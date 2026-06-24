Quantos pontos garantem classificação à próxima fase da Copa do Mundo?
Estudo do site Football Meets Data mostra o necessário para avançar no Mundial
A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24), com várias seleções ainda brigando por uma vaga na próxima fase do torneio. Um estudo do site especializado em estatísticas Football Meets Data indica a pontuação e o saldo de gols necessários para definir os classificados, tendo em vista entre os melhores terceiros colocados.
De acordo com o levantamento, alcançar quatro pontos com saldo de gols igual ou superior a zero garante classificação aos 16 avos do Mundial. Nesse cenário, uma vitória e um empate, com saldo positivo, assegura matematicamente a vaga.
Mesmo com saldo negativo, as chances seguem altas. Com quatro pontos e até -3 gols de saldo, a probabilidade de classificação ainda chega a 99,7%.
Entre as equipes com três pontos, o cenário também é favorável em alguns casos. Com saldo zerado, a chance de avançar é de 99,1%. Mesmo com saldo mais negativo, como -5, ainda há mais de 50% de probabilidade de classificação.
Já seleções com dois pontos seguem vivas na disputa, mas em situação mais delicada. Nesse caso, com saldo de pelo menos -1 gol, as chances de avançar caem para cerca de 16,6%.
Jogos da última rodada da fase de grupos da Copa
Grupo A
- Tchéquia x México — 24/06, 22h00
- África do Sul x Coreia do Sul — 24/06, 22h00
Grupo B
- Suíça x Canadá — 24/06, 16h00
- Bósnia e Herzegovina x Qatar — 24/06, 16h00
Grupo C
- Escócia x Brasil — 24/06, 19h00
- Marrocos x Haiti — 24/06, 19h00
Grupo D
- Turquia x Estados Unidos — 25/06, 23h00
- Paraguai x Austrália — 25/06, 23h00
Grupo E
- Equador x Alemanha — 25/06, 17h00
- Curaçao x Costa do Marfim — 25/06, 17h00
Grupo F
- Tunísia x Holanda — 25/06, 20h00
- Japão x Suécia — 25/06, 20h00
Das surpresas, qual seleção tem mais chance de avançar na Copa?
Grupo G
- Nova Zelândia x Bélgica — 27/06, 00h00
- Egito x Irã — 27/06, 00h00
Grupo H
- Uruguai x Espanha — 26/06, 21h00
- Cabo Verde x Arábia Saudita — 26/06, 21h00
Grupo I
- Noruega x França — 26/06, 16h00
- Senegal x Iraque — 26/06, 16h00
Grupo J
- Jordânia x Argentina — 27/06, 23h00
- Argélia x Áustria — 27/06, 23h00
Grupo K
- Colômbia x Portugal — 27/06, 20h30
- RD Congo x Uzbequistão — 27/06, 20h30
Grupo L
- Panamá x Inglaterra — 27/06, 18h00
- Croácia x Gana — 27/06, 18h00
*todos os jogos estão no horário de Brasília
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