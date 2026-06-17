Kane marca contra a Croácia e ultrapassa Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo Centroavante inglês perdeu a primeira cobrança, mas guardou na segunda tentativa

O clássico europeu entre Inglaterra e Croácia, válido pelo Grupo E da Copa do Mundo de 2026, reservou um capítulo eterno para a história dos Mundiais com a assinatura de Harry Kane. O centroavante e capitão da Inglaterra converteu uma cobrança de pênalti carregada de drama e atingiu uma marca espetacular: chegou ao seu 9º gol na história das Copas do Mundo, ultrapassando oficialmente o astro português Cristiano Ronaldo, que soma 8 gols na competição.

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Harry Kane converte após a repetição do pênalti contra a Croácia e ultrapassa Cristiano Ronaldo na artilharia das Copas do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

A artilharia histórica não veio sem uma boa dose de suspense e teste para os corações ingleses. Na primeira tentativa de cobrança, Harry Kane parou nas mãos do goleiro croata Dominik Livakovic — o mesmo que se consagrou em 2022. A torcida croata explodiu nas arquibancadas, mas a comemoração durou poucos segundos.

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Imediatamente, o árbitro da partida assinalou que Livakovic se adiantou antes do chute, descumprindo a regra de manter ao menos um dos pés sobre a linha do gol. Com a penalidade mandada voltar, Kane mostrou por que ostenta a braçadeira de capitão. Com uma frieza cirúrgica, o centroavante bateu novamente, deslocou o goleiro e estufou as redes para fazer história.

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Kane deixa Cristiano Ronaldo para trás

Com o gol marcado, Harry Kane mexe na prateleira dos grandes artilheiros contemporâneos. Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2018 (com 6 gols) e tendo anotado mais dois no Catar em 2022, o inglês agora deixa para trás os 8 gols de Cristiano Ronaldo e iguala lendas como Roberto Baggio, Jairzinho e Rummenigge.

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