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Qual é a seleção favorita para conquistar a Copa do Mundo? Clique e vote

A maior edição da história está chegando e queremos saber a sua opinião

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Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/05/2026
17:05
Taça da Copa do Mundo - França
imagem cameraTaça da Copa do Mundo. (Foto: Glyn KIRK / AFP)
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A maior Copa do Mundo de todos os tempos está chegando. Disputada em três países-sede pela primeira vez (EUA, Canadá e México) e com o novo formato de 48 seleções, a expectativa cresce a cada dia. O pontapé inicial será no dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com o duelo entre México e África do Sul, às 16h. Com o Mundial batendo à porta, o Lance! quer a SUA OPINIÃO: qual seleção chega com mais força para conquistar o título? Clique e vote abaixo.

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