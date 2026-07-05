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Goleiro da Espanha minimiza recorde individual e mira classificação inédita na Copa

Unai Simon pode igualar feito do campeão Mundial espanhol Iker Casillas diante de Portugal

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
05/07/2026 18:19
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Unai Simon, goleiro da Espanha na Copa
Unai Simon, da Espanha, pode igualar recorde de goleiros em Copa. (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

A disputa contra Portugal pelas oitavas de final da Copa do Mundo pode render ao goleiro da Espanha, Unai Simón, um marco histórico vestindo a camisa da seleção espanhola. O jogador do Athletic Bilbao pode igualar um feito de um dos maiores ídolos da seleção, o ex-goleiro Iker Casillas. Campeão do Mundo em 2010, o arqueiro, ex-Real Madrid e Porto, está entre o goleiros que passaram mais tempo sem sofrer gols em uma única edição do torneio.

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    Casillas conquistou o feito justamente no título Mundial da Espanha em 2010, na edição da África do Sul. O jogador passou cinco jogos sem sofrer gols, sendo quatro deles de forma consecutiva. Neste ano, a Espanha ainda não sofreu gols, somando os três jogos da fase de grupos e o duelo dos 16-avos de final.

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    Estreou com um empate sem gols com Cabo Verde, goleou por 5 a 0 a Arábia Saudita e finalizou com um triunfo de 1 a 0 contra o Uruguai. No mata-mata, aplicou 3 a 0 na Áustria, placar que aproximou Unai Simon do recorde.

    Os outros quatro goleiros que possuem o atual recorde de mais jogos sem sfrer gol em Copa são Gianluigi Buffon (Itália, 2006), Oliver Kahn (Alemanha, 2002), Fabien Barthez (França, 1998) e Walter Zenga (Itália, 1990). Em todas essas edições, o país chegou ao menos à semifinal do Mundial.

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    • Entretanto, goleiro espanhol minimizou a possibilidade de igualar o feito de Casillas e afirmou que o foco, no momento, é a classificação diante de Portugal, nesta segunda-feira (6). A partida será disputada em Dallas, nos Estados Unidos. Unai Simón também atribuiu o feito à forma como a Espanha se comporta em campo e como Luis de la Fuente monta a equipe.

    - Acho que significa mais para a equipe do que para mim. No final das contas, acho que isso fala muito bem da nossa enorme solidariedade coletiva. Somos uma equipe que, de fato, fica muito com a bola, e esse é um dos motivos pelos quais não nos atacam tanto quanto atacam outras seleções. Mas, bem, acho que temos que continuar nessa linha. E, no fim das contas, não sofrer gols é muito importante para podermos passar de fase. [...] O recorde é ótimo, mas o que importa é passar das oitavas de final contra Portugal e poder chegar à reta final que todos nós desejamos - disse o goleiro.

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    A partida contra Portugal também pode quebrar uma marca negativa da seleção espanhola no mata-mata. A última vez que a Espanha passou para as quartas de final foi justamente em 2010, quando foi campeã do Mundo na edição da África do Sul. Desde então, caiu na fase de grupos em 2014, e bateu oitavas de final nas Copas de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar.

    Unai Simon, da Espanha, pode igualar recorde de goleiros em Copa
    Unai Simon, da Espanha, pode igualar recorde de Casillas na Copa. (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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