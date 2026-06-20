Qual foi o resultado do jogo da Escócia, próximo adversário do Brasil? Escócia e Marrocos se enfrentaram pouco antes de vitória da Seleção Brasileira

Antes da vitória do Brasil contra o Haiti, por 3 a 0, a segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo de 2026 se iniciou com vitória do Marrocos contra a Escócia, próximo adversário da Seleção Brasileira. Os escoceses levaram um gol logo no início da partida, e o resultado de 1 a 0 se estendeu até o final.

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A partida ocorreu na última sexta-feira (20), às 19h, no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos), logo antes do começo do jogo do Brasil. O único gol da partida foi marcado por Ismael Saibari, com 1 minuto e 9 segundos de jogo. Inclusive, esse era o gol mais rápido desta edição do Mundial até o gol do Paraguai na partida contra a Turquia, poucas horas depois e com cinco segundos a menos.

O gol é o segundo do jogador na Copa do Mundo. Na partida de estreia do Marrocos, contra a Seleção Brasileira, o atacante foi quem abriu o placar.

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Saibari, do Marrocos, havia marcado o gol mais rápido da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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Como foi a partida entre Escócia e Marrocos na Copa do Mundo?

O jogo começou eletrizante, com um gol relâmpago para a seleção do Marrocos. Com 1 minuto de jogo, Saibari abriu o placar após um belo lançamento de Brahim Díaz. Após o gol, Marrocos continuou superior na partida e criou as melhores chances, principalmente em contra-ataques rápidos. Contudo, a seleção desperdiçou as oportunidades de ampliar o placar.

No segundo tempo, a partida voltou mais física, com McGinn e El Aynaoui se desentendendo mais de uma vez. Em um dos lances, o marroquino teve a camisa rasgada e precisou trocá-la. Apesar disso, quem continuou tendo as melhores chances foi a equipe do Marrocos, que passou a segurar o placar.

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Ao final do jogo, as substituições da Escócia começaram a surtir efeito, melhorando o desempenho do time. Contudo, os escoceses não conseguiram levar a melhor contra a defesa marroquina.

Com a derrota, a Escócia está com apenas três pontos, da vitória acirrada por 1 a 0 contra o Haiti na primeira rodada. Após o confronto do Brasil, a seleção escocesa caiu para a terceira colocação do grupo.

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Brasil de olho no resultado

Com um empate na primeira rodada, o Brasil precisava vencer o Haiti para ultrapassar a Escócia. Como ganhou a partida por 3 a 0, a Seleção Brasileira também passou o Marrocos e está em primeiro lugar no grupo.

A última rodada do Grupo C na fase de grupos ocorrerá na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília). O Brasil joga contra a Escócia, enquanto o Marrocos enfrenta o Haiti. Para garantir a primeira colocação, o Brasil deve vencer a partida e, caso os marroquinos também vençam, contar com um saldo superior ao da seleção africana.

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