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Veja gols em Schalke 04 x Real Madrid: Mbappé, Huijsen e Espí marcam

Equipes se enfrentam em amistoso de pré-temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 12:30
Atualizado há 2 minutos
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Mbappé comemora gol com companheiros de Real Madrid em pré-temporada europeia
Mbappé comemora gol com companheiros de Real Madrid em pré-temporada europeia (Foto: Divulgação/Real Madrid)

O Real Madrid saiu na frente do placar no confronto contra o Schalke 04, deste domingo (16), na Alemanha, pelo amistoso de pré-temporada. Os atacantes Kylian Mbappé, Carlos Espí e o zagueiro Dean Huijsen marcaram para o clube espanhol.

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O gol do francês aconteceu logo no início do confronto. O cronômetro marcava seis minutos, quando o camisa 7 aproveitou um erro na saída de bola da equipe adversária para balançar as redes. Veja abaixo:

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Aos 20 minutos, foi o momento de Dean Huijsen ampliar a vantagem merengue no placar. O zagueiro subiu mais alto que a defesa do Schalke em um escanteio para marcar de cabeça.

No início da segunda etapa, Carlos Espí aumentou a vantagem do Real Madrid no placar. O atacante se posicionou com qualidade na área adversária para aproveitar uma bola alçada e marcar de cabeça.

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Como foi Schalke 04 x Real Madrid?

Texto por: Tiago Mendes

O Real Madrid começou a partida diante do Schalke 04 em ritmo intenso e abriu o placar logo aos cinco minutos. Após um erro na saída de bola da equipe alemã, Mbappé recebeu em condição de finalizar cara a cara com Karius e não desperdiçou a oportunidade. O francês ainda teve outras chances para ampliar durante a primeira etapa, enquanto Vinicius também apareceu no ataque.

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A pressão madridista voltou a resultar em gol aos 20 minutos. Em cobrança de escanteio de Arda Güler, Dean Huijsen subiu mais alto que a defesa do Schalke e cabeceou para fazer 2 a 0. O time alemão teve dificuldades para criar oportunidades claras, embora tenha levado algum perigo em finalizações de Aouchiche e Adamu.

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Na segunda etapa, o Real Madrid manteve o controle e chegou ao terceiro gol aos 56 minutos. Carreras fez o cruzamento pela esquerda, e Carlos Espí apareceu na área para cabecear e marcar. O atacante voltou a balançar as redes pelo clube e ampliou a vantagem espanhola.

Vinicius continuou participando das ações ofensivas e chegou a marcar aos 72 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. O brasileiro também sofreu vaias da torcida do Schalke sempre que tocava na bola. Nos minutos finais, o time alemão ainda obrigou Lunin a trabalhar em algumas oportunidades, mas não conseguiu diminuir a diferença.

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Mbappé em ação durante Real Madrid x Schalke 04 pela pré-temporada europeia
Mbappé em ação durante Real Madrid x Schalke 04 pela pré-temporada europeia (Foto: Ina Fassbender/AFP)
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