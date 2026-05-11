Qual é a seleção favorita para conquistar a Copa do Mundo? Clique e vote
A maior edição da história está chegando e queremos saber a sua opinião
- Matéria
- Mais Notícias
A maior Copa do Mundo de todos os tempos está chegando. Disputada em três países-sede pela primeira vez (EUA, Canadá e México) e com o novo formato de 48 seleções, a expectativa cresce a cada dia. O pontapé inicial será no dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com o duelo entre México e África do Sul, às 16h. Com o Mundial batendo à porta, o Lance! quer a SUA OPINIÃO: qual seleção chega com mais força para conquistar o título? Clique e vote abaixo.
Relacionadas
- Copa do Mundo
A um mês da Copa do Mundo, treinador de seleção pede demissão; entenda o motivo
Copa do Mundo11/05/2026
- Copa do Mundo
Conheça o estádio de Los Angeles, que será um dos palcos da Copa do Mundo
Copa do Mundo11/05/2026
- Lance! Negócios
A 30 dias da Copa do Mundo, mais de 3 bilhões de pessoas ainda não sabem se conseguirão assistir ao torneio
Lance! Negócios11/05/2026
➡️ Com ou sem Neymar? Saiba quem está na pré-lista da Seleção Brasileira
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias