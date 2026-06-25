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Plata herói: relembre o último gol de jogador do Flamengo em Copas do Mundo

Gonzalo Plata marcou o gol da virada do Equador sobre a Alemanha

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 19:34
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Plata celebra de braços abertos o gol da vitória do Equador contra a Alemanha (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Plata fez o gol da vitória do Equador contra a Alemanha (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

O atacante Gonzalo Plata entrou para a história do Equador nesta quinta-feira (25). Jogador do Flamengo, marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha, resultado que garantiu a classificação dos equatorianos para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026.

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  • O zagueiro equatoriano Joel Ordonez e o atacante alemão Kai Havertz disputam a bola durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Equador e Alemanha

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    Além de decidir um dos jogos mais marcantes da história da seleção equatoriana, Plata também entrou para lista de jogadores do Flamengo que marcaram em Copas do Mundo.

    Último jogador do Flamengo a marcar em Copas do Mundo

    Antes de Plata, o último jogador do Flamengo a balançar as redes em uma Copa do Mundo havia sido Giorgian De Arrascaeta, no Mundial do Catar, em 2022.

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    Na ocasião, o meia uruguaio marcou os dois gols da vitória do Uruguai por 2 a 0 sobre Gana, na terceira rodada da fase de grupos. Apesar da atuação decisiva do camisa 10, a Celeste acabou eliminada ainda na primeira fase da competição. Na ocasião Portugal e Coreia do Sul se classificaram para a fase de mata-mata.

    Desde então, nenhum atleta do Rubro-Negro havia marcado em partidas de Copa do Mundo.

    Arrascaeta comemora gol gritando
    Arrascaeta comemora gol contra Gana na Copa de 2022 (Foto: Khaled DESOUKI / AFP)

    Lista de gols de jogadores do Flamengo em Copas do Mundo

    Leônidas – 7 gols
    Zico – 5
    Arrascaeta – 2
    Sócrates – 2
    Moderato – 2
    Paolo Guerrero – 1
    Junior – 1
    Zagallo – 1
    Gonzalo Plata – 1*

    Plata decide contra a Alemanha

    O jejum terminou justamente em uma partida histórica. Depois de sair atrás no placar, o Equador buscou a virada sobre a Alemanha com gols de Angulo e Gonzalo Plata.

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    O atacante do Flamengo marcou o gol que confirmou o triunfo por 2 a 1 e garantiu a classificação da seleção equatoriana para a fase eliminatória de uma Copa do Mundo. Além de colocar o nome na história do Equador, Plata também recolocou o nome do Rubro-Negro entre os goleadores do Mundial.

    Gonzalo Plata comemorando gol de braços abertos e gritando
    Gonzalo Plata marcou o gol da virada do Equador sobre a Alemanha (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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