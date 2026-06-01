Sobrinho de Cristiano Ronaldo assina com time de Portugal
Dinis Pereira tem 16 anos e estava na base do Barreirense
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Sobrinho de Cristiano Ronaldo, Dinis Pereira, assinou contrato com o Vitória de Guimarães e reforçará a equipe sub-17 do clube. A informação foi divulgada pelo jornal português A Bola, e confirmada pelo próprio atacante em publicação nas redes sociais. O jogador é filho de Katia Aveiro, irmã do craque português.
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Aos 16 anos, o jogador chega ao Vitória após se destacar pelo Barreirense. Na última temporada, o jovem atacante marcou 13 gols em 26 partidas, desempenho que despertou o interesse de diferentes clubes portugueses antes da definição pelo time de Guimarães.
A oficialização do acordo foi celebrada pela família nas redes sociais. Kátia Aveiro compartilhou imagens da assinatura do contrato, enquanto Dinis também publicou fotos vestindo a camisa do Vitória de Guimarães, marcando o início de sua trajetória na nova equipe.
O clube vê o jovem como uma aposta para o futuro e espera acompanhar sua evolução nas categorias de base. A chegada ao Vitória representa um passo importante na carreira do atacante, que agora terá a oportunidade de desenvolver seu futebol em uma das estruturas mais tradicionais da formação de atletas em Portugal.
Cristiano Ronaldo segue fazendo história
Enquanto o sobrinho inicia sua caminhada no futebol profissional, Cristiano Ronaldo vive mais um momento histórico. Aos 41 anos, o atacante se apresentará à seleção portuguesa para a disputa da Copa do Mundo de 2026, torneio que marcará sua sexta participação em Mundiais.
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