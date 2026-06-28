Quem é Just Fontaine, maior artilheiro em uma edição de Copa do Mundo? Lenda da competição, francês marcou 13 gols na Copa do Mundo de 1958, na Suécia

Referência de Lionel Messi na busca pela maior artilharia de uma edição de Copa do Mundo, o lendário atacante francês Just Fontaine é o atual detentor do recorde que o argentino tenta quebrar após 68 anos. Fontaine marcou 13 gols em seis jogos da edição do torneio realizado em 1958, na Suécia — ocasião na qual a Seleção Brasileira se tornou campeã mundial pela primeira vez na história. O feito é, até hoje, uma marca absoluta na história das Copas.

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Mas quem foi Just Fontaine?

Nascido em 18 de agosto de 1933, em Marrakech, um até então protetorado francês do Marrocos, Just Fontaine é filho de pai francês e mãe espanhola. O ex-jogador iniciou a trajetória no futebol defendendo o Union Sportive Marocaine, de Casablanca, antes de se mudar para a França, onde vestiu as camisas de Nice e Stade de Reims, consolidando sua carreira no futebol europeu.

O atacante Just-Fontaine celebrado e carregado por seus companheiros durante a Copa do Mundo de 1958, na Suécia. (Foto: Reprodução / Fifa)

E, com a seleção francesa, ele entrou para a história das Copas do Mundo. Na edição de 1958, disputada na Suécia, Fontaine balançou as redes em todas as partidas da França naquela competição: marcou três vezes contra o Paraguai, dois gols diante da Iugoslávia, um contra a Escócia, dois sobre a Irlanda do Norte, um na goleada de 5 a 2 sofrida para o Brasil e fechou a campanha com quatro gols sobre a Alemanha Ocidental, na disputa pelo terceiro lugar. Embora a França tenha encerrado o torneio na terceira colocação — enquanto o Brasil conquistava seu primeiro título mundial, embalado pelo surgimento de Pelé —, a atuação de Fontaine foi eternizada com o recorde de 13 gols em uma única edição da Copa, que permanece intacto até hoje.

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Just Fontaine (França, 1958) — 13 gols em seis jogos; Sándor Kocsis (Hungria, 1954) — 11 gols em apenas cinco jogos; Gerd Müller (Alemanha Ocidental, 1970) — 10 gols; Eusébio (Portugal, 1966) — 9 gols e o prêmio de melhor jogador da Copa; Ademir de Menezes (Brasil, 1950) — 9 gols no Mundial disputado em casa; Guillermo Stábile (Argentina, 1930) — 8 gols; Ronaldo (Brasil, 2002) — 8 gols, incluindo dois na final; Kylian Mbappé (França, 2022) — 8 gols, com hat-trick na decisão; Leônidas da Silva (Brasil, 1938) — 7 gols e a invenção da "bicicleta"; Jairzinho (Brasil, 1970) — 7 gols, marcando em todos os jogos.

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Just Fontaine, depois de receber o prêmio de Chuteira de Ouro da Copa do Mundo (Foto: ERIC CABANIS/AFP)

Depois de pendurar as chuteiras, Fontaine se dedicou e assumiu papel de grande relevância fora de campo. O ex-jogador francês se tornou treinador e teve passagens pela seleção francesa (1967), Paris Saint-Germain (entre 1973 e 1976) e também comandou Marrocos (entre 1979 e 1981). Just Fontaine faleceu em 2023, mas segue dono de um dos recordes mais difíceis de serem quebrados na história das Copas do Mundo. Mesmo em um novo formato, que hoje dá a oportunidade de uma equipe disputar oito partidas, caso alcance a semifinal (disputando na sequência a final ou o terceiro lugar), a marca de 13 gols ainda segue como um desafio que exigiria de um atacante uma média próxima de dois gols por jogo, algo que Lionel Messi, neste momento, possui na Copa do Mundo de 2026.