadá - 16h
29 de junho, segunda-feira
Brasil x Japão - 14h
Alemanha x Paraguai - 17h30
Holanda x Marrocos - 22h
30 de junho, terça-feira
Costa do Marfim x Noruega - 14h
França x Suécia - 18h
México x Equador - 22h
1º de julho, quarta-feira
Inglaterra x RD Congo - 13h
Bélgica x Senegal - 17h
Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina - 21h
2 de julho, quinta-feira
Espanha x Áustria - 16h
Portugal x Croácia - 20h
3 de julho, sexta-feira
Suíça x Argélia - 00h
Austrália x Egito - 15h
Argentina x Cabo Verde - 19h
Colômbia x Gana - 22h30
* Todos os horários informados correspondem ao fuso de Brasília.
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