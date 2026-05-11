O técnico Carlo Ancelotti encaminha à Fifa nesta segunda-feira (11) a lista com até 55 pré-convocados para a Copa do Mundo. Será a partir dessa nominata que ele irá selecionar os 26 jogadores que irão para o Mundial, além de eventuais substitutos em caso de lesão antes da estreia.

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Algumas seleções têm o hábito de divulgar a lista de jogadores pré-convocados, mas tradicionalmente o Brasil mantém a relação em segredo. Nos últimos anos, em apenas uma oportunidade a Seleção Brasileira fez isso: foi em fevereiro do ano passado, quando a CBF publicou a lista prévia para a convocação que o então técnico Dorival Júnior faria para os jogos com Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias.

Mas, ainda que mantidos em sigilos, boa parte dos 55 pré-selecionados integram a categoria dos óbvios. São jogadores testados por Carlo Ancelotti ao longo deste primeiro ano do técnico italiano à frente do Brasil.

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Para os dez jogos — quatro pelas Eliminatórias e seis amistosos —, Ancelotti convocou 56 jogadores e utilizou efetivamente 51. Além disso, há o caso de Neymar, que ainda não foi chamado, mas integrou as listas de pré-convocados da Seleção no último ano; e de Pedro, em alta no Flamengo.

Com base nisso, a lista de pré-convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo traz nomes como Alisson, Ederson, Bento e Hugo Souza para o gol; Wesley, Alex Sandro, Douglas Santos, Vitinho, Caio Henrique e Carlos Augusto nas laterais; Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibañez, Danilo (Flamengo), Léo Pereira e Fabrício Bruno para a zaga; Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo (Botafogo), Andrey Santos, Gabriel Sara e Lucas Paquetá para o meio-campo; Vini Jr, Raphinha, Gabriel Martinelli, João Pedro, Matheus, Rayan, Luiz Henrique, Estêvão, Igor Thiago, Endrick Neymar para o ataque.

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João Pedro é um dos que integram a lista de pré-convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images via AFP)

Quem Ancelotti convocou para a Seleção Brasileira de 2026?

A maior parte da lista de pré-convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo garantiu a presença nos oito jogos realizados no ano passado, mas alguns nomes entraram de última hora. São jogadores que foram convocados por necessidade para a Data Fifa de março, quando o Brasil fez amistosos com França e Croácia. Na ocasião, uma série de lesões obrigou o técnico da Seleção Brasileira a testar novas opções.

Elas incluem Léo Pereira, Ibañez, Bremer, Gabriel Sara, Igor Thiago, Rayan e Endrick, jogadores que estavam praticamente descartados para a Copa do Mundo, mas souberam aproveitar as oportunidades a dois meses da convocação final.

Quem ficou de fora da lista do Ancelotti?

Nomes até então certos para o Mundial, Rodrygo e Éder Militão ficam de fora da lista de pré-convocados para a Copa do Mundo. O meia-atacante e o zagueiro passaram por cirurgias recentes e não têm condições de se recuperar a tempo.

O caso de Estêvão, que passa por tratamento após sofrer lesão de grau 4 na coxa direita, é diferente. Artilheiro da Seleção Brasileira na Era Ancelotti, com cinco gols, ele integra a lista de pré-convocados e, muito provavelmente, será anunciado também entre os 26 da lista final, na próxima segunda-feira (18). Isso porque a Fifa permite mudanças na relação até 24 horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para 13 de junho, diante do Marrocos. A alteração, contudo, só é permitida em caso comprovado de lesão, e precisa ser feita com algum dos integrantes da lista de pré-convocados.

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