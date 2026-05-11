Conheça o estádio de Los Angeles, que será um dos palcos da Copa do Mundo

Inglewood, na Califórnia, promete ser um dos epicentros da Copa do Mundo de 2026. Batizado oficialmente pela Fifa como Los Angeles Stadium, o SoFi Stadium não é apenas uma arena esportiva, mas uma obra-prima da engenharia moderna avaliada em mais de R$ 30 bilhões. Com capacidade para 70 mil torcedores, o local será o cenário de oito partidas decisivas, incluindo a aguardada estreia da seleção dos Estados Unidos.

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O que torna o estádio um espetáculo à parte é a sua arquitetura audaciosa. Devido à proximidade com as rotas aéreas do Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX), a estrutura foi parcialmente construída abaixo do nível do solo. No interior, a experiência visual é dominada por um monumental telão 360º suspenso, que garante que nenhum detalhe da partida escape aos olhos do público, unindo imersão tecnológica e conforto.

SoFi Stadium por dentro, estádio que será palco da Copa do Mundo em Los Angeles (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

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🏟️ Ficha técnica

Nome oficial com a FIFA: Los Angeles Stadium

Localização: Inglewood, Los Angeles, EUA

Capacidade: 70.000

Inauguração: 2020

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📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (de Brasília)

Fase de grupos

12 de junho (sexta-feira): Estados Unidos x Paraguai (Grupo D)

(sexta-feira): Estados Unidos x Paraguai (Grupo D) 15 de junho (segunda-feira): Irã x Nova Zelândia (Grupo G)

(segunda-feira): Irã x Nova Zelândia (Grupo G) 18 de junho (quinta-feira): Suíça x Bósnia e Herzegovina (Grupo B)

(quinta-feira): Suíça x Bósnia e Herzegovina (Grupo B) 21 de junho (domingo): Bélgica x Irã (Grupo G)

(domingo): Bélgica x Irã (Grupo G) 25 de junho (quinta-feira): Turquia x Estados Unidos (Grupo D)

Fase de eliminatórias

28 de junho (domingo): 32 avos de final

(domingo): 32 avos de final 2 de julho (quinta-feira): 32 avos de final

(quinta-feira): 32 avos de final 10 de julho (sexta-feira): quartas de final

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