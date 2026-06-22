Quais recordes Messi ainda pode quebrar nesta edição da Copa do Mundo? O camisa 10 se tornou o maior artilheiro da história da competição

Lionel Messi segue ampliando seu legado na Copa do Mundo. Após superar Miroslav Klose e se tornar o maior artilheiro da história da competição, o camisa 10 da Argentina chegou a 18 gols em Mundiais e ainda tem a chance de alcançar outras marcas históricas nesta edição de 2026.

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O craque argentino já reescreveu diversos capítulos da história das Copas, mas a campanha atual pode reservar novos recordes para um jogador que parece não se cansar de desafiar os próprios limites.

Messi acena para torcedores após vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Recorde de gols em uma única Copa

Uma das marcas mais difíceis do futebol mundial pertence ao francês Just Fontaine. Na Copa de 1958, disputada na Suécia, o atacante marcou impressionantes 13 gols em apenas seis partidas, recorde que permanece intacto há quase sete décadas.

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Messi já soma cinco gols nesta edição. Para igualar a marca de Fontaine, precisaria balançar as redes mais oito vezes até o fim da campanha argentina. A tarefa é complicada, mas a ampliação do número de jogos nesta Copa aumenta as possibilidades para os principais jogadores da competição.

Just Fontaine pela França (Foto: Divulgação/Fifa)

Gols em todas as partidas da Copa

Outro recorde que pode entrar no radar do argentino é o de gols marcados em mais jogos diferentes dentro de uma única edição do torneio. O brasileiro Jairzinho é o dono da marca histórica. Na campanha do tricampeonato mundial do Brasil em 1970, o atacante marcou em todas as seis partidas disputadas pela Seleção, feito jamais repetido.

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Jairzinho na Copa de 1970 (Foto: Divulgação/CBF)

Messi chegou perto no Catar, em 2022. Naquela campanha do título argentino, marcou em seis dos sete jogos disputados. Agora, com o novo formato da Copa do Mundo permitindo uma quantidade maior de partidas, o camisa 10 pode superar o brasileiro caso a Argentina avance até as fases finais. Em uma eventual final ou disputa de terceiro lugar, a seleção poderá disputar até oito jogos, abrindo caminho para um novo recorde.

Mais gols e mais distância para os "rivais"

Além das marcas específicas, Messi também pode ampliar ainda mais seu recorde de maior artilheiro da história das Copas. Com 18 gols, ele já abriu vantagem sobre Klose, que encerrou a carreira com 16.

Apesar do recente recorde, Messi já tem um grande rival em potencial para a marca. Mbappé é um dos favoritos a desbancar o argentino, aos 27 anos o francês está disputando sua terceira Copa do Mundo e já chegou a marca de 13 gols marcados na competição.

Veja outros recordes da Copa do Mundo

Pelé – único tricampeão da Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970)

Pelé segue como o único jogador a conquistar três Copas do Mundo. O feito exige não apenas talento excepcional, mas também longevidade, regularidade e uma seleção capaz de se manter no topo por mais de uma década. Nem alguns dos maiores nomes da história conseguiram igualar essa marca, o que mantém Pelé em uma posição única no futebol mundial.

Pelé – jogador mais jovem a marcar em Copa do Mundo (17 anos e 239 dias)

Pelé também detém o recorde de jogador mais jovem a balançar as redes em um Mundial, ao marcar com apenas 17 anos e 239 dias em 1958. A marca é considerada uma das mais difíceis de ser superada, já que exige que um adolescente não apenas seja convocado para a Copa, mas tenha espaço e protagonismo suficiente para marcar em meio ao alto nível de exigência do futebol atual.

Pelé tinha 17 anos quando conquistou a Copa do Mundo de 1958 (Foto: Reprodução)

Copa do Mundo de 1930 – única edição sem empates

A Copa do Mundo FIFA de 1930 segue sendo a única edição da história sem nenhum empate. Todas as 18 partidas terminaram com um vencedor, algo praticamente impossível de ser repetido no futebol moderno. Com mais seleções, mais jogos e um equilíbrio cada vez maior entre as equipes, a ocorrência de empates se tornou inevitável ao longo de um torneio tão longo.

Zagallo – quatro títulos de Copa do Mundo em diferentes funções

Mário Jorge Lobo Zagallo é o único personagem da história a conquistar quatro Copas do Mundo em diferentes funções: jogador em 1958 e 1962, treinador em 1970 e coordenador técnico em 1994. A marca combina longevidade, sucesso em campo e capacidade de permanecer vencedor por décadas, algo extremamente raro no futebol mundial e difícil de ser igualado.

Zagallo atuando como técnico (Foto: Reprodução)

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