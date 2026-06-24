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Quantos pontos garantem classificação à próxima fase da Copa do Mundo?

Estudo do site Football Meets Data mostra o necessário para avançar no Mundial

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
24/06/2026 13:39
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Noruega classificação (Reprodução Noruega)
Noruega classificação (Reprodução Noruega)
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A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24), com várias seleções ainda brigando por uma vaga na próxima fase do torneio. Um estudo do site especializado em estatísticas Football Meets Data indica a pontuação e o saldo de gols necessários para definir os classificados, tendo em vista entre os melhores terceiros colocados.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24), com várias seleções ainda brigando por uma vaga na próxima fase do torneio. Um estudo do site especializado em estatísticas Football Meets Data indica a pontuação e o saldo de gols necessários para definir os classificados, tendo em vista entre os melhores terceiros colocados.

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    • De acordo com o levantamento, alcançar quatro pontos com saldo de gols igual ou superior a zero garante classificação aos 16 avos do Mundial. Nesse cenário, uma vitória e um empate, com saldo positivo, assegura matematicamente a vaga.

    Mesmo com saldo negativo, as chances seguem altas. Com quatro pontos e até -3 gols de saldo, a probabilidade de classificação ainda chega a 99,7%.

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    Entre as equipes com três pontos, o cenário também é favorável em alguns casos. Com saldo zerado, a chance de avançar é de 99,1%. Mesmo com saldo mais negativo, como -5, ainda há mais de 50% de probabilidade de classificação.

    Já seleções com dois pontos seguem vivas na disputa, mas em situação mais delicada. Nesse caso, com saldo de pelo menos -1 gol, as chances de avançar caem para cerca de 16,6%.

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    Chances de classificação para a próxima fase da Copa (reprodução Football Meets Data)
    Chances de classificação para a próxima fase da Copa, segundo a Football Meets Data (reprodução Football Meets Data)

    Jogos da última rodada da fase de grupos da Copa

    Grupo A

    • Tchéquia x México — 24/06, 22h00
    • África do Sul x Coreia do Sul — 24/06, 22h00

    Grupo B

    • Suíça x Canadá — 24/06, 16h00
    • Bósnia e Herzegovina x Qatar — 24/06, 16h00

    Grupo C

    • Escócia x Brasil — 24/06, 19h00
    • Marrocos x Haiti — 24/06, 19h00

    Grupo D

    • Turquia x Estados Unidos — 25/06, 23h00
    • Paraguai x Austrália — 25/06, 23h00

    Grupo E

    • Equador x Alemanha — 25/06, 17h00
    • Curaçao x Costa do Marfim — 25/06, 17h00

    Grupo F

    1. Tunísia x Holanda — 25/06, 20h00
    2. Japão x Suécia — 25/06, 20h00

    Das surpresas, qual seleção tem mais chance de avançar na Copa?

    Grupo G

    • Nova Zelândia x Bélgica — 27/06, 00h00
    • Egito x Irã — 27/06, 00h00

    Grupo H

    • Uruguai x Espanha — 26/06, 21h00
    • Cabo Verde x Arábia Saudita — 26/06, 21h00

    Grupo I

    • Noruega x França — 26/06, 16h00
    • Senegal x Iraque — 26/06, 16h00

    Grupo J

    • Jordânia x Argentina — 27/06, 23h00
    • Argélia x Áustria — 27/06, 23h00

    Grupo K

    1. Colômbia x Portugal — 27/06, 20h30
    2. RD Congo x Uzbequistão — 27/06, 20h30

    Grupo L

    • Panamá x Inglaterra — 27/06, 18h00
    • Croácia x Gana — 27/06, 18h00

    *todos os jogos estão no horário de Brasília

    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Taça - troféu da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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