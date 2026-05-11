Conheça o estádio de Los Angeles, que será um dos palcos da Copa do Mundo
O estádio sediará oito partidas da competição, incluindo um jogo das quartas de final
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Inglewood, na Califórnia, promete ser um dos epicentros da Copa do Mundo de 2026. Batizado oficialmente pela Fifa como Los Angeles Stadium, o SoFi Stadium não é apenas uma arena esportiva, mas uma obra-prima da engenharia moderna avaliada em mais de R$ 30 bilhões. Com capacidade para 70 mil torcedores, o local será o cenário de oito partidas decisivas, incluindo a aguardada estreia da seleção dos Estados Unidos.
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O que torna o estádio um espetáculo à parte é a sua arquitetura audaciosa. Devido à proximidade com as rotas aéreas do Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX), a estrutura foi parcialmente construída abaixo do nível do solo. No interior, a experiência visual é dominada por um monumental telão 360º suspenso, que garante que nenhum detalhe da partida escape aos olhos do público, unindo imersão tecnológica e conforto.
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🏟️ Ficha técnica
Nome oficial com a FIFA: Los Angeles Stadium
Localização: Inglewood, Los Angeles, EUA
Capacidade: 70.000
Inauguração: 2020
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📅 Agenda na Copa do Mundo 2026 (de Brasília)
Fase de grupos
- 12 de junho (sexta-feira): Estados Unidos x Paraguai (Grupo D)
- 15 de junho (segunda-feira): Irã x Nova Zelândia (Grupo G)
- 18 de junho (quinta-feira): Suíça x Bósnia e Herzegovina (Grupo B)
- 21 de junho (domingo): Bélgica x Irã (Grupo G)
- 25 de junho (quinta-feira): Turquia x Estados Unidos (Grupo D)
Fase de eliminatórias
- 28 de junho (domingo): 32 avos de final
- 2 de julho (quinta-feira): 32 avos de final
- 10 de julho (sexta-feira): quartas de final
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