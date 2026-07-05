Cartões zeram para as quartas? Entenda como funciona regulamento da Copa
Fifa estipulou dois momentos para apagar advertências no torneio de 48 seleções
O início das fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 liga o alerta nas comissões técnicas sobre a situação disciplinar do elenco. Diante do confronto do Brasil contra a Noruega pelas oitavas de final, uma dúvida comum entre os torcedores é se as advertências por cartões amarelos são eliminadas antes das fases finais.
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Os cartões acumulados são apagados pela Fifa, mas isso ocorre somente após o encerramento das quartas de final. O objetivo da entidade é impedir que um atleta fique fora da final do torneio apenas por receber dois cartões amarelos em jogos isolados.
Há, porém, uma exceção: o jogador que iniciar o duelo das quartas de final pendurado e for advertido novamente cumprirá suspensão automática na semifinal. A regra de zerar o histórico não cancela punições já aplicadas.
O funcionamento do descarte de cartões
Com a mudança da Copa do Mundo para 48 países e a inclusão de mais uma etapa de mata-mata, a Fifa dividiu a limpeza das advertências em duas etapas:
- Primeiro descarte: Ocorreu no fim da primeira fase. Todas as equipes começaram o mata-mata zeradas.
- Segundo descarte: Ocorre no final das quartas de final. Quem se classificar para as semifinais inicia a fase limpo, caso não tenha sido suspenso no jogo anterior.
Consequências dos cartões nas quartas de final
O regulamento pune o atleta de acordo com o seu histórico nas fases anteriores:
- Jogador sem histórico: Se o atleta entrar em campo nas quartas sem nenhum cartão e levar um amarelo, a advertência é deletada após o apito final, permitindo sua escalação na semifinal.
- Jogador pendurado: Se o atleta já tiver um cartão das oitavas e levar outro nas quartas, ele fica suspenso da semifinal. O descarte da Fifa não anula essa punição.
O critério para cartões vermelhos
A reabilitação se aplica unicamente ao acúmulo de cartões amarelos. Expulsões diretas ou por dois amarelos no mesmo jogo geram suspensão automática para a partida seguinte, sem exceções por mudança de fase.
Com o regulamento atual, a única maneira de um jogador perder a grande final da Copa do Mundo por punição disciplinar é sendo expulso durante o confronto da semifinal.
|Fase Atual
|Situação do Atleta
|Cartão no Jogo
|Condição para a Próxima Fase
Oitavas de Final
Zerado
Recebe 1 amarelo
Joga as quartas (fica pendurado)
Quartas de Final
Pendurado
Recebe 1 amarelo
Suspenso da Semifinal
Quartas de Final
Zerado
Recebe 1 amarelo
Cartão apagado. Joga a Semifinal
Semifinal
Zerado
Recebe 1 vermelho
Suspenso da Grande Final
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