logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Equador x Alemanha: veja os melhores momentos do jogo da Copa do Mundo

Duelo foi válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 19:29
Favorite o Lance! no Google

Equador e Alemanha se enfrentaram, na tarde desta quinta-feira (25), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O duelo terminou com vitória equatoriana por 2 a 1, com gol heróico de Gonzalo Plata.

continua após a publicidade
  • Com o triunfo, Brasil se classifica em primeiro lugar na fase de grupos

    Vini Jr dispara crítica a árbitro em gol anulado: ‘Vergonha!’

    Fora de Campo
    Há 4 horas
  • Romário fala com microfone da CazéTV verde

    Após vitória do Brasil na Copa do Mundo, Romário é visto em festa

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Carlo Ancelotti abraça Ronaldinho Gaúcho antes de Brasil x Escócia

    Pedido de Ancelotti a Ronaldinho surpreende antes do jogo do Brasil: ‘Curioso’

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas

    • 🧮 Brasil campeão? Simule todos os resultados da Copa!

    Como foi o jogo entre Equador e Alemanha

    A Alemanha precisou de dois minutos para abrir o placar e dificultar ainda mais a vida do Equador na partida. Em cobrança de lateral ao lado da grande área, o meia Pavlociv fez um belo lance de efeito ao matar a bola no peito, dar um chapéu em Vite e passar para Wirtz. O meia do Liverpool recebeu e passou para Sané, que bateu rasteiro da entrada da área para balançar as redes. Os equatorianos reclamaram de um pé alto do alemão, que chega a tocar a cabeça do rival, mas a arbitragem não assinalou falta.

    Seis minutos depois, aos oito, Vite pressionou a saída de bola de Nmecha, roubou e ela sobrou para Angulo. O atacante do Sunderland foi rápido ao dominar e chutar forte de fora da área para acertar o canto do goleiro Manuel Neuer. 1 a 1 no placar. A sequência do primeiro tempo foi de pouco perigo para as duas seleções e muito "perde e ganha" no meio-campo, o que baixou a temperatura do confronto até a descida para os vestiários.

    continua após a publicidade

    ➡️ Angulo marca 1º gol de Equador na Copa do Mundo contra a Alemanha

    Se o primeiro tempo terminou em velocidade reduzida, a segunda etapa voltou a ascender uma faísca de emoção. Logo no minuto um, Havertz recebeu um toque dentro da área, desabou e a árbitra Tori Penso apontou a marca da cal. O lance foi anulado após uma falta sinalizada pela cabine do VAR no começo da jogada, confirmada pela arbitragem. Passado o susto, o Equador mostrou mais força de vontade para pressionar a Alemanha e buscar a virada, principalmente com jogadas de velocidade pela lateral.

    Os lances de maior perigo demoraram a sair. Até os 25 minutos, o ataque equatoriano não havia levado grande perigo à meta de Neuer, a não ser por um chute de Valencia, mas Neuer não teve dificuldade de defender. Dos 30 minutos em diante, a equipe de Sebastián Beccacece foi empurrada pelas arquibancadas com gritos de "sí, se puede" e o time passou a ser mais perigoso à meta alemã.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em jogos de Equador e Alemanha Copa do Mundo! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Kevin Rodríguez anunciou o "caminho" da virada quando pressionou e roubou a bola de Jonathan Tah. O atacante tocou para trás e viu Angulo dar um chute cruzado e, por pouco, Gonzalo Plata não alcançou para tocar para o gol. Minutos depois, o atacante do Flamengo foi, de fato, decisivo. Após cobrança de escanteio, conseguiu tocar com a ponta do pé entre a defesa alemã e virou o placar para o Equador. No fim, a Alemanha ainda ensaiou uma pressão, mas o triunfo ficou para o lado sul-americano.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Plata celebra de braços abertos o gol da vitória do Equador contra a Alemanha (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
    Plata fez o gol da vitória do Equador contra a Alemanha (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Nicolas Pépé finaliza para marcar o segundo gol da Costa do Marfim sobre Curaçao na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Curaçao x Costa do Marfim: Veja melhores momentos do jogo do grupo E da Copa do MundoHá 2 minutos
    Mokoena e Sadilek disputam bola em República Tcheca x África do Sul, pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026África do Sul x Coreia do Sul: veja gols e melhores momentos do Grupo A da Copa do MundoHá 18 horas
    O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo
    Copa do MundoTchéquia x México: veja gols e melhores momentos do grupo A da Copa do MundoHá 18 horas
    Jogadores de Marrocos comemoram gol de Yassine sobre o Haiti na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Marrocos x Haiti: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do MundoHá 20 horas
    Neymar abraça Matheus Cunha e volta a jogar pela Seleção em Brasil 3 a 0 Escócia
    Copa do Mundo 2026Escócia x Brasil: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do MundoHá 22 horas
    Time da Bósnia perfilado comemorando após vitóa contra o Catar na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Bósnia x Catar: veja os melhores momentos do jogo do grupo B da Copa do MundoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Johan Manzambi comemora o terceiro gol da Suíça na vitória sobre a Bósnia (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)
    Suíça x Canadá: veja os melhores momentos do jogo do grupo B da Copa do Mundo
    Daniel Munõz comemorando gol pela Colômbia na Copa do Mundo
    Colômbia x RD Congo: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo
    Croácia x Panamá pela Copa do Mundo
    Croácia x Panamá: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo