Quantos pontos garantem classificação à próxima fase da Copa do Mundo? Estudo do site Football Meets Data mostra o necessário para avançar no Mundial

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24), com várias seleções ainda brigando por uma vaga na próxima fase do torneio. Um estudo do site especializado em estatísticas Football Meets Data indica a pontuação e o saldo de gols necessários para definir os classificados, tendo em vista entre os melhores terceiros colocados.

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24), com várias seleções ainda brigando por uma vaga na próxima fase do torneio. Um estudo do site especializado em estatísticas Football Meets Data indica a pontuação e o saldo de gols necessários para definir os classificados, tendo em vista entre os melhores terceiros colocados.

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De acordo com o levantamento, alcançar quatro pontos com saldo de gols igual ou superior a zero garante classificação aos 16 avos do Mundial. Nesse cenário, uma vitória e um empate, com saldo positivo, assegura matematicamente a vaga.

Mesmo com saldo negativo, as chances seguem altas. Com quatro pontos e até -3 gols de saldo, a probabilidade de classificação ainda chega a 99,7%.

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Entre as equipes com três pontos, o cenário também é favorável em alguns casos. Com saldo zerado, a chance de avançar é de 99,1%. Mesmo com saldo mais negativo, como -5, ainda há mais de 50% de probabilidade de classificação.

Já seleções com dois pontos seguem vivas na disputa, mas em situação mais delicada. Nesse caso, com saldo de pelo menos -1 gol, as chances de avançar caem para cerca de 16,6%.

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Chances de classificação para a próxima fase da Copa, segundo a Football Meets Data (reprodução Football Meets Data)

Jogos da última rodada da fase de grupos da Copa

Grupo A

Tchéquia x México — 24/06, 22h00

África do Sul x Coreia do Sul — 24/06, 22h00

Grupo B

Suíça x Canadá — 24/06, 16h00

Bósnia e Herzegovina x Qatar — 24/06, 16h00

Grupo C

Escócia x Brasil — 24/06, 19h00

Marrocos x Haiti — 24/06, 19h00

Grupo D

Turquia x Estados Unidos — 25/06, 23h00

Paraguai x Austrália — 25/06, 23h00

Grupo E

Equador x Alemanha — 25/06, 17h00

Curaçao x Costa do Marfim — 25/06, 17h00

Grupo F

Tunísia x Holanda — 25/06, 20h00 Japão x Suécia — 25/06, 20h00

Das surpresas, qual seleção tem mais chance de avançar na Copa?

Grupo G

Nova Zelândia x Bélgica — 27/06, 00h00

Egito x Irã — 27/06, 00h00

Grupo H

Uruguai x Espanha — 26/06, 21h00

Cabo Verde x Arábia Saudita — 26/06, 21h00

Grupo I

Noruega x França — 26/06, 16h00

Senegal x Iraque — 26/06, 16h00

Grupo J

Jordânia x Argentina — 27/06, 23h00

Argélia x Áustria — 27/06, 23h00

Grupo K

Colômbia x Portugal — 27/06, 20h30 RD Congo x Uzbequistão — 27/06, 20h30

Grupo L

Panamá x Inglaterra — 27/06, 18h00

Croácia x Gana — 27/06, 18h00

*todos os jogos estão no horário de Brasília

Taça - troféu da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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