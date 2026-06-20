logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Qual foi o resultado do jogo da Escócia, próximo adversário do Brasil?

Escócia e Marrocos se enfrentaram pouco antes de vitória da Seleção Brasileira

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
20/06/2026 10:26
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Marrocos e Escócia se enfrentaram pela segunda rodada do Grupo C. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Marrocos e Escócia se enfrentaram pela segunda rodada do Grupo C (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Antes da vitória do Brasil contra o Haiti, por 3 a 0, a segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo de 2026 se iniciou com vitória do Marrocos contra a Escócia, próximo adversário da Seleção Brasileira. Os escoceses levaram um gol logo no início da partida, e o resultado de 1 a 0 se estendeu até o final.

continua após a publicidade
  • Neymar faz reclamações com a arbitragem de Brasil x Marrocos

    Ancelotti garante que Neymar estará disponível para jogo com a Escócia

    Seleção Brasileira
    Há 9 horas
  • Lance!

    Além de Robertson, em quem o Brasil deve ficar de olho da Escócia?

    Seleção Brasileira
    Há 10 horas
  • Lance!

    Escócia x Marrocos: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 13 horas

    • A partida ocorreu na última sexta-feira (20), às 19h, no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos), logo antes do começo do jogo do Brasil. O único gol da partida foi marcado por Ismael Saibari, com 1 minuto e 9 segundos de jogo. Inclusive, esse era o gol mais rápido desta edição do Mundial até o gol do Paraguai na partida contra a Turquia, poucas horas depois e com cinco segundos a menos.

    O gol é o segundo do jogador na Copa do Mundo. Na partida de estreia do Marrocos, contra a Seleção Brasileira, o atacante foi quem abriu o placar.

    continua após a publicidade
    Saibari, do Marrocos, marca o gol mais rápido da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Saibari, do Marrocos, havia marcado o gol mais rápido da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Como foi a partida entre Escócia e Marrocos na Copa do Mundo?

    O jogo começou eletrizante, com um gol relâmpago para a seleção do Marrocos. Com 1 minuto de jogo, Saibari abriu o placar após um belo lançamento de Brahim Díaz. Após o gol, Marrocos continuou superior na partida e criou as melhores chances, principalmente em contra-ataques rápidos. Contudo, a seleção desperdiçou as oportunidades de ampliar o placar.

    No segundo tempo, a partida voltou mais física, com McGinn e El Aynaoui se desentendendo mais de uma vez. Em um dos lances, o marroquino teve a camisa rasgada e precisou trocá-la. Apesar disso, quem continuou tendo as melhores chances foi a equipe do Marrocos, que passou a segurar o placar.

    continua após a publicidade

    Ao final do jogo, as substituições da Escócia começaram a surtir efeito, melhorando o desempenho do time. Contudo, os escoceses não conseguiram levar a melhor contra a defesa marroquina.

    Com a derrota, a Escócia está com apenas três pontos, da vitória acirrada por 1 a 0 contra o Haiti na primeira rodada. Após o confronto do Brasil, a seleção escocesa caiu para a terceira colocação do grupo.

    ➡️Veja os melhores momentos de Haiti x Escócia pela Copa do Mundo

    Brasil de olho no resultado

    Com um empate na primeira rodada, o Brasil precisava vencer o Haiti para ultrapassar a Escócia. Como ganhou a partida por 3 a 0, a Seleção Brasileira também passou o Marrocos e está em primeiro lugar no grupo.

    A última rodada do Grupo C na fase de grupos ocorrerá na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília). O Brasil joga contra a Escócia, enquanto o Marrocos enfrenta o Haiti. Para garantir a primeira colocação, o Brasil deve vencer a partida e, caso os marroquinos também vençam, contar com um saldo superior ao da seleção africana.

    🍀Aposte nos jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fernanda Gentil, Romário e Chico Moedas durante a transmissão do pré-jogo entre Brasil e Haiti. (Foto: Reproduçã)
    Fora de CampoCasimiro alfineta Chico Moedas após entrevista com Paquetá: '4 a 2 pra Globo'Há 3 minutos
    Seleção BrasileiraAlém de Robertson, em quem o Brasil deve ficar de olho da Escócia?Há 12 minutos
    Neymar treina no CT da Seleção em Morristown
    Seleção BrasileiraSeleção terá retorno de Neymar em semana decisivaHá 40 minutos
    Kamara marcou o segundo gol do Japão (Foto: Aric Becker / AFP)
    Copa do MundoSeleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (20/06)?Há 57 minutos
    Vinicius Jr. durante a comemoração do gol dele na partida que terminou 3 a 0 para o Brasil. Duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraAnálise: O protagonismo silencioso de Vini Jr na SeleçãoHá 1 hora
    Roberto Martínez reage durante empate entre Portugal e Uzbequistão, pela Copa do Mundo
    Copa do MundoPortugal cogita mudanças após estreia decepcionante na Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (20/6)
    Coletiva e Treino de Portugal - Lance!TV
    AO VIVO: Assista à coletiva e ao treino de Portugal
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Fala de Ancelotti sobre Neymar após Brasil x Haiti enlouquece torcedores
    Paraguai Copa do Mundo
    Turquia x Paraguai: veja os melhores momentos do jogo do Grupo D da Copa do Mundo
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (20)?
    CazéTV e Globo
    Brasil x Haiti: veja como foi a guerra de audiência entre Globo e CazéTV
    Folarin Balogun é o destaque americano até aqui (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Quais seleções estão classificadas à próxima fase da Copa do Mundo?
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (20)?
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Vitória sobre o Haiti alivia pressão, mas Brasil ainda deixa dúvidas para Ancelotti
    Vini Jr é sincero sobre nova posição com Ancelotti: 'Não gosto tanto'
    Responda ao quiz do Lance! sobre os autores de frases históricas das Copas do Mundo (Foto: Arte Lance!/Gemini)
    Quem disse essas frases históricas das Copas do Mundo? Teste seus conhecimentos
    Raphinha em ação durante Brasil x Haiti
    Especialista de arbitragem aponta erro grave em gol de Brasil x Haiti
    Rayan é o sexto jogador mais novo a jogar uma Copa do Mundo. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Atuação de Rayan em Brasil x Haiti divide opiniões: 'Com todo respeito'
    Marrocos mostra que sucesso em Copa não foi 'ao acaso' e impõe pressão no Brasil