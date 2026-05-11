Qual é a seleção favorita para conquistar a Copa do Mundo? Clique e vote

A maior Copa do Mundo de todos os tempos está chegando. Disputada em três países-sede pela primeira vez (EUA, Canadá e México) e com o novo formato de 48 seleções, a expectativa cresce a cada dia. O pontapé inicial será no dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com o duelo entre México e África do Sul, às 16h. Com o Mundial batendo à porta, o Lance! quer a SUA OPINIÃO: qual seleção chega com mais força para conquistar o título? Clique e vote abaixo.

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