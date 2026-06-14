Copa do Mundo já teve placar de 10 a 1; relembre as maiores goleadas
Maior placar da história da Copa completa 44 anos sem ser superada
Copa do Mundo já foi palco de partidas históricas e placares impressionantes, mas nenhuma seleção conseguiu superar o recorde estabelecido pela Hungria há mais de 40 anos. Na edição de 1982, disputada na Espanha, os húngaros derrotaram El Salvador por 10 a 1, resultado que permanece como a maior goleada da história dos Mundiais. Confira os jogos com as maiores diferenças de gols já registradas na competição.
➡️Por onde andam os jogadores da Alemanha no histórico 7 a 1 sobre o Brasil?
A seleção europeia já havia entrado para a história quase três décadas antes: na Copa de 1954, na Suíça, a Hungria venceu a Coreia do Sul por 9 a 0, com destaque para Ferenc Puskás e Sándor Kocsis.
Entre os dois feitos húngaros, a Iugoslávia também alcançou uma vitória por 9 a 0 ao superar o Zaire na Copa de 1974, realizada na então Alemanha Ocidental.
No triunfo por 10 a 1 sobre El Salvador, a Hungria contou com uma atuação histórica de László Kiss, que saiu do banco de reservas para marcar três gols. Nyilasi, Poloskei, Tóth e Fazekas anotaram dois gols cada, enquanto Szentes completou a goleada.
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Maiores goleadas da história da Copa do Mundo?
10 gols de diferença
- Hungria 10 x 1 El Salvador (1982)
9 gols de diferença
- Hungria 9 x 0 Coreia do Sul (1954)
- Iugoslávia 9 x 0 Zaire (1974)
8 gols de diferença
- Suécia 8 x 0 Cuba (1938)
- Uruguai 8 x 0 Bolívia (1950)
- Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (2002)
7 gols de diferença
- Espanha 7 x 0 Costa Rica (2022
- Turquia 7 x 0 Coreia do Sul (1954)
- Uruguai 7 x 0 Escócia (1954)
- Polônia 7 x 0 Haiti (1974)
- Portugal 7 x 0 Coreia do Norte (2010)
Com a Copa do Mundo de 2026 em andamento, fica a pergunta: alguma seleção conseguirá superar um recorde que já dura mais de quatro décadas?
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