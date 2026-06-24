Das surpresas, qual seleção tem mais chance de avançar na Copa? Seleções brigam por uma vaga na fase 16 avos do Mundial

Começa nesta quarta-feira (24) a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Algumas seleções apontadas como possíveis surpresas da competição corresponderam às expectativas e seguem vivas na briga por uma vaga no mata-mata. Outras, porém, decepcionaram e já estão eliminadas. Confira os cenários no torneio e as chances de classificação.

A fase de grupos da Copa do Mundo entra em sua rodada decisiva a partir desta quarta-feira (24), e algumas das principais surpresas do torneio seguem vivas na briga por uma vaga no mata-mata. Após campanhas que chamaram a atenção nas duas primeiras rodadas, seleções como Cabo Verde, Austrália, Curaçao e República Democrática do Congo chegam à última rodada em busca de continuar fazendo história no Mundial.

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Classificados e eliminados

Até o momento, entre as seleções já classificadas para as oitavas de final não há grandes surpresas, tendo em vistas os grupos que estão. As equipes que venceram seus dois primeiros compromissos e garantiram vaga antecipada são México, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, França, Noruega e Colômbia. Todas entram na última rodada apenas para definir se avançam em primeiro ou segundo lugar de seus respectivos grupos.

No outro extremo, algumas seleções já deram adeus ao Mundial após duas derrotas consecutivas. Estão eliminadas Haiti, Tunísia, Senegal e Iraque. A principal decepção até aqui é a Turquia. Considerada por muitos como uma possível surpresa positiva da competição, graças à qualidade de sua geração atual e à presença de jogadores de destaque no futebol europeu, a equipe perdeu seus dois primeiros jogos e não tem mais chances de avançar.

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Jogadores da Turquia lamentam eliminação precoce (Foto: Dean Mouhtaropoulos / AFP)

Brigam para avançar na Copa

Entre as seleções consideradas surpresas, várias ainda dependem apenas de seus próprios resultados para alcançar a fase eliminatória.

Segundo projeções do site especializado em estatísticas Football Meets Data, alcançar quatro pontos e saldo de gols igual ou superior a zero garante 100% de chances de classificação pelo menos entre os melhores terceiros colocados.

Com três pontos e saldo de até -1, as probabilidades ultrapassam 95%. Já com três pontos e saldo de até -5, as chances seguem acima de 50%. Por outro lado, equipes que terminarem a fase de grupos com apenas dois pontos terão menos de 20% de probabilidade de avançar, mesmo com saldo de gols de -1.

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Austrália (Grupo D)

A Austrália é uma das grandes surpresas da competição. Em um grupo no qual era apontada como a quarta força, atrás de Estados Unidos, Paraguai e Turquia, a seleção australiana venceu os turcos e chegou aos três pontos. Agora, depende apenas de um empate na última rodada para garantir classificação à próxima fase.

Curaçao (Grupo E)

Curaçao, o menor país a disputar esta edição da Copa do Mundo, já fez história no torneio. Apesar da dura derrota por 7 a 1 para a Alemanha na estreia, conquistou um empate histórico por 0 a 0 diante do Equador na segunda rodada.

As chances de classificação são reduzidas, mas a equipe segue viva na disputa por uma vaga na próxima fase. Para isso, precisará de mais um resultado histórico: vencer a Costa do Marfim na última rodada. Caso conquiste os três pontos, Curaçao terá boas possibilidades de avançar ao mata-mata.

Arábia Saudita e Cabo Verde (Grupo H)

Apontadas como azarões em uma chave que conta com Espanha e Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde vêm surpreendendo. As duas seleções se enfrentam na rodada decisiva e quem vencer estará praticamente garantido nas oitavas de final. Dependendo do resultado entre espanhóis e uruguaios, Cabo Verde, uma das sensações da Copa e liderada pelo icônico goleiro Vozinha, pode avançar até mesmo com um empate.

República Democrática do Congo (Grupo K)

A República Democrática do Congo conquistou um resultado histórico logo na estreia ao empatar com Portugal. A Colômbia, com duas vitórias, já está classificada, enquanto os portugueses, com quatro pontos, estão muito próximos de confirmar vaga ao menos na segunda colocação.

Para os congoleses, a situação é simples: uma vitória sobre o Uzbequistão na última rodada deve ser suficiente para assegurar a classificação à próxima fase da Copa do Mundo e coroar uma campanha acima das expectativas.

Kevin Pina comemora o primeiro gol de Cabo Verde na história da Copa do Mundo, contra o Uruguai (Foto:PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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