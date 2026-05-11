A seleção de Curaçao tece uma mudança importante em sua preparação para a Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (11), o técnico Fred Rutten anunciou sua renúncia ao cargo, apenas um mês antes da estreia da equipe no torneio. A decisão foi oficializada pela federação local após reuniões com a diretoria.

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A saída de Rutten ocorre após dias de incerteza nos bastidores. Jogadores e patrocinadores da seleção vinham manifestando o desejo pelo retorno de Dick Advocaat, treinador que liderou o país durante as Eliminatórias, mas que havia se afastado em fevereiro por problemas familiares. Em nota, Rutten afirmou que optou por sair para evitar um clima que prejudicasse o rendimento do elenco.

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Com a vaga aberta, a tendência é que Dick Advocaat seja anunciado como o substituto nas próximas horas. Caso assuma o time para o Mundial, o veterano de 78 anos entrará para os livros de história como o técnico mais velho a dirigir uma seleção em uma edição de Copa do Mundo.

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Jogadores de Curaçao celebram classificação para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/Concacaf)

Curaçao está no Grupo E do Mundial e terá um desafio gigante logo na primeira rodada. A equipe estreia no dia 14 de junho contra a Alemanha, em Houston, nos Estados Unidos. Uma coletiva de imprensa está marcada para esta terça-feira para detalhar a transição na comissão técnica.

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